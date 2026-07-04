Η Αν Χάθαγουεϊ ήξερε πως ο ρόλος της σε ταινία του 2011, θα απογοήτευε πολύ κόσμο - Και έτσι κι έγινε

Για την Αν Χάθαγουεϊ, αυτός ο ρόλος σίγουρα ήταν ό,τι πιο πιεστικό και αγχωτικό έκανε

Την έχουμε απολαύσει σε πολλούς και διαφορετικούς ρόλους - από μιούζικαλ και ανάλαφρες κωμωδίες μέχρι συγκινητικά δράματα και σκοτεινά θρίλερ. Η Αν Χάθαγουεϊ είναι αναμφίβολα μία από τις καλύτερες ηθοποιούς της γενιάς της. Κι αυτό, κάποιες φορές, μπορεί να αποδειχθεί πιεστικό και αγχωτικό για την ίδια - παρά το βραβείο Όσκαρ και τις διακρίσεις, ο πήχης κάθε φορά είναι ψηλά.

Όπως γράφει το Far Out Magazine, για την Αν Χάθαγουεϊ υπάρχει ένας ρόλος που την άγχωσε πολύ περισσότερο από άλλους. Ήταν το 2011, όταν ως “Έμα” αγαπήθηκε από τους θεατές. Το άγχος και η πίεση που ένιωσε εκείνη την περίοδο, ήταν γιατί επρόκειτο να ενσαρκώσει έναν χαρακτήρα που είχε ήδη αγαπηθεί, άρα θα έμπαινε σε μια άτυπη σύγκριση.

Ο λόγος για την ταινία One Day, βασισμένη στο επιτυχημένο μυθιστόρημα του Ντέιβιντ Νίκολς, το οποίο έγινε ξανά δημοφιλές μετά τη μίνι σειρά του Netflix, το 2024, με πρωταγωνιστές τους Αμπίκα Μοντ και τον Λίο Γούντχολ. Προηγουμένως ήταν οι Αν Χάθαγουεϊ και Τζιμ Στέρτζες.

Αν και η βρετανική προφορά της Αν Χάθαγουεϊ αμφισβητήθηκε από πολλούς και οι κριτικοί δεν το εκθείασαν, η δραματική ιστορία του One Day παραμένει συγκινητική και λυγίζει μέχρι και εκείνους που δεν ρίχνουν εύκολα το δάκρυ. Η ηθοποιός είχε πει για τον ρόλο της στο Bang Showbiz πως «δεν είχα συνειδητοποιήσει πόσο βαθιά αγαπητός ήταν ο χαρακτήρας της Έμα όταν συμφώνησα να τον υποδυθώ. Ίσως να προτιμούσα να μην το ήξερα!».

Το να μεταφέρεις έναν λογοτεχνικό χαρακτήρα στη μεγάλη οθόνη δεν είναι ποτέ εύκολη υπόθεση, κι αυτό γιατί οι αναγνώστες έχουν πλάσει μια δική τους εκδοχή για τους χαρακτήρες. Παρ' όλα αυτά, ήταν ένα ρίσκο που η Αν Χάθαγουεϊ ήταν διατεθειμένη να πάρει.

«Η πίεση μεγάλωσε ακόμη περισσότερο όταν ο κόσμος με ρωτούσε συνεχώς: "Εσύ θα υποδυθείς την Έμα; Θα κάνεις αυτό με τον χαρακτήρα; Θα κάνεις εκείνο;" Και τότε σκέφτηκα: "Θεέ μου, οι άνθρωποι ξέρουν κάθε λέξη αυτού του βιβλίου!" Κατάλαβα πολύ γρήγορα ότι θα απογοήτευα πολλούς. Ο καθένας έχει τη δική του αντίληψη για το ποιοι είναι αυτοί οι χαρακτήρες, πώς συμπεριφέρονται και πώς ακούγονται. Όλο αυτό με επηρέασε».

Αν και η ταινία ήταν αρκετά καλή, δηλαδή εμείς την απολαύσαμε, οι κριτικοί δεν έγραψαν και τα πιο κολακευτικά λόγια. «Υπήρχαν μέρες που ένιωθα σαν να περπατούσα ανάμεσα σε δύο φράγματα, με την κριτική να με περικυκλώνει από παντού, και απλώς ευχόμουν: "Σε παρακαλώ, μη λυγίσω σήμερα· πραγματικά δεν αντέχω άλλο". Παρ' όλα αυτά, υπήρχαν πολλά όμορφα στοιχεία στην ταινία. Προσπάθησα να μην αφήσω όλο αυτό να με καταβάλει», είχε πει η Αν Χάθαγουεϊ.