Pedro Pascal, Evan Peters, Jeff Bridges και 3 ακόμα ηθοποιοί σε μια απολαυστική συζήτηση για τις ανασφάλειες της δουλειάς τους

6 σπουδαίοι ηθοποιοί μιλούν για τις ανασφάλειες, τους ρόλους και τα επόμενα βήματά τους

Pedro Pascal, Evan Peters, Jeff Bridges, Kieran Culkin, Damson Idris και Michael Imperioli. Μήπως είναι αυτό το καλύτερο roundtable που έχουμε δει από το Hollywood Reporter; Ναι, είναι, γιατί περιλαμβάνει τον ακριβοθώρητο Peters, τον hot daddy Pascal, τις καραβάνες Bridges και Imperioli αλλά κυρίως, μία τρομερά ενδιαφέρουσα συζήτηση για τους ρόλους τους, τις ανασφάλειές τους σε αυτή τη δουλειά και τη σχέση τους με το κοινό.

Μπορεί να έχουμε 2023, αλλά οι θεατές ταυτίζουν ακόμα τον άνθρωπο με τον ρόλο. «Με πλησιάζουν όταν είμαι με τα παιδιά μου και με αρπάζουν. Τους λέω να μην με αγγίζουν», λέει ο Culkin, με τον Pascal να περιγράφει μία όχι και τόσο γλυκιά ιστορία. «Μου μιλούσαν όταν ήμουν στο Game of Thrones και βγάζαμε φωτογραφίες με ανθρώπους να βάζουν τους αντίχειρες στα μάτια μου. Στην αρχή χαιρόμουν πολύ, μέχρι που έπαθα μόλυνση».

Ο Evan Peters μιλά για τους τρομακτικούς ρόλους που έχει υποδυθεί τα τελευταία χρόνια, στο American Horror Story και το Dahmer, την αληθινή ιστορία του κανίβαλου serial killer. «Είχα πει ότι δεν θα παίξω άλλο κακούς, αλλά μετά έρχεται ένα τέτοιο σενάριο και θεωρώ ότι το μήνυμα που στέλνουμε είναι πιο σημαντικό από την επιθυμία μου. Δεν ήξερα την ιστορία του Dahmer, αλλά έπρεπε να ακουστεί η ομοφοβία και ο ρατσισμός της εποχής, που τελικά ήταν και οι λόγοι που πέθαναν τόσοι άνθρωποι. Αλλά θα ήθελα να κάνω μία κωμωδία, για αλλαγή».

Hollywood Reporter/FRANK OCKENFELS

Παραδέχεται ότι του ήταν πολύ δύσκολο να μην φέρει στο σπίτι τον ρόλο, και μιλάμε για 6 μήνες γυρισμάτων και 4 μήνες προετοιμασίας. Οι 6 άντρες συζητούν για το method acting και το κατά πόσο είναι εφικτό να μην κουβαλάς το βάρος ενός ρόλου. «Νόμιζαν όλοι ότι ο Heath Ledger δεν μπορούσε να βγει από τον ρόλο, αλλά δεν ισχύει αυτό. Ήταν ένας χαλαρός τύπος που έπινε τον καφέ του και μιλούσε για το Σαββατοκύριακο», μάς λέει ο Idris, ενώ ο Pascal έχει αναθεωρήσει με τα χρόνια. «Πίστευα ότι μπορώ να βάλω όρια και να κάνω τον διαχωρισμό, αλλά δεν μπορώ».

«Ακόμα και αν έχεις οικογένεια και ξεχνιέσαι με τα παιδιά σου, μετά πηγαίνεις για ύπνο και δυσκολεύεσαι», εξομολογείται ο Culkin αν και έχει γνωρίσει σπουδαίους ηθοποιούς που δεν ταυτίστηκαν ποτέ με τον ρόλο. Δεν έχει ιδέα ποιο θα είναι το επόμενο βήμα του, αλλά δεν θέλει και να ξέρει. «Αν γνώριζα τα επόμενα 3 projects μου, θα πάθαινα κρίση πανικού». Ήξερε άραγε ότι το Succession θα έχει αυτή την επίδραση στο κοινό; «Το κατάλαβα στα μισά του 1ου κύκλου. Στην αρχή, ήταν αργός, αλλά μετά απογειώθηκε. Ήταν η πρώτη μου σειρά, αλλά κατάλαβα ότι εδώ υπάρχει κάτι πολύ καλό».

Ο Imperioli, που συμμετείχε στη θρυλική σειρά "The Sopranos" δεν σκέφτηκε ποτέ αν θα επαναλάβει αυτή την επιτυχία, αλλά ποιος ρόλος έχει ενδιαφέρον. «Αν σκέφτεσαι έτσι, δεν θα καταφέρεις τίποτα. Έχω φάει τόση απόρριψη σε αυτή τη δουλειά, που κάθε φορά που έχω έναν ρόλο, μου φαίνεται ότι είναι θαύμα». Έτσι ακριβώς ένιωσε και ο Pascal, όταν μετά από δεκαετίες οντισιόν, έγινε κομμάτι του "The Last Of Us" και της φρενίτιδας που υπήρχε, από τότε που ήταν videogame. «Φοβήθηκα τόσο πολύ με τις προσδοκίες του κοινού, που έλεγα στον εαυτό μου ότι δεν νοιάζεται κανένας για τη σειρά, προκειμένου να το αντέξω. Η αλήθεια είναι ότι θέλω να είμαι αρεστός».

Παρόλα αυτά, απολαμβάνει τον τίτλο του hot daddy, αν και δεν σκοπεύει να γίνει daddy, όπως είπε και στην κάμερα. Μάς αποκάλυψε επίσης, ότι δεν είναι πάντα εκείνος που φορά τη στολή του Mandalorian. «Είναι απαιτητικό και υπάρχει κάποιος που το κάνει καλύτερα από εμένα. Οπότε, εγώ είμαι κυρίως εκεί για τη φωνή μου. Και δεν με πειράζει καθόλου, γιατί ξέρω ότι είμαι κομμάτι ενός παζλ». Ο Idris αρνείται να υποδυθεί τον Βρετανό εαυτό του και ο Peters στενοχωριέται που δεν μπόρεσε να παίξει στον νέο κύκλο του White Lotus.

Hollywood Reporter/FRANK OCKENFELS

O Jeff Bridges μιλά για τη φάση της διάγνωσής του με λέμφωμα non hodgkin ενώ βρισκόταν στα μισά των γυρισμάτων του The Old Man. «Όταν χορεύεις με τη θνητότητά σου και βλέπεις πόσο σε αγαπούν οι άνθρωποι, αλλάζουν πολλά. Προσπάθησα να φέρω αυτή τη φιλοσοφία και στον ρόλο όταν επέστρεψα μετά από 2 χρόνια. Δεν άλλαξε όμως κάτι στις επιλογές μου, γιατί πάντα αντιστεκόμουν σε αυτή τη δουλειά. Έκανα ταινίες, ήμουν υποψήφιος για Όσκαρ και ακόμα δεν ήξερα αν είαι ηθοποιός. Ίσως επειδή ήταν η δουλειά του πατέρα και του αδερφού μου».

Η κουβέντα αυτή τελείωσε ανάλαφρα, με τον Evan Peters να εύχεται να κάνει επιτέλους μία θεατρική παράσταση και τον Culkin να εύχεται να παίξει έναν ρόλο στον οποίο θα είναι επιτέλους ψηλός.

Διαβάστε τις συνεντεύξεις στο Hollywood Reporter