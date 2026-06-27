Τζόντι Φόστερ: Ο ρόλος της στην ταινία Flightplan προοριζόταν για άνδρα ηθοποιό

Η Τζόντι Φόστερ αποκάλυψε ότι ο ρόλος της στην ταινία Flightplan είχε αρχικά γραφτεί για τον Σον Πεν, πριν μετατραπεί σε γυναικείο χαρακτήρα.

Μια λιγότερο γνωστή πτυχή πίσω από την επιτυχία του Flightplan αποκάλυψε η Τζόντι Φόστερ, εξηγώντας ότι ο πρωταγωνιστικός ρόλος της ταινίας δεν είχε αρχικά γραφτεί για γυναίκα, αλλά προοριζόταν για τον Σον Πεν.

Η δύο φορές βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός μίλησε σε πρόσφατη συνέντευξή της στο The i Paper, περιγράφοντας τη διαδρομή που την οδήγησε τελικά στον ρόλο της μηχανικού αεροσκαφών Κάιλ Πρατ, σε ένα από τα πιο εμπορικά θρίλερ της καριέρας της.

Όπως ανέφερε, όταν διάβασε για πρώτη φορά το σενάριο, ο πρωταγωνιστικός χαρακτήρας ήταν ανδρικός. Οι παραγωγοί είχαν εξετάσει σοβαρά το ενδεχόμενο να δοθεί ο ρόλος στον Σον Πεν, ωστόσο το σχέδιο δεν προχώρησε.

Η ίδια υποστήριξε ότι πρότεινε να μετατραπεί ο χαρακτήρας σε γυναικείο, εκτιμώντας ότι η ιστορία θα αποκτούσε μεγαλύτερο βάθος μέσα από αυτή την οπτική. «Θα μπορούσε να γίνει γυναίκα και νομίζω ότι θα ήταν μια καλύτερη ταινία, γιατί θα μιλούσε για τη λεγόμενη γυναικεία υστερία», φέρεται να δήλωσε, επισημαίνοντας ότι η αμφισβήτηση της πραγματικότητας και η ψυχολογική πίεση του ρόλου θα λειτουργούσαν πιο πειστικά.

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Ωστόσο, ο σεναριογράφος της ταινίας Μπίλι Ρέι έχει παρουσιάσει μια διαφορετική εκδοχή, αποδίδοντας την πρωτοβουλία για τη μετατροπή του ρόλου στον παραγωγό Μπράιαν Γκρέιζερ, ο οποίος θεώρησε ότι η Φόστερ ήταν η ιδανική επιλογή. Σύμφωνα με τον ίδιο, το σενάριο είχε όντως γραφτεί με ανδρικό πρωταγωνιστή και είχε εξεταστεί η συμμετοχή του Πεν, όμως η τελική απόφαση για την αλλαγή του φύλου του χαρακτήρα προήλθε από την παραγωγή, πριν η ηθοποιός αναλάβει τον ρόλο και συμβάλει στη διαμόρφωσή του.

Η ταινία αφηγείται την ιστορία της Κάιλ Πρατ, μιας μηχανικού αεροσκαφών που ταξιδεύει από το Βερολίνο προς τις Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με την κόρη της, συνοδεύοντας τη σορό του πρόσφατα εκλιπόντος συζύγου της. Κατά τη διάρκεια της πτήσης, το παιδί εξαφανίζεται μυστηριωδώς, οδηγώντας την ηρωίδα σε μια αγωνιώδη αναζήτηση μέσα στο αεροπλάνο, ενώ κανείς δεν φαίνεται να την πιστεύει.

Η Φόστερ παραδέχθηκε ότι δεν ήταν απόλυτα ικανοποιημένη από το συνολικό σενάριο, ωστόσο επέλεξε να επικεντρωθεί στην απόδοση του ρόλου της. Όπως είπε, όταν κλήθηκε να λάβει την τελική απόφαση για τη συμμετοχή της, το σενάριο δεν επρόκειτο να αλλάξει περαιτέρω. «Αποφάσισα να κάνω σωστά τον δικό μου ρόλο», ανέφερε, σημειώνοντας ότι αισθάνεται υπερήφανη για την απεικόνιση μιας γυναίκας που παλεύει να ακουστεί και να αποδείξει ότι λέει την αλήθεια.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο φινάλε, το οποίο —όπως σημείωσε— αντανακλά μια εμπειρία οικεία σε πολλές γυναίκες: την αμφισβήτηση της αξιοπιστίας τους ακόμη και σε ακραίες συνθήκες. Στη σκηνή όπου η ηρωίδα, μετά από μια τραυματική εμπειρία, έρχεται αντιμέτωπη με την αθωότητα της κόρης της, η ηθοποιός διέκρινε μια συμβολική διάσταση της γυναικείας εμπειρίας.

Παρά τις ανάμεικτες κριτικές, το Flightplan σημείωσε σημαντική εμπορική επιτυχία, ξεπερνώντας τα 223 εκατομμύρια δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις και καταγράφοντας μία από τις πιο κερδοφόρες στιγμές της καριέρας της Φόστερ.

Χρόνια μετά, η ίδια εξακολουθεί να θεωρεί τον ρόλο αυτό σημαντικό κεφάλαιο στην πορεία της, όχι μόνο για την εμπορική του απήχηση, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο ανέδειξε μια πιο σύνθετη γυναικεία ηρωίδα σε ένα κατά βάση ανδροκρατούμενο κινηματογραφικό είδος.