Ο Kieran Culkin δεν ήταν ποτέ μόνο «ο μικρός αδερφός του Macaulay» - To Succession και η ζωή του μετά από αυτό

Ο 40χρονος ηθοποιός μιλά για το φινάλε του Succession και τον ρόλο του ως πατέρα

Ο Kieran Culkin είναι ο μικρός αδερφός του Macaulay. Λάθος. Είναι πολλά περισσότερα από αυτό. Είναι ένας εκ των πρωταγωνιστών της σειράς Succession, που μόλις ξεκίνησε την 4η σεζόν της και οριστικό φινάλε της. Είναι ένας άντρας που δουλεύει ως ηθοποιός από πολύ μικρή ηλικία, που έγινε μπαμπάς δύο φορές (και είναι η αγαπημένη του δουλειά). Είναι ένας 40άρης που πλέον «πιάνεται» πολύ εύκολα και αργεί να κλείσει η πληγή του από ένα κόψιμο στο χέρι.

Για τις ανάγκες της συνέντευξής του στο Esquire, παίρνει το ferry από το East River του Manhattan, μία βόλτα που ξεκίνησε να κάνει το 2016, 4 μέρες μετά τον θάνατο του γάτου του, Leo. Τότε δεν ήξερε ότι λίγες εβδομάδες μετά, θα γυρνούσε τον πιλότο της σειράς που θα του έδινε ένα Critics Choice Award, δύο υποψηφιότητες για Emmy και τρεις για Χρυσή Σφαίρα. Κυρίως όμως, θα τον έβαζε στον χάρη των A-listers του Hollywood. Όχι πια ο μικρός αδερφός του Macaulay, ή Mack όπως τον αποκαλεί ο Kieran.

Το Succession είναι σίγουρα μία ιστορία για το χρήμα και την εξουσία, αλλά πάνω από όλα για την οικογένεια και τους δεσμούς της, όταν όλα τα μάτια είναι στραμμένα πάνω σου. Κάτι που ο Kieran γνωρίζει καλά από πρώτο χέρι. Τώρα που η σειρά έφτασε στο τέλος της, προσπαθεί να καταλάβει σε ποιο στάδιο του πένθους βρίσκεται. «Δεν έχω προλάβει να σκεφτώ πώς νιώθω. Είναι δύσκολο να το αποδεχθείς. Νομίζω ότι είμαι στο στάδιο της άρνησης ή της κατάθλιψης. Ή και στα δύο». Το cast έμαθε ότι αυτή είναι η τελευταία σεζόν της σειράς, μόλις τον περασμένο Ιανουάριο και ενώ γύριζαν τα τελευταία επεισόδια.

Ας πάμε όμως πρώτα λίγο πιο πίσω. Τότε που τα 7 αδέρφια της οικογένειας Culkin στριμώχνονταν σε ένα δωμάτιο και δύο κουκέτες. Ήταν πολύ ενωμένοι και ο Kieran δεν έπαιζε να κοιμηθεί αν δεν επέστρεφαν όλοι στο σπίτι το βράδυ. Όλα τα παιδιά κυνήγησαν την υποκριτική μετά την προτροπή του πατέρα τους, αλλά μόνο ο Mack, ο Kieran και ο βενιαμίν Rory το έκαναν επαγγελματικά. Ο Mack ήταν το πιο διάσημο παιδί-ηθοποιός στον κόσμο. «Ο καημένος. Ήταν μικρός και προσπαθούσε να αποδεχθεί αυτό το επίπεδο δόξας ως πραγματικότητα. Ακόμα και τότε που ήμουν μικρός, καταλάβαινα πόσο απαίσιο ήταν για εκείνον».

Το 1995, όταν οι γονείς του χώρισαν με πολύ άσχημο, και δημόσιο, τρόπο, ο Kieran πλησίασε την έδρα του δικαστηρίου και έδωσε ένα σημείωμα ζητώντας την απουσία του Τύπου από την αίθουσα, μετά από όλη την ντροπή που είχαν ζήσει οικογενειακώς. Ήταν 13 χρονών και το αίτημά του απορρίφθηκε. Από τότε όμως αρνείται να μιλήσει στο Access Hollywood και τη New York Post, μετά από όλα όσα έγραψαν για τους Culkins. Ως παιδί, συμμετείχε σε αμέτρητες ταινίες, όπως το Father of the Bride και «άλλες βλακείες που δεν είδε κανείς αλλά έπρεπε να κάνω ως δουλειά».

