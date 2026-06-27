Άνδρας που υποστηρίζει ότι έχει το μικρότερο πέος στον κόσμο ζητά οικονομική βοήθεια για επέμβαση

Αμερικανός από τη Βόρεια Καρολίνα ξεκίνησε διαδικτυακό έρανο για επέμβαση επιμήκυνσης, λέγοντας ότι αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες στην καθημερινότητά του.

Ο Μάικλ Φίλιπς ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας GoFundMe ότι επιδιώκει να συγκεντρώσει χρήματα για μια επέμβαση επιμήκυνσης, εξηγώντας ότι ο βασικός λόγος δεν είναι αισθητικός, αλλά λειτουργικός. Όπως αναφέρει, η κατάστασή του δυσχεραίνει σημαντικά την ούρηση, με αποτέλεσμα να αναγκάζεται να χρησιμοποιεί καθημερινά πάνες ακράτειας ενηλίκων.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο ίδιος, το πέος του έχει μήκος περίπου 0,97 εκατοστά όταν βρίσκεται σε στύση, μέγεθος που, όπως υποστηρίζει, επηρεάζει σοβαρά την ποιότητα της ζωής του. Στην περιγραφή της καμπάνιας του, με τίτλο «Help Michael Get Micropenis Enlargement Procedure», εξηγεί ότι έχει ήδη αποταμιεύσει ένα σημαντικό ποσό, όμως δεν επαρκεί για να καλύψει το συνολικό κόστος της επέμβασης και των απαραίτητων ενέσεων που, σύμφωνα με τον ίδιο, θα μπορούσαν να αυξήσουν την περίμετρο του πέους και να βελτιώσουν τη λειτουργικότητά του.

«Αυτή η κατάσταση αποτελεί καθημερινή πηγή απογοήτευσης και αμηχανίας, ιδιαίτερα όταν ταξιδεύω, κάτι που μου αρέσει πολύ. Έχει επηρεάσει την αυτοπεποίθηση και την ανεξαρτησία μου», αναφέρει χαρακτηριστικά στην έκκλησή του προς το κοινό.

Ο ίδιος διευκρινίζει ότι η επέμβαση δεν πρόκειται να θεραπεύσει τη μικροφαλλία, αλλά εκτιμά πως θα του επιτρέψει να ζει με μεγαλύτερη αξιοπρέπεια και να αντιμετωπίζει ευκολότερα τις καθημερινές του ανάγκες. Όπως σημειώνει, η βελτίωση της δυνατότητας ούρησης αποτελεί τον βασικό στόχο της διαδικασίας.

Μέσα σε 24 ώρες, η καμπάνια συγκέντρωσε περισσότερα από 9.500 δολάρια, ενώ ο συνολικός στόχος έχει οριστεί στις 22.000 δολάρια. Εκπρόσωπος της πλατφόρμας GoFundMe επιβεβαίωσε ότι η καμπάνια έχει ελεγχθεί και θεωρείται αυθεντική, ενώ και ο ίδιος ο Φίλιπς επιβεβαίωσε ότι είναι ο δημιουργός της.

Η υπόθεση του 38χρονου είχε γίνει γνωστή ήδη από τα τέλη Φεβρουαρίου, όταν σε συνέντευξή του στο TMZ υποστήριξε ότι κανείς στον κόσμο δεν έχει μικρότερο πέος από το δικό του, καλώντας όποιον διαφωνεί να το αποδείξει. Όπως είχε εξηγήσει τότε, στόχος του ήταν να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη απέναντι στη μικροφαλλία και να αναδείξει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν όσοι ζουν με αυτή τη σπάνια πάθηση.

GoFundMe

Η μικροφαλλία είναι μια σπάνια ιατρική κατάσταση, η οποία χαρακτηρίζεται από σημαντικά μικρότερο μήκος πέους σε σχέση με το αναμενόμενο για την ηλικία και την ανάπτυξη του ατόμου. Εκτός από τις πρακτικές δυσκολίες, μπορεί να επηρεάσει την ψυχολογία, την αυτοεικόνα και τις διαπροσωπικές σχέσεις.

Ο Φίλιπς έχει δηλώσει ότι, πέρα από τα προβλήματα στην ούρηση, δεν έχει καταφέρει να έχει διεισδυτική σεξουαλική επαφή, γεγονός που, όπως λέει, επηρέασε αρνητικά την προσωπική του ζωή και τον έκανε να αποφεύγει τη δημιουργία νέων ερωτικών σχέσεων.

Παράλληλα, η ιστορία του έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κάποιοι χρήστες αμφισβήτησαν την αξιοπιστία των ισχυρισμών του, ενώ άλλοι εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους, θεωρώντας ότι αναδεικνύει ένα θέμα για το οποίο σπάνια γίνεται δημόσια συζήτηση.

Ωστόσο, το όνομά του είχε απασχολήσει την επικαιρότητα και για έναν ακόμη λόγο. Μια γυναίκα δημοσίευσε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο κατηγόρησε τον Φίλιπς ότι της έστειλε χωρίς τη συγκατάθεσή της φωτογραφία των γεννητικών του οργάνων κατά τη διάρκεια διαδικτυακής αντιπαράθεσης. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η μεταξύ τους λογομαχία ξεκίνησε όταν εκείνος σχολίασε υποτιμητικά το βάρος της και εκείνη απάντησε κοροϊδεύοντας τη μικροφαλλία του.

Ο ίδιος επιβεβαίωσε αργότερα ότι είχε αποστείλει τη φωτογραφία, υποστηρίζοντας ότι επιθυμούσε να δείξει πως πρόκειται για μια αναπηρία και όχι για κάτι που θα έπρεπε να αποτελεί αντικείμενο χλευασμού. Παραδέχθηκε, ωστόσο, ότι στο παρελθόν είχε στείλει αντίστοιχες φωτογραφίες και σε άλλες γυναίκες όταν βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, χαρακτηρίζοντας σήμερα τη συμπεριφορά του «ανόητη».

«Δεν το κάνω πλέον και ζητώ συγγνώμη από κάθε γυναίκα που μπορεί να προσέβαλα», δήλωσε, αναγνωρίζοντας ότι η αποστολή ανεπιθύμητων προσωπικών φωτογραφιών ήταν λανθασμένη επιλογή.

Παρά τις αντιδράσεις που συνεχίζει να προκαλεί η υπόθεσή του, ο Μάικλ Φίλιπς επιμένει ότι βασικός του στόχος είναι να συγκεντρώσει τα απαραίτητα χρήματα για την επέμβαση και να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με τις πρακτικές και ψυχολογικές δυσκολίες που μπορεί να συνοδεύουν μια τόσο σπάνια ιατρική κατάσταση.