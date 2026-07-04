Νέα έρευνα αποκαλύπτει ότι 8 στα 10 παιδιά στην Ελλάδα είναι ευτυχισμένα

Οκτώ στα δέκα παιδιά στην Ελλάδα δηλώνουν ευτυχισμένα κατά τη σχολική περίοδο 2024−2025.

Υψηλότερα επίπεδα ευτυχίας καταγράφονται στα παιδιά του Βόρειου Αιγαίου, της Κρήτης και της Θεσσαλίας, στα παιδιά μικρότερων σχολικών βαθμίδων, στα αγόρια, στα παιδιά που διαβιούν με δύο γονείς, στα παιδιά με ένα ακόμη αδερφό ή αδερφή, στα παιδιά με καλή σχολική επίδοση και στα παιδιά ελληνικής εθνικότητας.

Ευτυχισμένα δηλώνουν επίσης τα παιδιά που ευημερούν, εκείνα που απολαμβάνουν υψηλή υποστήριξη από τους συνομηλίκους τους, τα παιδιά που δηλώνουν υψηλή ικανοποίηση από τη γειτονιά τους και στα παιδιά που εμφανίζουν υψηλό βαθμό ικανοποίησης από την καθημερινή τους ζωή.

Παρόλο που η περιφέρεια και η γειτονιά παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ευτυχία των παιδιών, ωστόσο αυτή δεν επηρεάζεται από το αν η περιοχή κατοικίας είναι αστική ή αγροτική, ορεινή ή νησιωτική.

Σύμφωνα με την μελέτη της Ειρήνης Λεριού για το ΚΕΠΕ, με τίτλο «Η χαρτογράφηση της ευτυχίας των παιδιών στην Ελλάδα», το 77,94% των παιδιών στην Ελλάδα δηλώνουν ευτυχισμένα.

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