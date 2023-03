Jennifer Gunter: Η γυναικολόγος που κατέρριψε γελοίους μύθους και τα έβαλε με την Gwyneth Paltrow

Εγκατέλειψε τη μαιευτική, αλλά αφυπνίστηκε και πολεμά για την ενημέρωση των γυναικών

Πώς είναι να είσαι μαιευτήρας, να τα παρατάς όταν γεννάς τα παιδιά σου, και να τα βάζεις συνέχεια με την Gwyneth Paltrow και το wellness brand Goop, που έχει κατακριθεί από κάθε νοήμονα άνθρωπο (και πρώην υπάλληλό του);

Αν είσαι η Jennifer Gunter, η πιο διάσημη γυναικολόγος που αποφάσισε να δώσει ένα τέλος σε παραμύθια, μύθους και γελοίες παραδόσεις που αφορούν το γυναικείο σώμα, μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Και μάλλον επιβάλλεται να το κάνεις.

Όλα άρχισαν στα τέλη του 1990, όταν έφυγε από τον Καναδά και μετακόμισε στο Κάνσας για να δουλέψει. Εκεί γνώρισε μία ασθενή που είχε μία χρόνια νόσο, η οποίο χειροτέρεψε δραματικά όταν έμεινε έγκυος. Μόνο που οι αμβλώσεις ήταν παράνομες, εκτός και αν κινδύνευε η υγεία της. Κοίτα να δεις που ήμασταν και πού βρεθήκαμε ξανά. Ο δικηγόρος του νοσοκομείου την απείλησε με απόλυση αν κάνει έκτρωση στην ασθενή. Ο νομοθέτης της είπε στο τηλέφωνο να κάνει ό,τι νομίζει. Και αυτή ήταν η πολιτική της αφύπνιση, όπως την αποκαλεί.

Το 2003, η Gunter ήταν έγκυος με τρίδυμα. Όταν έσπασαν τα νερά πολύ νωρίτερα από το φυσιολογικό, γέννησε μόνη της στην μπανιέρα. Το ένα παιδί έζησε 3 λεπτά. Οι δύο γιοι της επέζησαν, αλλά με σοβαρές ιατρικές επιπλοκές. Εγκατέλειψε τη μαιευτική.

Η 55χρονη γυναικολόγος έγινε διάσημη το 2017, όταν αποφάσισε να γράψει ένα ανοιχτό γράμμα στο Goop. Αφορμή στάθηκε το κείμενο που προέτρεπε τις γυναίκες να βάλουν ένα αυγό στον κόλπο τους και που θα βελτίωνε τη ζωή τους με τουλάχιστον 4 τρόπους. «Αγαπητή κυρία Paltrow, είναι το μεγαλύτερο σκουπίδι που έχω διαβάσει στο site σας μετά από το άρθρο που προτρέπει να βάλουμε το αιδοίο μας στον ατμό. Είναι χειρότερο και από εκείνο που υποστηρίζετε ότι τα σουτιέν προκαλούν καρκίνο». Έτσι ξεκίνησε ο πόλεμος εναντίον του wellness, το οποίο συγκρίνει με τη βιομηχανία κατά των αμβλώσεων. Και πάλι, τι τρομερό timing.

«Χρησιμοποιούν τις ίδιες λέξεις, όπως αγνότητα και καθαρότητα. Είναι η πατριαρχία με διαφορετικό όνομα. Και κρατά τις γυναίκες πίσω λέγοντάς τους ψέματα για το σώμα τους». Καταλαβαίνει ωστόσο γιατί ο κόσμος εμπιστεύεται το wellness και τα sites. «Ως γονιός, θέλεις να πιστέψεις στο θαύμα και εκεί βρίσκεις τη συναισθηματική σύνδεση που οι γιατροί συχνά δεν παρέχουν. Αυτό είναι και το λάθος της Ιατρικής. Μαθαίνεις να μην δείχνεις συναίσθημα, να μην είσαι ανθρώπινος. Αλλά οι ασθενείς θέλουν να νοιάζεσαι».

Νιώθει ότι τώρα πια οι άνθρωποι κάνουν περισσότερες ερωτήσεις και στρέφονται περισσότερο στους ειδικούς. Νιώθει ότι είμαστε πιο κοντά σε καινοτομίες. Κάτι που βοήθησε σίγουρα σε αυτό ήταν η κυκλοφορία του βιβλίου της Vagina Bible, που μπλόκαρε το Twitter, επειδή περιέχει «άσεμνες και πρόστυχες λέξεις». Αυτοί είναι μερικοί από τους μύθους που κατέρριψε.

Ένα αρχαίο μυστικό από την Κίνα που υποτίθεται ότι σε φέρνει σε επαφή με τη θηλυκή σου ενέργεια. Το μόνο αρχαίο με αυτό είναι η απουσία της επιστήμης.

Μετά από έρευνες, η απάντηση είναι όχι. Αν αποκτάς βάρος, συμβαίνει επειδή αλλάζεις τον τρόπο ζωής σου. Το χάπι δεν ευθύνεται.

Αν βάλεις γιαούρτι στον κόλπο σου, απλώς βάζεις κι άλλα βακτήρια, με άγνωστες συνέπειες. Σε ανακουφίζει στην αρχή, αλλά δεν ξέρεις πού θα οδηγήσει.

Ή αλλιώς, ο καθαρισμός της μήτρας. Καταρχάς, αυτό συνδέεται με έναν καταστροφικό μύθο που ουσιαστικά μάς λέει ότι η μήτρα είναι βρώμικη, γεμάτη τοξίνες. Μία κουλτούρα που κρατούσε επί αιώνες μακριά από την κοινωνία.

Ο τρόπος της πατριαρχίας να ελέγξει την αναπαραγωγική σου υγεία. Μπορεί οι ορμόνες να καθυστερήσουν την επιστροφή σου στη γονιμότητας, αλλά το πολύ σε έναν χρόνο, όλα είναι όπως πριν.

«Η υγεία συνδέεται με τη δύναμη. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ενδυνάμωση με μισές αλήθειες και ανακριβείς πληροφορίες. Σκοπός μου είναι να δώσω αυτή τη γνώση στις γυναίκες και για αυτό παλεύω. Δεν θα ανεχτώ άλλο το ότι η υγεία της γυναίκας γίνεται όπλο.

Και δεν θα σταματήσω. This is my vagenda