Η ταινία του 2020 που η Κίρα Νάιτλι πίστευε πως θα ήταν μια μεγάλη αποτυχία - «Όλοι πίστευαν ότι θα ήταν χάλια»

Για την Κίρα Νάιτλι, αυτή η ταινία ήταν η αρχή για να μπει στο spotlight

Η Κίρα Νάιτλι, από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 (που έγινε ευρέως γνωστή) μέχρι και σήμερα, επιλέγει πολύ προσεκτικά τους πρωταγωνιστικούς της ρόλους -και αυτό είναι κάτι που της έχει βγει. Με τελευταίον αυτόν στην ταινία του Netflix, The Woman in Cabin 10, και προηγουμένως στην επιτυχημένη σειρά, Black Doves, η ηθοποιός ετοιμάζεται τώρα να πρωταγωνιστήσει στη θεατρική διασκευή μιας από τις κορυφαίες ξενόγλωσσες ταινίες των τελευταίων δεκαετιών, το The Lives of Others.

Η βραβευμένη με Όσκαρ γερμανική ταινία, κυκλοφόρησε το 2006, τότε που η Κίρα Νάιτλι βρισκόταν στο spotlight για την ερμηνεία της στην ταινία Pride and Prejudice. Είχε ήδη λάβει, επίσης, υποψηφιότητα για Όσκαρ. Ωστόσο, όπως υπογραμμίζει το Far Out Magazine, ο ρόλος που έθεσε γερές βάσεις στην καριέρα της, ήταν εκείνος στο Bend It Like Beckham - μία απ τις αγαπημένες μας ταινίες.

Μια ταινία που κυκλοφόρησε το 2002, όταν ο Ντέιβιντ Μπέκαμ ήταν ο πιο διάσημος ποδοσφαιριστής στον κόσμο και παντρεμένος με την Βικτόρια. Το Bend It Like Beckham μας σύστησε ουσιαστικά το γυναικείο ποδόσφαιρο, αφού εκείνη την εποχή δεν μιλούσε κανείς γι’αυτό. Ευτυχώς αργότερα έγιναν σπουδαία πράγματα.

Η ταινία αφηγείται την ιστορία της έφηβης Τζες (την υποδύθηκε η Παρμίντερ Νάγκρα), που το όνειρό της είναι να παίξει ποδόσφαιρο, αλλά οι γονείς της δεν της το επιτρέπουν. Μέχρι που γνωρίζει την Τζουλς (Κίρα Νάιτλι), η οποία την προσκαλεί να ενταχθεί στην ομάδα της. Και από ‘κει και έπειτα όλα παίρνουν τον δρόμο τους.

Το Bend It Like Beckham σημείωσε επιτυχία, αν και υπήρχαν επιφυλάξεις. Τις ίδιες επιφυλάξεις είχε και η Κίρα Νάιτλι, η οποία είχε δηλώσει στα BAFTA: «Ήμουν μόλις 16 όταν έκανα την ταινία. Θυμάμαι ότι όταν έλεγα στους άλλους πως επρόκειτο για το Bend It Like Beckham, όλοι αντιδρούσαν με δυσπιστία. "Τι τίτλος είναι αυτός; Περί τίνος πρόκειται;" με ρωτούσαν. Όταν απαντούσα "για γυναικείο ποδόσφαιρο", η αντίδραση ήταν σχεδόν πάντα η ίδια: "Θεέ μου...". Όλοι πίστευαν ότι θα ήταν χάλια, κι έτσι ούτε εγώ περίμενα πως θα έπαιρνα τελικά τον ρόλο. Για να είμαι ειλικρινής, ούτε εμένα μου φαινόταν τότε κάτι ιδιαίτερο».

Η ταινία συγκέντρωσε περίπου 92,2 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως με προϋπολογισμό μόλις 5,6 εκατομμυρίων και απέσπασε θετικές κριτικές.