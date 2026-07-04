Η Τζόντι Φόστερ διερωτάται αν η ταινία F1 φτιάχτηκε με τεχνητή νοημοσύνη

Η Τζόντι Φόστερ προκαλεί συζήτηση, υποστηρίζοντας ότι το «F1» φέρει έντονα στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης, ανοίγοντας ξανά τον διάλογο για το μέλλον του κινηματογράφου.

Η συζήτηση γύρω από τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στο Χόλιγουντ εντείνεται, με την Τζόντι Φόστερ να παρεμβαίνει δυναμικά, εκφράζοντας μια ιδιαίτερα αιχμηρή άποψη για μία από τις πιο εμπορικά επιτυχημένες ταινίες της πρόσφατης χρονιάς. Η δύο φορές βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός υποστήριξε ότι η ταινία «F1», σε σκηνοθεσία του Τζόζεφ Κοζίνσκι και σενάριο του Έρεν Κρούγκερ, φέρει χαρακτηριστικά που παραπέμπουν σε δημιουργία με τη συμβολή τεχνητής νοημοσύνης.

Μιλώντας στο πλαίσιο του πάνελ «Ποιος κατέχει το μέλλον του Χόλιγουντ;» στο Aspen Ideas Festival, η Φόστερ δήλωσε ότι δεν εκφράζει την άποψή της με απαξιωτικό τρόπο, αναγνωρίζοντας την τεράστια εμπορική επιτυχία της ταινίας. Ωστόσο, επισήμανε ότι η αφηγηματική της δομή και η ερμηνευτική προσέγγιση των ηθοποιών μοιάζουν υπερβολικά «τέλειες», σαν να έχουν παραχθεί μέσα από έναν αλγοριθμικό μηχανισμό.

«Η δομή ήταν ακριβώς αυτή που διδάσκεται στις σχολές. Οι ηθοποιοί έλεγαν τις ατάκες με τον τρόπο που θα τις έγραφε ένας υπολογιστής, επιλέγοντας κάθε φορά τη “σωστή” διατύπωση», σημείωσε χαρακτηριστικά. Για τη Φόστερ, αυτό το είδος «τελειότητας» δημιουργεί ερωτήματα για την αυθεντικότητα της καλλιτεχνικής δημιουργίας, ακόμη κι αν το τελικό αποτέλεσμα είναι τεχνικά άρτιο και εντυπωσιακό.

Η ταινία «F1», με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ, σημείωσε τεράστια επιτυχία στο παγκόσμιο box office, ξεπερνώντας τα 634 εκατομμύρια δολάρια, ενώ απέσπασε και Όσκαρ Καλύτερου Ήχου, καθώς και υποψηφιότητες σε σημαντικές κατηγορίες όπως Καλύτερης Ταινίας, Μοντάζ και Οπτικών Εφέ. Παρά τα επιτεύγματα αυτά, η τοποθέτηση της Φόστερ φέρνει στο προσκήνιο έναν ευρύτερο προβληματισμό: μήπως η τεχνολογική αρτιότητα αρχίζει να υπερβαίνει την ανθρώπινη δημιουργικότητα;

Η ίδια δεν απορρίπτει πλήρως τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Αντιθέτως, αναγνωρίζει τη χρησιμότητά της σε επιμέρους στάδια της παραγωγής, όπως το pre-visualization και το storyboard. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι στη δική της ταινία «Μια Ιδιωτική Ζωή», σε σκηνοθεσία της Ρεμπέκα Ζλοτόφσκι, χρησιμοποιήθηκαν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για τη δημιουργία μιας ονειρικής σκηνής. Παρότι οι εικόνες που παρήχθησαν ήταν «χωρίς ιδιαίτερη λογική συνοχή», το τελικό αποτέλεσμα κρίθηκε καλλιτεχνικά ενδιαφέρον.

Ωστόσο, η Φόστερ εξέφρασε και την ανησυχία της για τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας του κινηματογράφου, προβλέποντας απώλειες θέσεων εργασίας. Υπογράμμισε τη σημασία των συνδικαλιστικών οργανώσεων, όπως η SAG-AFTRA, προκειμένου να διασφαλιστούν δίκαιοι όροι εργασίας σε μια εποχή όπου η ψηφιακή αναπαραγωγή ηθοποιών και περιεχομένου γίνεται ολοένα και πιο εύκολη.

«Αν χρησιμοποιείς έναν ηθοποιό είκοσι φορές μέσω τεχνολογίας, θα πρέπει να τον πληρώνεις είκοσι φορές», τόνισε, επισημαίνοντας την ανάγκη για ένα νέο πλαίσιο δικαιωμάτων και αποζημιώσεων.

Παράλληλα, η πολιτική διάσταση του ζητήματος γίνεται όλο και πιο έντονη. Η SAG-AFTRA έχει ήδη εκφράσει στήριξη σε ένα νέο πλαίσιο πολιτικής για την τεχνητή νοημοσύνη στις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο περιλαμβάνει ζητήματα όπως η προστασία πνευματικών δικαιωμάτων, ο έλεγχος περιεχομένου και η ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού στον τομέα της AI. Επιπλέον, πρόσφατο εκτελεστικό διάταγμα προβλέπει την παροχή πρόσβασης της κυβέρνησης σε νέα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης πριν από την κυκλοφορία τους, ενισχύοντας τον κρατικό έλεγχο.

Σε αυτό το πλαίσιο, η τοποθέτηση της Τζόντι Φόστερ δεν αποτελεί απλώς μια προσωπική άποψη, αλλά εντάσσεται σε έναν ευρύτερο διάλογο για το ποιος ελέγχει τη δημιουργία και ποια θα είναι η μορφή της τέχνης στο μέλλον. Η ίδια καταλήγει με μια συγκρατημένη αισιοδοξία: εφόσον οι δημιουργοί καταφέρουν να «κυριαρχήσουν» πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη, τότε ίσως μπορέσουν να τη μετατρέψουν σε εργαλείο που θα ενισχύει —και όχι θα αντικαθιστά— την ανθρώπινη έκφραση.