Όταν η ανθρωπιστική βοήθεια στο Νεπάλ σταμάτησε, μητέρες και μωρά άρχισαν να πεθαίνουν - Οι θάνατοι παιδιών παγκοσμίως παρουσιάζουν αυξητική τάση

Οι περικοπές της διεθνούς χρηματοδότησης αφήνουν χιλιάδες νέες μητέρες σε αναπτυσσόμενες χώρες αβοήθητες απέναντι σε προλήψιμες επιπλοκές της εγκυμοσύνης.

Πίσω από τους αριθμούς, τους προϋπολογισμούς και τις πολιτικές αποφάσεις των ισχυρών κρατών, κρύβεται μια πραγματικότητα που σπάνια φτάνει στα πρωτοσέλιδα του δυτικού κόσμου: η επιβίωση των πιο ευάλωτων γυναικών του πλανήτη.

Σύμφωνα με τα σοκαριστικά στοιχεία του αποκαλυπτικού ρεπορτάζ του Associated Press (AP), η παγκόσμια μείωση των κονδυλίων για την εξωτερική ανθρωπιστική βοήθεια οδηγεί την ανθρωπότητα σε μια εφιαλτική καμπή. Το Ίδρυμα Gates προβλέπει ότι το 2025 θα καταγραφεί ως η πρώτη χρονιά αυτού του αιώνα κατά την οποία οι θάνατοι παιδιών παγκοσμίως παρουσιάζουν αυξητική τάση, ανατρέποντας δεκαετίες σταθερής προόδου.

Όταν η πολιτική μετατρέπεται σε ανθρωπιστική κρίση

Η απόφαση για δραστικές περικοπές στη χρηματοδότηση του USAID (της Υπηρεσίας Διεθνούς Ανάπτυξης των ΗΠΑ) -που υπήρξε ιστορικά ο μεγαλύτερος δωρητής ανθρωπιστικής βοήθειας στον κόσμο-, σε συνδυασμό με αντίστοιχες μειώσεις από άλλες ανεπτυγμένες χώρες, προκάλεσε αλυσιδωτές αντιδράσεις στις υποδομές υγείας των αναπτυσσόμενων χωρών.

Τα στοιχεία που αποκαλύπτει το AP και επιβεβαιώνονται από διεθνείς οργανισμούς είναι αμείλικτα:

Κατάρρευση δικτύων: Το 60% των οργανώσεων που ασχολούνται με τη γυναικεία υγεία αναγκάστηκαν να μειώσουν ή να διακόψουν οριστικά τις υπηρεσίες τους, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ).

Έλλειψη υποδομών: Δεκάδες περιφερειακά κέντρα τοκετού έμειναν χωρίς βασικό ιατρικό εξοπλισμό, απαραίτητα φάρμακα, αλλά και το εξειδικευμένο προσωπικό που απαιτείται για ασφαλείς γεννήσεις.

Διατροφική κρίση: Προγράμματα παροχής ειδικών συμπληρωμάτων διατροφής που προστάτευαν εκατομμύρια έγκυες γυναίκες και βρέφη από τον επικίνδυνο υποσιτισμό ακυρώθηκαν απότομα.

Μια μαύρη πρόβλεψη που δημοσιεύτηκε στο κορυφαίο ιατρικό περιοδικό The Lancet προειδοποιεί ότι οι περικοπές αυτές ενδέχεται να κοστίσουν περισσότερες από 14 εκατομμύρια ζωές μέχρι το 2030, συμπεριλαμβανομένων 4,5 εκατομμυρίων παιδιών κάτω των 5 ετών.

Η τραγική ιστορία της 20χρονης Kabita

Όπως αποτυπώνεται στο ρεπορτάζ του AP, η 20χρονη Kabita Mukhiya από το αγροτικό Νεπάλ αποτελεί ένα τραγικό παράδειγμα αυτής της νέας πραγματικότητας. Η νεαρή γυναίκα έχασε τη ζωή της και το αγέννητο παιδί της από επιπλοκές προεκλαμψίας και σοβαρής αναιμίας, δύο καταστάσεις που υπό κανονικές συνθήκες διαγιγνώσκονται και αντιμετωπίζονται εγκαίρως.

Όταν τα τοπικά προγράμματα υποστήριξης εγκύων σταμάτησαν να λειτουργούν λόγω έλλειψης πόρων, οι εκπαιδευμένες επισκέπτριες υγείας έπαψαν να περνούν από το χωριό της. Χωρίς εκπαίδευση και χωρίς κανέναν να της εξηγήσει τα επικίνδυνα συμπτώματα (όπως το έντονο πρήξιμο και τους οξείς πόνους), η Kabita υπέφερε σιωπηλά στο σπίτι της για εβδομάδες, φτάνοντας στο νοσοκομείο όταν πλέον ήταν αργά.

