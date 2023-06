Πρέπει να λούζουμε πάντα τα μαλλιά μετά την άσκηση;

Τι απαντούν οι δερματολόγοι

Εντατική προπόνηση, ασταμάτητα workouts (ή και όχι). Ακόμη κι αν ασκείσαι ελάχιστα, ο ιδρώτας τρέχει ποτάμι και το μόνο που σκέφτεσαι κάθε φορά είναι το ντους. Το μόνο σίγουρο είναι ότι μετά τη γυμναστική, θες διακαώς να καθαρίσεις το δέρμα σου. Πρέπει όμως πάντα να λούζεις τα μαλλιά σου ή αρκεί κάποιες φορές να τα πιάνεις κότσο, πλένοντας μόνο το σώμα σου;

Γενικά, για όσους δεν λούζουν καθημερινά τα μαλλιά τους ή βιάζονται, δεν είναι απαραίτητο. Τα οφέλη του να πλένουμε το σώμα μας αμέσως μετά την άσκηση, είναι πολλά αλλά τι γίνεται αν τελικά μείνει ο ιδρώτας στα μαλλιά μας;

Η beauty creator @hairbykatied στο TikTok έγινε viral, λέγοντας πως στεγνώνει τον ιδρώτα από τα μαλλιά της με πιστολάκι μετά τη γυμναστική (και δεν είναι η μόνη). Η @megan.e.smart3 έχει γίνει επίσης viral, μοιράζοντας με το κοινό της ένα post-gym hair hack. «Ήθελα να σας δείξω πώς είναι τα μαλλιά μου μετά το workout την 5η μέρα», έγραψε σε ένα από τα video της, προσθέτοντας: «είναι ιδρωμένα και βρώμικα αλλά δεν λούζω τα μαλλιά μου».

Πέρα από το πιστολάκι που όπως φαίνεται, κάνει θαύματα, άλλες TikTokers χρησιμοποιούν απλά dry shampoo. Όπως ήταν προβλέψιμο, τα σχόλια είναι πολλά κάτω από τα συγκεκριμένα βίντεο και το ερώτημα παραμένει αν τελικά είναι ανθυγιεινό να μένει ο ιδρώτας στα μαλλιά μετά το workout.

Σύμφωνα με τη δερματολόγο Dr. Zainab Laftah, μετά την άσκηση, «ο ιδρώτας και το λάδι μπορεί να δημιουργήσουν ένα λεπτό στρώμα στο τριχωτό της κεφαλής και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σμηγματορροϊκή δερματίτιδα. Αν από την άλλη, έχες τάση για πιτυρίδα, καλό είναι να λούζεσαι αμέσως μετά την άσκηση». Ωστόσο, όπως λέει, αν δεν έχεις κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, δεν βλάπτει καθόλου αν παραλείπεις πού και πού το λούσιμο μετά το workout.

Όπως εξηγεί η δερματολόγος Dr. Hasan Benar, «πολλοί πιστεύουμε ότι πρέπει να λουζόμαστε μετά από κάθε workout. Αλλά το πόσο συχνά λουζόμαστε, έχει να κάνει τον τύπο και την υφή των μαλλιών μας». Όπως λέει όμως, αν ιδρώνεις υπερβολικά μετά τη γυμναστική, καλό είναι να αφαιρείς τον ιδρώτα και από τα μαλλιά σου, λούζοντάς τα. Το αν πρέπει τελικά ή όχι να κάνεις καθημερινό λούσιμο, εξαρτάται και από τον τύπο της άσκησης που κάνεις. Για παράδειγμα, αν πας κολυμβητήριο, πρέπει να λούζεσαι κάθε μέρα για να ξεπλένεις το χλώριο από τα μαλλιά σου.

Εκτός από τη συχνότητα που λούζεις τα μαλλιά σου, οι ειδικοί μιλούν και για τα οφέλη του να μην πλένεσαι αμέσως μετά το workout. Σύμφωνα με την ειδικό ευεξίας, Dal Dhaliwal: «Κατά τη διάρκεια ενός workout, η θερμοκρασία του σώματος και οι καρδιακοί παλμοί αυξάνονται, ειδικά αν η άσκηση είναι έντονη. Με το να κάνουμε αμέσως μετά ντους, υπάρχει κίνδυνος για γρήγορη συστολή των διεσταλμένων αιμοφόρων αγγείων».

Όπως υποστηρίζουν οι ειδικοί, ο χρόνος που μεσολαβεί από την άσκηση μέχρι την πλήρη επαναφορά του οργανισμού είναι πολύτιμος γι' αυτό καλό είναι να μην πλενόμαστε αμέσως μετά την προπόνηση.

Make your post-workout shower a snappy one - in fact make it a 2min #powershower #worldwaterday pic.twitter.com/wfsIpioq2b