Ο πρώτος μεγάλος ρόλος ήρθε το 2002, με το Igby Goes Down, όπου όλοι κατάλαβαν ότι είναι πολλά περισσότερα από «μικρός αδερφός του Macaulay». Σιγά σιγά, τα αδέρφια απομακρύνθηκαν χωρίς να υπάρξει κάποιος λόγος. Ίσως έτσι τα έφερε η ζωή. Αυτό που σίγουρα τον στιγμάτισε ήταν ο θάνατος της μεγάλης αδερφής του, Cody, σε τροχαίο. Ήταν μόλις 30 χρονών και η πιο αστεία από όλα τα αδέρφια. Επισκέπτεται τον τάφο της κάθε χρόνο στα γενέθλιά της, αλλά φέτος πήγε με την κόρη του. «Απλώσαμε κουβέρτα, φάγαμε σνακ και περάσαμε μία υπέροχη μέρα με τη θεία Cody».

Δεν είχε ιδέα ότι το Succession θα έχει αυτή τη σαρωτική επιτυχία, οπότε γύρισε τον πιλότο έχοντας στο μυαλό του ένα χαρακτηριστικό. «Θα είναι αυτός ο τύπος που θα κάνει ό,τι θέλει, πιστεύοντας ότι δεν θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει καμία συνέπεια». Όταν τον είδε ο δημιουργός, Jesse Armstrong, είχε ξεχάσει τι είχε γράψει για τον ρόλο του. Τα τελευταία 6 χρόνια, το Succession έγινε η ζωή του και το cast πολύ καλοί του φίλοι. Οι περισσότεροι τουλάχιστον. Ήρθε κοντά με τη Sarah Snook, η οποία του είπε ότι δεν πρόκειται να παίξουν ξανά μαζί, αφού θα τους βλέπουν όλοι σαν αδέρφια, και αυτό τον πλήγωσε βαθιά.

Το cast έμαθε για το τέλος, όταν έκατσαν να διαβάσουν το τελευταίο επεισόδιο. Οι αντιδράσεις ήταν ποικίλες. Η Snook δεν ήθελε να μιλήσει σε κανέναν, ο Matthew Macfadyen έμεινε κάγκελο και ο Brian Cox είπε ότι τουλάχιστον έχουν μία απάντηση. Ο Kieran δεν ανέφερε τον Jeremy Strong, ίσως γιατί τον έχει ήδη κριτικάρει για το method acting του και πόσο περίεργος είναι στα γυρίσματα. Επηρέασε αυτό τη συνεργασία τους για το φινάλε; «Είμαστε επαγγελματίες. Πάμε στη δουλειά να κάνουμε αυτό που ξέρουμε. Δεν νομίζω ότι επηρέασε τη συνεργασία μας. Ήταν μια χαρά».

Θα του λείψουν όλοι αν και ξέρει την πραγματικότητα. «Είμαστε σκορπισμένοι σε όλη την υδρόγειο και ξέρω ότι δεν είναι εύκολο να κρατήσουμε σχέσεις. Αλλά είναι μία μεγάλη απώλεια». Στο τέλος των γυρισμάτων, ο Kieran μίλησε σε όλους για το πώς ένιωσε και για την πολύτιμη συνεργασία του με τη Sarah Snook. Έμειναν όλοι όρθιοι να χειροκροτούν επί 10 λεπτά. «Είναι μία γ@μημένη δουλειά. Αλλά δεν είναι κιόλας». Προς το παρόν, ξέρει ότι θα παίξει σε μία ταινία για το Ολοκαύτωμα, τη δεύτερη σκηνοθετικά για τον Jesse Eisenbeg. Αν και θα πρέπει να πάει στην Πολωνία για ένα διάστημα, μακριά από την οικογένειά του, η δημιουργική ανάγκη του τον σπρώχνει προς τα εκεί. Σκέφτεται να υποδυθεί ένα ήρωα σε ταινία δράσης, αλλά με twist. «Δεν θα ήταν τέλειο αν ήμουν άχρηστος στους καυγάδες και τις σκηνές δράσης; Αυτό θα είχε ενδιαφέρον, ειδικά αφού είμαι μικρόσωμος».

Παρόλα αυτά, δηλώνει ότι η αγαπημένη του δουλειά είναι να κάθεται στο σπίτι με τα παιδιά του. «Εκεί νιώθω ότι είμαι περισσότερο ο εαυτός μου». Παντρεύτηκε την αγαπημένη του Jazz Charton πριν από 10 χρόνια στην Iowa, κατά τη διάρκεια ενός road trip. Πριν από 3 χρόνια, απέκτησαν τον γιο τους και 1 χρόνο μετά την κόρη τους. Και κάθε φορά που δεν ξέρει τι να κάνει και προς τα πού να πάει, μπαίνει στο ferry, ρουφάει κρύο αέρα και όλα μοιάζουν πιθανά.

Διαβάστε ολόκληρη τη συνέντευξη στο Esquire