Η Jamie Lee Curtis δεν αντέχει τα θρίλερ αλλά ξέρει γιατί της αρέσει να παίζει σε αυτά

Η Jamie Lee Curtis βρίσκεται στη δεύτερη φάση της καριέρας της

Η Jamie Lee Curtis είναι αυτό που θα έλεγε κανείς royal celebrity. Με γονείς τους ηθοποιούς Tony Curtis και Janet Leigh, κουβαλούσε από πάντα μία τεράστια κληρονομιά. Μετρά 44 χρόνια καριέρας, είναι 64 χρονών, αλλά τη λατρεύουμε επειδή δεν φοβάται να μιλήσει για τα πάντα. Για το πώς είναι να μεγαλώνει, για τον εθισμό στα Vicodin, από τον οποίο απαλλάχθηκε το 1999, για τις αισθητικές επεμβάσεις και για το coming out της τρανς κόρης της.

Αυτό όμως που την κάνει αξιαγάπητη, είναι το ότι, παρόλο που είναι η Jamie Lee Curtis, είναι απίστευτα ζεστή, ζωντανή και δεν κρατά τους ανθρώπους σε απόσταση. «Η βασική μου δεξιότητα ως καλλιτέχνης είναι ότι οι αισθήσεις μου ανταποκρίνονται πάρα πολύ εύκολα».

Στην προσωπική της ζωή, από την άλλη, επικρατεί η ηρεμία και η σταθερότητα. Αν και οι γονείς της χώρισαν όταν εκείνη ήταν 3 χρονών και έκαναν πολλούς άλλους γάμους, η ίδια είναι ακόμα με τον σύζυγό της, Chris, με τον οποίο έχει δύο κόρες. Είναι πολύ υπέρ του γάμου και της δέσμευσης και υποστηρίζει ότι, σε 38 χρόνια σχέσης, έχει μαλώσει με τον άντρα της 2-3 φορές γιατί δεν αντέχει τις εντάσεις.

Οι κόρες της έκαναν το πάρτι γάμου στην πίσω αυλή του σπιτιού τους στη Σάντα Μόνικα, με τον πιο πρόσφατο να έχει θεματική από το βιντεοπαιχνίδι "World of Warcraft". Το αξιοποίησε και για να κάνει promo στο φινάλε των ταινιών Halloween, που την καθιέρωσαν ως horror queen. Η Curtis, ωστόσο, δεν ήθελε ποτέ να γίνει το πρόσωπο του τρόμου. Φοβάται τα θρίλερ, οτιδήποτε έχει βία και είδε την τελευταία Halloween ταινία της στο mute.

Αν και έχει περάσει από όλα τα είδη, δεν σκόπευε να κάνει τόσες ταινίες τρόμου. Το 1978, προέκυψε η πρόταση για το Halloween, η οποία επανήλθε το 1998. Πίστεψε ότι αυτό θα ήταν το τέλος, μέχρι που ο σκηνοθέτης David Gordon Green της πρότεινε την επιστροφή της, μέσα από μία άλλη προσέγγιση. Τώρα η Laurie είναι μία αλκοολική survivor γιαγιά, που παλεύει με το τραύμα της και ετοιμάζεται να πάρει εκδίκηση από τον Mike Myers. Τελικά κατέληξε σε τριλογία, η οποία ολοκληρώνεται τώρα.

Και ενώ αναρωτιέσαι γιατί κάνει θρίλερ ξανά και ξανά, η δική της απάντηση είναι αποστομωτική. Το 2018, όταν βρέθηκε στο Comic Con, κάποιος από το κοινό της είπε ότι κατάφερε να επιβιώσει μετά από εισβολή στο σπίτι του, επειδή έκανε αυτό θα έκανε η Laurie στη θέση του. Και αυτό την έκανε να ανατριχιάσει. «Δεν μου αρέσουν αυτές οι ταινίες, αλλά νομίζω ότι οι άνθρωποι παίρνουν κάτι όταν τις βλέπουν».

Σε κάθε περίπτωση, χαίρεται που ολοκληρώνει αυτή την επιτυχία και τώρα μπορεί κάποιος άλλος να πάρει την ιστορία και να δημιουργήσει κάτι νέο. Η Curtis εξάλλου έχει περάσει εδώ και καιρό στη δεύτερη φάση της καριέρας της, όπου νιώθει ελεύθερη να κάνει ό,τι θέλει, πάντρεψε τα παιδιά της και ο άντρας της ξέρει ότι θέλει να δουλεύει, όσο και όπως θέλει. Όπως ήθελε να νιώθει και ελεύθερη στην ταινία "Everything Everywhere All At Once", δείχνοντας την κοιλιά της που οι περισσότεροι νόμιζαν ότι είναι ψεύτικη. «Δεν ήθελα να ρουφάω το στομάχι μου γιατί είμαι μία 64χρονη γυναίκα. Θέλω να είμαι ελεύθερη στη δουλειά μου, και αυτό δεν συμβαίνει συχνά. Όταν όμως συμβαίνει, παίρνω φωτιά».

Ταυτόχρονα, έχει τη δική της εταιρία παραγωγής, την Comet Pictures, τον φιλανθρωπικό οργανισμό "My Hand in Yours" και μερικές ταινίες που έρχονται, όπως το Knives Out 2 και το Borderlands, που γυρίστηκε στη Βουδαπέστη, με συμπρωταγωνίστρια την Cate Blanchett. «Είμαι σε ένα υπέροχο νέο κύμα της δουλειάς μου, που είναι μεταμορφωτικό».