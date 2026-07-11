Θετική εργασιακή εμπειρία: Ποια επαγγέλματα ικανοποιούν περισσότερο

Οι 15 επαγγελματικοί κλάδοι με την καλύτερη εργασιακή εμπειρία.

Βασική προτεραιότητα για ολοένα και περισσότερους εργαζόμενους συνιστά η ικανοποίηση στην επαγγελματική τους ζωή και η ισορροπία με την προσωπική τους ζωή, καθώς είναι οι δύο παράγοντες που επηρεάζουν άμεσα την ποιότητα της καθημερινότητάς τους.

Σύμφωνα με έρευνα της διεθνούς πλατφόρμας αναζήτησης εργασίας Monster, τα επαγγέλματα που δουλεύουν ευτυχισμένοι εργαζόμενοι οι οποίοι δηλώνουν ότι απολαμβάνουν το εργασιακό τους περιβάλλον είναι κυρίως οι επαγγελματίες υγείας, όσοι εργάζονται στα μαθηματικά και την επιστήμη δεδομένων, καθώς και οι επιστήμονες.

Για την αξιολόγηση των επαγγελμάτων, η Monster ανέλυσε χιλιάδες κριτικές εργαζομένων και αξιολογήσεις εργασιακού περιβάλλοντος από μεγάλες πλατφόρμες αναζήτησης εργασίας και αξιολόγησης εργοδοτών.

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