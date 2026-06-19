Το Netflix ακύρωσε τη νέα σειρά των αδερφών Ντάφερ, προς έκληξη πολλών

Κι αυτό γιατί το The Boroughs δεν τα πήγε και άσχημα όταν κυκλοφόρησε στην streaming πλατφόρμα

Οι αδερφοί Ντάφερ, που αγαπήθηκαν για τη σειρά Stranger Things, που έγινε και η πιο δημοφιλής στο Netflix, ήρθαν αντιμέτωποι με την πρώτη τους ακύρωση, μετά και την τεράστια επιτυχία. Ο λόγος για το The Boroughs, που κυκλοφόρησε τον Μάιο στην streaming πλατφόρμα και παρά τη θετική ανταπόκριση, δεν πήρε το πράσινο φως για τη δεύτερη σεζόν.

Όπως αναφέρει το Variety, η σειρά επιστημονικής φαντασίας που θύμιζε ως ένα βαθμό το Stranger Things, απλά με ηλικιωμένους πρωταγωνιστές, κλείνει τον κύκλο της με μία σεζόν. Οι αδερφοί Ντάφερ συμμετείχαν ως εκτελεστικοί παραγωγοί στο The Boroughs, ωστόσο δεν τους βγήκε όπως με το Stranger Things.

Στο μεταξύ, οι σεναριογράφοι είχαν σχεδιάσει την ιστορία να εξελιχθεί σε τρεις σεζόν, ενώ είχε ήδη ξεκινήσει να γράφεται η δεύτερη, πριν τελικά ανακοινωθεί η ακύρωσή της.

Όταν τον Μάιο ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο δεύτερης σεζόν, ο Μολίνα δήλωσε στο Variety: «Θα ήθελα πολύ να συνεχιστεί αυτή η σειρά. Θα ήθελα να έχει διάρκεια. ... Ποιος ξέρει; Η τηλεόραση μπορεί να είναι απρόβλεπτη, αλλά μπορεί επίσης να σου προσφέρει απίστευτες ευκαιρίες. Έχουμε ένα υπέροχο καστ. Έχουμε μια εξαιρετική ιδέα. Τα σκηνικά είναι ήδη έτοιμα. Θα ήθελα πολύ να κάνουμε περισσότερα».

Η υπόθεση της σειράς εκτυλίσσεται σε ένα πολυτελές συγκρότημα συνταξιούχων, στην έρημο του Νέου Μεξικό. Όταν αρχίζουν να λαμβάνουν χώρα μια σειρά περίεργων και ανεξήγητων γεγονότων, μια ομάδα παραγκωνισμένων ηλικιωμένων αντιλαμβάνεται πως πίσω από την τέλεια βιτρίνα του θερέτρου, κρύβεται μια υπερφυσική απειλή. Αυτή η απειλή κλέβει από τους κατοίκους το μοναδικό πράγμα που δεν έχουν σε αφθονία: τον χρόνο.

Το «The Boroughs» προσέλκυσε σημαντικό κοινό στο Netflix, συγκεντρώνοντας σχεδόν 19 εκατομμύρια προβολές μέσα στις πρώτες 18 ημέρες προβολής του στην πλατφόρμα. Ωστόσο, η σειρά επιστημονικής φαντασίας, με τα ειδικά εφέ που απαιτούνταν για να αποδοθεί πειστικά η παραφυσική απειλή της ιστορίας, είχε και ιδιαίτερα υψηλό κόστος παραγωγής, κάτι που συχνά επηρεάζει καθοριστικά την απόφαση για ανανέωση ή ακύρωση μιας σειράς.