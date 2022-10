Κίνα: Σε μερικό lockdown η Wuhan, σχεδόν τρία χρόνια μετά το πρώτο κρούσμα Covid

Πάνω από 800.000 άνθρωποι καλούνται να μείνουν στα σπίτια τους

Μετά από σχεδόν τρία χρόνια με πανδημία, πόλεις της Κίνας, από τη Wuhan μέχρι τη Xining, μπαίνουν σε μερικό lockdown καθώς αυξάνονται δραματικά του κρούσματα κορωνοϊού.

Οι τοπικές αρχές σφραγίζουν κτίρια ενώ η Κίνα ανέφερε την Πέμπτη, για τρίτη συνεχόμενη μέρα, περισσότερα από 1.000 νέα κρούσματα Covid σε εθνικό επίπεδο, ένας αριθμός που δεν προκαλεί περισσότερη ανησυχία από τις δεκάδες χιλιάδες που υπήρχαν στη Σαγκάη όταν μπήκε σε lockdown αλλά σίγουρα είναι αρκετός για να προκαλέσει αυστηρούς περιορισμούς σε όλη τη χώρα.

Κάπως έτσι, η Wuhan, στην οποία πρωτοεμφανίστηκε η Covid-19 στον κόσμο στα τέλη του 2019, σημείωσε περίπου 200- 25 νέες μολύνσεις την ημέρα αυτή την εβδομάδα, ενώ έχει καταγράψει 240 κρούσματα τις τελευταίες 14 ημέρες. Μάλιστα, οι τοπικές αρχές διέταξαν περισσότερους από 800.000 ανθρώπους σε μια περιοχή να παραμείνουν στα σπίτια τους μέχρι τις 30 Οκτωβρίου.

Μάλιστα, οι αρχές της πόλης ανέστειλαν την πώληση χοιρινού κρέατος σε ορισμένα σημεία, σύμφωνα με εικόνες και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς γνωστοποιήθηκε ότι ένα κρούσμα Covid είχε συνδεθεί με την τοπική αλυσίδα εφοδιασμού χοιρινού κρέατος.

