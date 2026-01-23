Ξεχνάς συνέχεια πράγματα; Πώς να αλλάξεις αυτή τη συνήθεια, σύμφωνα με την επιστήμη

Δεν είσαι ο μόνος, που όσο μεγαλώνει τόσο περισσότερο ξεχνά. Ναι, πρόκειται για κάτι πολύ ενοχλητικό, που μπορείς να περιορίσεις, ακολουθώντας τη συμβουλή της επιστήμης

Αν μπορούσαμε να αλλάξουμε ένα πράγμα, καθώς μεγαλώνουμε, αυτό θα ήταν να ενισχύσουμε τη μνήμη μας, προκειμένου να σταματήσουμε - επιτέλους - να ξεχνάμε. Αν το βιώνεις, τότε γνωρίζεις πόσο ενοχλητικό είναι. Οι γρήγοροι ρυθμοί της καθημερινότητας, το γεμάτο πρόγραμμα, η κούραση, το άγχος, αλλά και το πέρασμα του χρόνου, επηρεάζουν τη μνήμη του ανθρώπου χωρίς - πολλές φορές - ούτε ο ίδιος να το συνειδητοποιεί. Το υπερφορτωμένο πρόγραμμα τον ωθεί συχνά να ξεχνάει πράγματα - δημιουργώντας δυσκολίες ή προβληματάκια στην καθημερινότητά του.

Σε περίπτωση που ανήκεις σε αυτή την κατηγορία, η επιστήμη έχει φροντίσει για εσένα. Μελέτες έδειξαν, πως υπάρχει ένας απλός, εύκολος και μη χρονοβόρος τρόπος να προστατεύσεις τη μνήμη σου, εμποδίζοντας την απώλειά της. Όχι, δεν σχετίζεται με την ιατρική, ούτε πρόκειται να επιβαρύνει το σώμα σου. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για μια συνήθεια, η οποία στο παρελθόν αποτελούσε αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας, όμως πλέον, με την άνθιση της τεχνολογίας, έχει αντικατασταθεί από τα κινητά, τα iPad και τους υπολογιστές. Σε τι αναφερόμαστε; Στη γραφή με το χέρι.

Πώς θα σταματήσεις να ξεχνάς πράγματα

Σε μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο «Journal of Experimental Psychology», οι ερευνητές αξιολόγησαν την αποτελεσματικότητα μιας σειράς από πρακτικές, καταλήγοντας στο συμπέρασμα, πως το να κρατάς σημειώσεις είναι το καλύτερο πράγμα που μπορείς να κάνεις για τη μνήμη σου. Όπως αποδείχθηκε από το πόρισμα της μελέτης, οι εργαζόμενοι που κρατούσαν σημειώσεις σε χαρτί κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, πέτυχαν υψηλότερη βαθμολογία στα σχετικά τεστ σε σύγκριση με εκείνους που έγραφαν στα notes του κινητού τους. Ο λόγος;

Όταν γράφουμε με το χέρι, το μυαλό μας έχει την ικανότητα να επεξεργάζεται και να απομνημονεύει καλύτερα την πληροφορία που λαμβάνει. Το άτομο δίνει χώρο και χρόνο στην γνώση, γεγονός που έχει εκπληκτικά οφέλη για τον εγκέφαλό του. Παράλληλα, δεν χάνει τη συγκέντρωσή του και είναι πιο παραγωγικό και γρήγορο στη λήψη αποφάσεων. Η ικανότητα να αναδιατυπώνεις, να διαχωρίζεις τις ασήμαντες πληροφορίες από τις σημαντικές, να θέτεις προβληματισμούς και γενικότερα να εκφράζεσαι με δικά σου λόγια μέσα από τα γραπτά, σε κατατάσσουν στη λίστα των ανθρώπων με την καλύτερη μνήμη.

Τέλος, σύμφωνα με ένα δημοσίευμα του «Psychological Science», οι άνθρωποι που μελετούν πριν από τον ύπνο, ύστερα κοιμούνται και όταν ξυπνήσουν κάνουν μια γρήγορη ανάγνωση όσων έμαθαν, συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση της μνήμης τους, ενώ έχουν 50% περισσότερες πιθανότητες να απομνημονευσουν όσα διάβασαν και να τα θυμούνται μακροπρόθεσμα.