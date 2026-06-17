Πώς είναι να «γιορτάζεις» τα Χριστούγεννα τον Ιούνιο; Περίεργο… ή και όχι

Ήταν το 1947, όταν η 20th Century Fox κυκλοφόρησε τη νέα της οικογενειακή κωμωδία, Miracle on 34th Street, βάζοντας τους θεατές σε χριστουγεννιάτικο πνεύμα, ενώ την έβλεπαν στα μέσα του καυτού Ιουνίου.

Θα περίμενε κανείς ότι το στούντιο θα κυκλοφορούσε την ταινία τους τελευταίους μήνες του έτους, ωστόσο το Miracle on 34th Street βρέθηκε να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες μέσα στη ζέστη του καλοκαιριού. Βέβαια, δεν αποτέλεσε εμπόδιο αφού εξελίχθηκε, τελικά, σε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της 20th Century Fox για τον Ιούνιο.

Όπως γράφει το Far Out Magazine, η επιλογή να κυκλοφορήσουν μια ταινία που η ιστορία της διαδραματίζεται ανάμεσα στην Ημέρα των Ευχαριστιών και τα Χριστούγεννα, ενώ είχαν ακόμη μήνες μπροστά για τη χριστουγεννιάτικη περίοδο, ήταν καθαρά θέμα μάρκετινγκ. Ο Ντάριλ Φ. Ζάνουκ της 20th Century Fox πίστευε ότι το καλοκαίρι ήταν πολύ πιο κερδοφόρα περίοδος για τις κινηματογραφικές κυκλοφορίες από ό,τι ο χειμώνας -και είχε δίκιο.

Κι αυτό γιατί εκείνη την εποχή, οι χριστουγεννιάτικες ταινίες δεν αποτελούσαν το μεγάλο φαινόμενο που γνωρίσαμε αργότερα. Έτσι, ο Ζάνουκ πιθανότατα θεωρούσε ότι το να βασιστεί στο χριστουγεννιάτικο στοιχείο της ταινίας ήταν κάπως ριψοκίνδυνο, καθώς δεν ήταν δεδομένο πως θα εξασφάλιζε υψηλές πωλήσεις εισιτηρίων κατά τη χειμερινή περίοδο. Το καλοκαίρι ήταν ανέκαθεν πιο προσοδοφόρο για τις ταινίες, επειδή, πολύ απλά, οι κινηματογράφοι ήταν μία από τις ελάχιστες αξιόπιστες πηγές κλιματισμού και πολλοί άνθρωποι επέλεγαν να ξεφύγουν από τη ζέστη παρακολουθώντας τη νεότερη κινηματογραφική κυκλοφορία.

Έτσι, το Miracle on 34th Street προωθήθηκε με ιδιαίτερα έξυπνο τρόπο, χωρίς καμία αναφορά στο χριστουγεννιάτικο σκηνικό του. Επιφανειακά, έμοιαζε με ακόμη ένα ρομαντικό δράμα, οπότε το κοινό θα πρέπει να ξαφνιάστηκε όταν κάθισε στις αίθουσες και ανακάλυψε μια ταινία τόσο έντονα επικεντρωμένη στα Χριστούγεννα. Παρ’ όλα αυτά, παρά αυτή τη μικρή παραπλάνηση, η ταινία γνώρισε μεγάλη επιτυχία και κέρδισε αρκετά Βραβεία Όσκαρ, μεταξύ των οποίων και το Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου για τον Γκουέν.

Σήμερα, πάντως, θεωρείται μία από τις πιο εμβληματικές χριστουγεννιάτικες ταινίες όλων των εποχών και εξακολουθεί να αγαπιέται από το κοινό τόσα χρόνια αργότερα.