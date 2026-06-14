Αλλαγή καριέρας μετά τα 30; Μαρτυρίες ανθρώπων που το τόλμησαν και πέτυχε

Ιστορίες ανθρώπων που άλλαξαν δουλειά (ζωή) μετά τα 30 και ένα kind reminder ότι ποτέ δεν είναι αργά.

Η εργασία είναι κάτι παραπάνω από ένσημα, χρήματα και διεκπεραίωση υποχρεώσεων. Δεν ζούμε για να δουλεύουμε, δουλεύουμε για να ζούμε. Ωστόσο, σύμφωνα με έρευνες, θα περάσουμε περίπου 90.000 ώρες της ζωής μας στη δουλειά. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να ξυπνάμε το πρωί και να θέλουμε να πηγαίνουμε στον χώρο εργασίας μας.

Στην Ελλάδα, βέβαια, υπάρχουν πολλές συνθήκες που ωθούν έναν άνθρωπο να γίνει έρμαιο της καθημερινότητας. Από το σύστημα των Πανελληνίων, που σε καλεί να αποφασίσεις τι θα κάνεις σε όλη σου τη ζωή ήδη από τα 17 σου χρόνια, μέχρι τις πενιχρές εργασιακές συνθήκες και τους χαμηλούς μισθούς που συναντά κανείς αργότερα, είναι συχνά δύσκολο το «σύμπαν» να ευθυγραμμιστεί ώστέ να ακολουθήσεις την διαδρομή που πραγματικά θέλεις.

Το ότι κάτι είναι δύσκολο, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι είναι και ακατόρθωτο. Μιλήσαμε με ανθρώπους που, είτε λόγω κοσμοθεωρίας είτε λόγω οικονομικών συνθηκών, είτε λόγω κακού επαγγελματικού περιβάλλοντος, κατάφεραν να χαράξουν τη δική τους πορεία και να επαναπροσδιορίσουν τη σχέση τους με την εργασία τους.

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