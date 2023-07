Η κωμικός Μισέλ Μπουτό έκανε σειρά για το body positivity: «Ευτυχώς που υπάρχει η κωμωδία και η Λίζο»

Η κωμικός μιλά για τη σειρά της στο Netflix και τα μηνύματα για το body positivity

Οι κωμικοί έχουν ξεκινήσει να μάς δίνουν σειρές, πράγμα καλό γιατί πιάνουν το πράγμα με εντελώς ρεαλιστικό τρόπο. Ό,τι κάνουν δηλαδή και στο stand up τους. Η Μισέλ Μπουτό είναι ένα τέτοιο παράδειγμα και η σειρά της "Survival of the Thickest", που μόλις προσγειώθηκε στο Netflix έρχεται να μάς διδάξει πολλά για την αποδοχή του εαυτού μας.

Η σειρά βασίζεται σε μία συλλογή ιστοριών της στους New York Times για το πώς είναι να ζεις ως μαύρη plus size γυναίκα. «Ακόμα και όταν ξεκίνησα το stand up, ονειρευόμουν να αποκτήσω τη δική μου σειρά και είμαι πολύ περήφανη που συμβαίνει 20 χρόνια μετά. Χαίρομαι επίσης που μεγαλώνω τόσο καλά, γιατί τελικά πήρε χρόνο», λέει ως γνήσια κωμικός στο Glamour.

Αν έχεις δει κάποιο special της στο Netflix ή αλλού, καταλαβαίνεις αμέσως την αυτοπεποίθηση, τη σπιρτάδα και την ατάκα που είναι σε ετοιμότητα, στην άκρη της γλώσσας της. Γιατί μόνο ένας άνθρωπος με αυτοπεποίθηση θα έλεγε ότι έμαθε καλύτερα τη δουλειά από το κακό κοινό, παρά από το καλό. «Έχουν υπάρξει άνθρωποι που μου έχουν πει ότι δεν είμαι αρκετά αστεία, ότι δεν είμαι αρκετά σέξι για τη σκηνή, ότι παραείμαι σέξι για τη σκηνή. Ένας τύπος μου πέταξε ένα ποτήρι».

Η σειρά περιγράφει τη ζωή της Μέιβις Μπομόν, μίας στιλίστριας που προσπαθεί να ενδυναμώσει τους άλλους αλλά, κυρίως, τον εαυτό της. Πρόκειται για μία γιορτή του σώματος, του σεξ, του queerness, του να είσαι μαύρο άτομο, του να δημιουργείς μία νέα ζωή πριν τα 40. Η σειρά έρχεται σε μία σημαντική χρονική στιγμή, με τις Η.Π.Α. να επιστρέφουν στον Μεσαίωνα με τις απαγορεύσεις των αμβλώσεων, τον φυλομεταβάσεων και των drag shows. Η Μισέλ ήθελε να δείξει στα δίδυμα παιδιά της, Χέιζελ και Ότις, ότι υπάρχει χώρος για όλους. Ή τουλάχιστον, θα έπρεπε.

«Ήθελα μία σειρά που να είναι αυθεντική για εμένα και τη Νέα Υόρκη που ξέρω. Σε μία εποχή όπου το Ανώτατο Δικαστήριο προσπαθεί να σβήσει την αλήθεια των ανθρώπων, να απαγορεύσει βιβλία, να μην αναγνωρίζει τα trans και non binary άτομα, και να μην παρέχει στις γυναίκες ιατρική βοήθεια, τα πάντα έχουν γίνει άγρια. Δεν είναι το είδος της χώρας όπου θέλω να ζω και έτσι ένιωσα ότι με μία πλατφόρμα που εκπέμπει σε 190 χώρες, όπως το Netflix, θα δείξω τι σημαίνει αληθινή ζωή. Και θα το κάνω αστείο και σημαντικό».

Ελπίζει ότι η σειρά της είναι μία διδακτική και ψυχαγωγική στιγμή, για εκείνους που το χρειάζονται. «Όχι μόνο για τον χοντρούλη φίλο που έχεις, αλλά και για τη μαμά ή τον μπαμπά που δεν ξέρει πώς να μιλήσει στο queer παιδί του». Είναι επίσης ένα ηχηρό μήνυμα για το body positivity, αλλά όχι στη θεωρία. Μία plus size μαύρη γυναίκα είναι η πρωταγωνίστρια, και όχι η ατσούμπαλη φίλη. Είναι μία γυναίκα που δεν ονειρεύεται να αδυνατίσει, που ποζάρει σαν μοντέλο, που χαίρεται το σεξ, που ξέρει ότι είναι θεά.

«Αυτό το ταξίδι σημαίνει τα πάντα για εμένα γιατί κάπου βαθιά μέσα μου ήξερα ότι είμαι όμορφη αλλά είναι δύσκολο να το πιστέψεις όταν δεν βλέπεις τον εαυτό σου να εκπροσωπείται στην οθόνη. Καταλήγεις να νιώθεις περίεργη ή φετίχ. Δεν βρίσκεις μία στιγμή όπου μπορείς να νιώσεις ο ολόκληρος εαυτός σου».

Και δεν είναι ότι η Μπουτό δεν έχει πέσει θύμα της τέλειας εικόνας. Έχασε 20 κιλά για τον γάμο της κάνοντας μία γελοία δίαιτα. «Κατέληξα να τρώω μία πατάτα και να πίνω τεκίλα και δεν θυμάμαι σχεδόν τίποτα από εκείνο το βράδυ. Τότε κατάλαβα ότι δεν μπορώ να χωρέσω σε αυτό το καλούπι της πατριαρχίας για το τι σημαίνει να είσαι γοητευτική. Ευτυχώς που υπάρχει η κωμωδία, η Λίζο και όλες αυτές οι bitches εκεί έξω που δείχνουν τι έχουν!».

Η κουβέντα τελειώνει με ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που πιάνει η σειρά. Το σεξ στην οθόνη, που εμπνέεται από τις δικές της εμπειρίες. «Βαρέθηκα να βλέπω γυναίκες στην τηλεόραση που πρέπει να είναι ευγνώμονες μόνο και μόνο επειδή κάποιος άντρας τις βρίσκει σέξι. Είμαι αρκετά σεξουαλική, έχω ξεράσει σε άντρα πριν το σεξ και παρόλα αυτά συνεχίσαμε και περάσαμε καλά. Έχω κάνει στοματικό σεξ στο πίσω κάθισμα του ταξί και κόλλησε τσίχλα στον λαιμό μου. Μην με κρίνετε επειδή ζω τη ζωή μου!».

Η Μισέλ Μπουτό μάς προτρέπει να κάνουμε το ίδιο. «Το μόνο που ξέρω είναι ότι αν δεν ζεις, πεθαίνεις. Οι φίλοι μου έχουν αυτή τη λίστα με το τι ψάχνουν από έναν σύντροφο κι εγώ λέω απλά ανοίξτε το κεφάλι, την καρδιά και τα πόδια σας. Εγώ γνώρισα τον άντρα μου σε one night stand και ήταν για πάντα».

Διαβάστε ολόκληρη τη συνέντευξη στο Glamour