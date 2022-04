Η Michelle Pfeiffer για την καριέρα μετά τα 60, την ομορφιά που (δεν) τη στιγμάτισε και την οικογένεια που θεωρεί ιερή

Η Michelle Pfeiffer βρίσκει πιο ενδιαφέροντες τους ρόλους μετά τα 60, αν και προτεραιότητα ήταν πάντα η οικογένειά της

Αύριο συμπληρώνει 64 χρόνια ζωής, μετρά 3 υποψηφιότητες για Όσκαρ, μία τεράστια καριέρα, ένα brand με αρώματα και την οικογένειά της, που έβαζε πάντα σε προτεραιότητα. Τώρα μιλά στο Hollywood Reporter για όλα όσα καθόρισαν το ποια είναι σήμερα.

Η Michelle Pfeiffer επέστρεψε πρόσφατα με μία σειρά που δίχασε το κοινό και τους κριτικούς, αν και τα αρνητικά σχόλια στόχευαν περισσότερο στις συμπρωταγωνίστριές της, Viola Davis και Gillian Anderson. Στο "The First Lady", είναι η αξέχαστη Betty Ford, σύζυγος του Προέδρου των Η.Π.Α. Gerald Ford. Όταν την προσέγγισε η σκηνοθέτιδα (και μακροχρόνια φίλη της) Susanne Bier, κανείς δεν περίμενε ότι η Pfeiffer θα έλεγε ναι. Ειδικά όταν είναι γνωστή στους ατζέντηδες ως Dr. No.

«Της είπα ότι η Betty είναι ένας τρομερά περίπλοκος άνθρωπος. Είναι υπέροχη, γοητευτική, ξέρει να διασκεδάζει, αλλά έχει και μία μεγάλη μαύρη τρύπα πόνου που κρατά μέσα της. Όλα αυτά είναι στοιχεία που διαθέτει και η Michelle. Και κάτι μου λέει ότι έχει πρόσβαση στον πόνο». Αν και είπε το ναι, έπαθε αυτό που παθαίνει από την αρχή της καριέρας της. «Βουτάω κατευθείαν και μετά κάνω τα πάντα για να απεμπλακώ».

Της πήρε 20 χρόνια να ξεπεράσει τον φόβο της για την υποκριτική, με την οποία έχει μία σχέση αγάπης-μίσους. Σταμάτησε να βλέπει τον εαυτό της κάθε μέρα στα γυρίσματα, προκειμένου να κάνει διορθώσεις και κατάλαβε ότι ήταν μεγάλο βασανιστήριο. Κάπου μεταξύ του Scarface και του Batman Returns σκέφτηκε ότι ίσως πρέπει να τα παρατήσει. Και το έκανε, όταν τα παιδιά της ήταν αρκετά μικρά. Αλλά ποτέ δεν σκόπευε να φύγει πραγματικά. Απλά είχε πάντα αυτή τη θυελλώδη σχέση με τη δουλειά της. Μία δουλειά που της χάρισε τον ρόλο της σέξι ενζενί στην αρχή, και που σήμερα, στα 60something, δέχεται πολύ πιο ενδιαφέρουσες προτάσεις.

Οφείλει την καριέρα της στον πρώτο σύζυγό της, τον ηθοποιό Peter Horton, με τον οποίο γνωρίστηκε ενώ ήταν ακόμα παντρεμένος και ένιωθε ότι τη χειραγωγούσε ψυχολογικά. Έμειναν παντρεμένοι για λιγότερο από 10 χρόνια αλλά παραδέχεται ότι εκείνος πίστεψε στις ικανότητές της, όταν εκείνη δεν τολμούσε να το κάνει. Οφείλει επίσης την καριέρα της σε μία πελάτισσα στο παντοπωλείο όπου εργαζόταν στα 18 της, και έκανε παράπονα για τα πεπόνια. Αυτή ήταν η στιγμή που την έκανε να αναρωτηθεί για το τι κάνει με τη ζωή της.

Ο σεξισμός και η εντυπωσιακή της εμφάνιση

Ο Paul Rudd, που είχε την τύχη να δουλέψει μαζί της σε 4 ταινίες, θεωρεί ότι είναι τόσο εντυπωσιακή, που οι περισσότεροι ξεχνούν το πόσο ταλέντο διαθέτει. Κάτι ανάλογο πιστεύει και η Bier, και ας είναι φίλες τα τελευταία 40 χρόνια. «Ακόμα χρειάζομαι λίγα λεπτά να ξεπεράσω το πόσο όμορφη είναι όταν τη βλέπω». Η Pfeiffer όμως δεν επέτρεψε στην εμφάνισή της να καθορίσει το ποια είναι. Ακόμα και όταν υποδύθηκε την (πιο σέξι μέχρι σήμερα) Catwoman, κατάφερε να συνδυάσει τη γοητεία, με την απλότητα, τη διαβολικότητα αλλά και την καλοσύνη. Και αυτή είναι η Michelle Pfeiffer.

35 χρόνια μετά το Scarface, συναντήθηκε σε ένα πάνελ με τον Al Pacino και τον σκηνοθέτη Brian De Palma και όταν ένας δημοσιογράφος τη ρώτησε για το βάρος της εκείνη την εποχή, υπήρξαν αποδοκιμασίες από το κοινό. Η απάντησή της ωστόσο ήταν αποστομωτική. «Διατηρούσα τα κιλά μου με ντοματόσουπα και τσιγάρα». Σήμερα παραδέχεται ότι έχει κάνει πολλή πρακτική σε σεξιστικά σχόλια και ξέρει τι να περιμένει.

Η μητρότητα

Γύρω στα 35, είχε χωρίσει αλλά είχε ήδη αποφασίσει ότι ήθελε να υιοθετήσει παιδί, πράγμα που έκανε ενώ είχε ξεκινήσει να βγαίνει με τον σύζυγό της και σεναριογράφο David E.Kelley. Μετά την Claudia Rose, που ήρθε το 1993, παντρεύτηκαν και έναν χρόνο αργότερα, υποδέχτηκαν τον γιο τους, John Henry. Ήθελε απλώς να είναι συνέχεια μαζί τους και να πηγαίνουν κανονικά σχολείο. Η οικογένεια ήταν ο λόγος που αποφάσισε να φύγει από το Los Angeles. Οι παπαράτσι τους κυνηγούσαν παντού και αυτό τραυμάτισε ψυχολογικά τα παιδιά. Σε κάποια φάση ξεκίνησε τη δική της εταιρία αρωμάτων, Henry Rose, και όλοι θεώρησαν ότι αποσύρθηκε.

Η καριέρα μετά τα 60

Στην ερώτηση για το αν θα ήθελε να συνεργαστεί με τον σύζυγό της, η απάντηση είναι θετική αν και δεν θα ήθελε να βάλει σε κίνδυνο τη σχέση της. «Είναι πολύ ιερή για εμένα». Θα επέστρεφε όμως ως Catwoman αν το context ήταν σωστό. Όπως είναι κομμάτι του Marvel σύμπαντος, πράγμα που δεν περίμενε ποτέ να της συμβεί. Συνεχίζει ασταμάτητη με ρόλους, την εταιρία της και όλα αυτά που θα έρθουν, απλώς δεν τα γνωρίζει ακόμη.



