Πώς να ξεπεράσεις τους 4 πιο συχνούς φόβους, που κρατάνε τους περισσότερους πίσω

Ο φόβος αποτελεί το μεγαλύτερο εμπόδιο στην επίτευξη των ονείρων μας. Αν δεν υπήρχε, ίσως η διαδρομή μας να ήταν διαφορετική - σίγουρα πιο κοντά στις προσδοκίες μας.

Δεν είναι ούτε η πρώτη και σίγουρα ούτε η τελευταία φορά που διαβάζεις, πως ο φόβος έχει καθοριστική επίδραση στη ζωή μας. Ένα μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων ελέγχεται από τη δύναμη του φόβου του - αδυνατεί να απορρίψει τις σκέψεις που αυτός του προκαλεί και πορεύεται με γνώμονα τους ενδοιασμούς και τις ανασφάλειες που «ανθίζουν» μέσα του. Είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο, πως οι φόβοι που μας «ταλαιπωρούν» ενδόμυχα είναι κοινοί για όλους - ακόμα κι αν δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει πλήρως.

Ο φόβος, στην ουσία του, είναι ένα αρχέγονο συναίσθημα επιβίωσης που ενεργοποιείται όταν αντιλαμβανόμαστε απειλή. Συνδέεται με τον μηχανισμό «μάχης ή φυγής» και έχει σκοπό να μας προστατεύει από κινδύνους. Υπό αυτή την έννοια, μπορεί να λειτουργήσει υπέρ μας. Ωστόσο, όταν ξεφεύγει από τον έλεγχο, παύει να είναι σύμμαχος και μετατρέπεται σε τροχοπέδη, περιορίζοντάς μας και απομακρύνοντάς μας από τη ζωή που πραγματικά επιθυμούμε να ζήσουμε.

Κάπως έτσι, καταλήγουμε εγκλωβισμένοι μέσα σε κουτάκια, βλέποντας τα όνειρά μας να απομακρύνονται. Ζούμε τη ζωή που αντέχουμε να διαχειριστούμε και όχι αυτή που βαθιά μέσα μας θα θέλαμε να ζήσουμε. Σύμφωνα με τους ειδικούς, τα τέσσερα πιο συχνά είδη φόβου εντοπίζονται στην πλειονότητα των ανθρώπων και θα τα βρεις παρακάτω.

Unsplash

4 είδη φόβου που επηρεάζουν την πορεία της ζωής μας

1. Ο φόβος της αποτυχίας

Πόσες φορές έχεις αποφύγει να δοκιμάσεις κάτι που πραγματικά ήθελες, μόνο και μόνο επειδή φοβήθηκες ότι ίσως αποτύχεις; Μη δοκιμάζοντας, προστατεύεσαι από την απογοήτευση, από το αίσθημα ανεπάρκειας ή ακόμα και από την πιθανή έκθεση στα μάτια των άλλων. Μερικές φορές, μάλιστα, επιλέγουμε να προσπαθήσουμε λίγο, ώστε αν δεν τα καταφέρουμε, να μπορούμε να πούμε στον εαυτό μας πως δεν δώσαμε τον καλύτερό μας εαυτό. Είναι ένας τρόπος να ελέγξουμε την αποτυχία, αντί να μας ελέγξει εκείνη.

2. Ο φόβος της απόρριψης

Η ανάγκη για αποδοχή είναι βαθιά ριζωμένη μέσα μας. Είμαστε κοινωνικά όντα και η απόρριψη μπορεί να βιωθεί ως έντονα επώδυνη εμπειρία. Για να προστατευτούμε από αυτό το ενδεχόμενο, ίσως να μην κάνουμε ποτέ την αίτηση για εκείνη τη σχολή ή τη δουλειά που θέλουμε, ή να μη ζητήσουμε από κάποιον να βγούμε ραντεβού. Ο φόβος της απόρριψης μπορεί να μας κρατά αδρανείς, παραδίδοντας την αυτοεκτίμησή μας στην κρίση ανθρώπων που συχνά δεν μας γνωρίζουν πραγματικά ή δεν ενδιαφέρονται ουσιαστικά για εμάς.

3. Ο φόβος της αβεβαιότητας

Για κάποιους, το άγνωστο αποτελεί πρόκληση και κίνητρο. Για πολλούς όμως, η αβεβαιότητα προκαλεί άγχος, επειδή δημιουργεί την αίσθηση απώλειας ελέγχου. Προκειμένου να μειώσουμε αυτή τη δυσφορία, μπορεί να προσκολληθούμε σε αυστηρές ρουτίνες και στο οικείο περιβάλλον, αποφεύγοντας νέες εμπειρίες, νέες γνωριμίες και ευκαιρίες εξέλιξης. Έτσι όμως, η ανάγκη για ασφάλεια γίνεται εμπόδιο στην προσωπική ανάπτυξη.

4. Ο φόβος ότι «μένεις απ’ έξω» (FOMO)

Σε αντίθεση με τους προηγούμενους φόβους που μας παραλύουν, ο φόβος ότι χάνουμε κάτι σημαντικό - γνωστός και ως FOMO (Fear of Missing Out) - μπορεί να μας ωθήσει σε επιλογές που δεν μας εκφράζουν πραγματικά. Μπορεί να κάνουμε πράγματα που δεν επιθυμούμε ή να αναλαμβάνουμε ανθυγιεινά ρίσκα μόνο και μόνο για να νιώσουμε ότι ανήκουμε κάπου ή ότι δεν αποκλειόμαστε από μια εμπειρία. Αντί να λειτουργούμε με βάση τις δικές μας ανάγκες και αξίες, παρασυρόμαστε από την ανάγκη συμμετοχής και επιβεβαίωσης.

