Ο Ke Huy Quan κέρδισε Oscar, αλλά φοβάται ότι δεν θα ξαναβρεί δουλειά

Του πήρε 30 χρόνια να βρει έναν ρόλο, που τελικά του έδωσε το Όσκαρ

«Μαμά, κέρδισα Όσκαρ». Τα μάτια του κοίταξαν κατευθείαν την κάμερα, και αυτό το παιδικό βλέμμα που νιώθει ότι επιτέλους κάνει περήφανη τη μαμά του, έκανε κι εμάς να κλάψουμε. Από την περασμένη Κυριακή, ο Ke Huy Quan έχει ένα Όσκαρ στο σπίτι του, πράγμα που προέβλεψε ο παλιός του γνώριμος, Steven Spielberg, λίγα λεπτά πριν ανακοινωθεί το όνομά του.

Συνάντησε το Variety το επόμενο πρωί, έχοντας κοιμηθεί μία ώρα και χωρίς να πολυπιστεύει όλο αυτό που του έχει συμβεί. «Ξύπνησα και μου πήρε 2 λεπτά να καταλάβω αν ήταν όνειρο. Αλλά κάπως έτσι είναι η ζωή μου τον τελευταίο χρόνο». Ο άνθρωπος που πίστεψε περισσότερο σε εκείνον ήταν η σύζυγός του, Echo. «Είμαστε μαζί 20 χρόνια και μία φορά τον μήνα με διαβεβαίωνε ότι θα έρθει η στιγμή μου. Εκνευριζόμουν γιατί δεν το πίστεψα ποτέ».

Γεννημένος στο Βιετνάμ, η ζωή του άλλαξε το 1978, μέσα σε μία νύχτα, όταν η μισή οικογένεια πέρασε με βάρκα στο Χονγκ Κονγκ, όπου και έμεινε για έναν χρόνο σε στρατόπεδο προσφύγων. Όταν πήραν πολιτικό άσυλο, προσγειώθηκαν στο Los Angeles. «Δεν ήμουν αρκετά ώριμος για να επεξεργαστώ τις θυσίες που έκαναν οι γονείς μου ώστε να έχουμε ένα καλύτερο μέλλον. Μεγάλωσα σε μία οικογένεια όπου το συναίσθημα δεν εκφραζόταν. Μάλλον για αυτό το έκανα τόσο δημόσια στα Όσκαρ». Είχε όμως κι έναν ακόμη λόγο. Ο ρόλος του στο Everything Everywhere All At Once είναι στην ουσία και η δική του ιστορία.

Έχασε τον πατέρα του πριν από 20 χρόνια και καταλαβαίνει γιατί τον προέτρεπαν να γίνει γιατρός ή δικηγόρος. «Έβλεπαν ότι δεν υπήρχαν ευκαιρίες και ότι δεν ήμουν χαρούμενος. Η μαμά μου προσευχόταν στον Βούδα να βρω δουλειά και αυτό με πονούσε ακόμα περισσότερο. Τώρα όμως που είμαι στο Los Angeles, θα πάω να της δείξω το Όσκαρ μου».

Σε ηλικία 12 χρονών, βρέθηκε στο casting του μικρού του αδερφού για την ταινία Indiana Jones, αλλά ήταν ο Quan που ξεχώρισε και κέρδισε τον ρόλο. Το επόμενο καλοκαίρι, γύρισε την ταινία "The Goonies". Και κάπου εκεί τελείωσε η καριέρα του. Δεν είναι λοιπόν περίεργο που ακόμα και τώρα πιστεύει ότι όλο αυτό είναι ένα πυροτέχνημα και δεν θα του δοθούν άλλες ευκαιρίες. Ίσως το ότι μέχρι πρόσφατα δεν είχε δουλειά. αλλά ούτε και ασφάλιση, να έπαιξε τον ρόλο του.

Προς το παρόν, απολαμβάνει τη μαγική νύχτα που έζησε και θυμάται πώς το cast κρατιόταν από το χέρι πριν την ανακοίνωση των νικητών. «Ελπίζαμε ότι θα ακούσουμε το όνομα της Michelle. Και μετά γράφτηκε ιστορία». Όταν κέρδισε Όσκαρ η ταινία, ανέβηκαν στη σκηνή για να παραλάβουν το βραβείο από τον Harrison Ford. «Κοιταχτήκαμε και τον αγκάλιασα. Δεν μπορούσα να κρατηθώ. Του έδωσα ένα φιλί στο μάγουλο». Μία φωτογραφία που έγινε viral, 40 χρόνια μετά την τελευταία τους συνάντηση.

Παραμένει ευγνώμων για τον Spielberg και την ευκαιρία που του δόθηκε. «Έμαθα να πιστεύω ότι δεν πρέπει ποτέ να κατηγορείς κανένα. Αν κάτι δεν έρχεται, είναι επειδή δεν δούλεψες πολύ, δεν ήσουν πολύ καλός ή δεν προσπάθησες αρκετά. Νόμιζα ότι έφταιγε το ύψος μου, η φάτσα μου ή το ότι δεν είχα σπουδάσει υποκριτική».

Ακόμα και σήμερα, χαίρεται που επιτέλους βλέπει τους Ασιάτες να εκπροσωπούνται και κοιτάζει μπροστά. Και κρατά τη συμβουλή που του έδωσε η Cate Blancett όταν έκατσαν μαζί σε ένα event. Της είπε ότι δεν ξέρει τι θα κάνει μετά και φοβάται ότι θα απογοητεύσει όσους τον στήριξαν. «Και εκείνη μου είπε να ακούσω την καρδιά μου και να είμαι ανεύθυνος. Να μην ανησυχώ για τη γνώμη των άλλων. Να διαλέξω κάτι στο οποίο πιστεύω, κάτι που αγαπώ και όλα θα πάνε καλά».

Διαβάστε ολόκληρη τη συνέντευξη στο Variety