«Δεν είχαμε κανέναν να μας βοηθήσει, να μας πει τι να κάνουμε. Αν υπήρχε κάποιος, θα τον ακούγαμε... Ήταν υπερβολικά νέα για να πεθάνει», εξομολογείται η θεία της, αποτυπώνοντας την απόγνωση των τοπικών κοινωνιών που αφέθηκαν στην τύχη τους.

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Η δύναμη της πρόληψης: Πώς μια απλή επίσκεψη σώζει ζωές

Το παράδοξο με τη μητρική και νεογνική φροντίδα είναι ότι αποτελεί ίσως το πιο ξεκάθαρο παράδειγμα του πώς μικρές, εξαιρετικά χαμηλού κόστους παρεμβάσεις μπορούν να προσφέρουν το μέγιστο δυνατό όφελος.

Ένα φακελάκι ενισχυμένης τροφής που κοστίζει λιγότερο από ένα δολάριο μπορεί να σώσει ένα υποσιτισμένο παιδί από τον θάνατο. Ένα αποστειρωμένο σετ τοκετού αξίας ελάχιστων ευρώ προλαμβάνει θανατηφόρες μολύνσεις.

Στο Νεπάλ, ένα πρόγραμμα ύψους 35 εκατομμυρίων δολαρίων που ακυρώθηκε λόγω των περικοπών, είχε καταφέρει μέσα σε μόλις τρία χρόνια να στηρίξει περισσότερες από 100.000 γυναίκες. Το μυστικό της επιτυχίας του δεν ήταν οι πολυτελείς κλινικές, αλλά οι γυναίκες εθελόντριες υγείας που επισκέπτονταν τις έγκυες στα σπίτια τους:

Ενημέρωση και αναγνώριση συμπτωμάτων: Εξηγούσαν στις μέλλουσες μητέρες τα κρίσιμα σημάδια κινδύνου (όπως η απουσία κίνησης του εμβρύου, η υψηλή πίεση ή η αιμορραγία). Προγεννητικός έλεγχος: Τις συνόδευαν στις τοπικές δομές υγείας για βασικές αιματολογικές εξετάσεις (π.χ. έλεγχο αιμοσφαιρίνης για την αναιμία). Διατροφική υποστήριξη: Μοίραζαν βιταμίνες και συμπληρώματα διατροφής σε περιοχές όπου η φτώχεια επιβάλλει μια ανεπαρκή διατροφή.

Όταν αυτά τα προγράμματα σταματούν, γυναίκες σε απομονωμένα χωριά, συχνά αναλφάβητες και αποκομμένες από την πληροφόρηση, καλούνται να διαχειριστούν περίπλοκες ιατρικές καταστάσεις εντελώς μόνες τους.

Αόρατα θύματα και χαμένες στατιστικές

Στις αγροτικές περιοχές του Νεπάλ, όπως η επαρχία Rautahat, οι συνέπειες είναι πλέον δραματικές. Οι υπεύθυνοι των τοπικών κέντρων υγείας αναφέρουν ότι ο αριθμός των γυναικών που προσέρχονται για προγεννητικό έλεγχο έχει υποδιπλασιαστεί. Αποτέλεσμα; Οι επιπλοκές δεν εντοπίζονται εγκαίρως, μετατρέποντας απλά περιστατικά σε επικίνδυνες καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης.

Το πιο τραγικό στοιχείο, όπως επισημαίνει το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ, είναι ότι πολλοί από αυτούς τους θανάτους δεν θα καταγραφούν ποτέ σε καμία επίσημη στατιστική. Οι περικοπές στη χρηματοδότηση οδήγησαν στην απόλυση ακόμα και των ανθρώπων που ήταν υπεύθυνοι για τη συλλογή δημογραφικών δεδομένων θνησιμότητας.

Έτσι, ο πραγματικός αριθμός των γυναικών και των βρεφών που χάνονται παραμένει αόρατος.

Η κρίση που εξελίσσεται στο Νεπάλ και σε δεκάδες άλλες αναπτυσσόμενες χώρες είναι μια υπενθύμιση ότι η υγεία και η προστασία των γυναικών δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως πολυτέλεια ή ως αναλώσιμο κονδύλι στους προϋπολογισμούς των ισχυρών.

Όταν τα δίκτυα πρόληψης, ενημέρωσης και αλληλεγγύης διαλύονται, το τίμημα δεν μετριέται σε νομίσματα, αλλά σε ανθρώπινες ζωές - σε νέες μητέρες που φεύγουν άδικα και σε παιδιά που δεν πρόλαβαν ποτέ να μεγαλώσουν.