Με (λίγο) αλκοόλ μειώνεις το στρες και το ρίσκο καρδιακών παθήσεων, σύμφωνα με έρευνα

Ερευνητές από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ήθελαν να κατανοήσουν πώς η ελάχιστη έως μέτρια κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να μειώσει τις καρδιαγγειακές παθήσεις

Η κατανάλωση αλκοόλ με μέτρο, ενδέχεται να μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιακών παθήσεων επειδή οδηγεί σε μακροπρόθεσμη μείωση του άγχους, σύμφωνα με νέα έρευνα.

Οι καρδιολόγοι ωστόσο προειδοποιούν ότι με τα καρδιακά οφέλη δεν σημαίνει ότι πρέπει να αγνοήσουμε τους άλλους κινδύνους που συνδέονται με το αλκοόλ.

«Δεν υποστηρίζουμε ότι η κατανάλωση αλκοόλ μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιακών και εγκεφαλικών επεισοδίων καθώς υπάρχουν και ανησυχητικές επιπτώσεις του αλκοόλ στην υγεία», σύμφωνα με τον καρδιολόγο και επικεφαλής της έρευνας Ahmed Tawakol που διεξήχθη στη Μασαχουσέτη.

Οι ερευνητές ήθελαν να κατανοήσουν πώς η ελάχιστη έως μέτρια κατανάλωση αλκοόλ (ένα ποτό τη μέρα για τις γυναίκες κι ένα- δύο για τους άνδρες), είναι ικανή να μειώσει τις καρδιαγγειακές παθήσεις. Η έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο Journal of the American College of Cardiology κι έγινε από τους Kenechukwu Mezue και Michael Osborne, στηρίχθηκε σε 50.000 συμμετέχοντες.

Από την κατανάλωση αλκοόλ παρατηρήθηκε πράγματι μείωση στον κίνδυνο εμφάνισης των καρδιακών παθήσεων ενώ οι ερευνητές στη συνέχεια εξέτασαν άλλους 754 συμμετέχοντες, οι οποίοι είχαν κάνει προηγουμένως εγκεφαλική απεικόνιση. Παρατηρήθηκε πράγματι ότι υπήρχε μείωση του στρες στην περιοχή της αμυγδαλής, δηλαδή στην περιοχή του εγκεφάλου που σχετίζεται με την απόκριση του στρες σε όσους έπιναν με μέτρο συγκριτικά με όσους δεν έπιναν καθόλου ή ελάχιστο αλκοόλ.

Η έρευνα έδειξε επίσης ότι οποιαδήποτε ποσότητα αλκοόλ αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου. Στα υψηλότερα ποσοστά κατανάλωσης αλκοόλ, δηλαδή καταναλώνοντας πάνω από14 ποτά την εβδομάδα, αυξάνεται ο κίνδυνος εμφάνισης καρδιακής προσβολής αλλά παρατηρείται και μείωση στη συνολική δραστηριότητα του εγκεφάλου.