Θέλεις να ζήσεις περισσότερο; Ξεκίνα να χρησιμοποιείς οδοντικό νήμα. Υπάρχει σοβαρός λόγος

Το οδοντικό νήμα δεν χαρίζει μόνο ένα πιο υγιές χαμόγελο. Νέα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν, ότι μπορεί να συνδέεται με καλύτερη υγεία της καρδιάς, του εγκεφάλου και συνολικά του οργανισμού.

Όταν μιλάμε για μακροζωία, το μυαλό μας πηγαίνει συνήθως σε superfoods, συμπληρώματα διατροφής, βιολογικά τρόφιμα ή στις τελευταίες wellness τάσεις που υπόσχονται να βελτιώσουν ραγδαία την υγεία μας. Ωστόσο, σύμφωνα με τους ειδικούς, μία από τις πιο σημαντικές καθημερινές συνήθειες για την ενίσχυση της καλής υγείας, βρίσκεται ήδη στο ντουλάπι του μπάνιου μας – και πολλοί εξακολουθούν να την αγνοούν.

Ο λόγος για το οδοντικό νήμα. Αν και οι περισσότεροι έχουμε την τάση να το χρησιμοποιούμε μόνο λίγες ημέρες πριν από το προγραμματισμένο ραντεβού μας στον οδοντίατρο, οι επιστήμονες επισημαίνουν, ότι η καθημερινή χρήση του μπορεί να προσφέρει οφέλη που ξεπερνούν κατά πολύ τη στοματική υγιεινή και να μας προστατέψει από σοβαρές ασθένειες.

Γιατί το βούρτσισμα από μόνο του δεν αρκεί και χρειάζεται απαραίτητα το οδοντικό νήμα

Αν πιστεύεις ότι το βούρτσισμα δύο φορές την ημέρα είναι αρκετό, οι ειδικοί έχουν διαφορετική άποψη. Σύμφωνα με τον οδοντίατρο Δρ. Κάμι Χος, η οδοντόβουρτσα καθαρίζει περίπου το 60% της επιφάνειας των δοντιών. Αυτό σημαίνει ότι σχεδόν το 40% του στόματος παραμένει με υπολείμματα τροφών, όταν δεν χρησιμοποιούμε οδοντικό νήμα.

Το νήμα απομακρύνει τη βακτηριακή πλάκα και τα υπολείμματα τροφών από τα σημεία ανάμεσα στα δόντια, εκεί όπου η οδοντόβουρτσα δεν μπορεί να φτάσει. Με αυτόν τον τρόπο συμβάλλει στη μείωση της φλεγμονής των ούλων και προστατεύει από την περιοδοντική νόσο, μια πάθηση που αφορά περίπου έναν στους δύο ενήλικες.

Η υγεία του στόματος επηρεάζει ολόκληρο τον οργανισμό

Αυτό που κάνει τους επιστήμονες να δίνουν ολοένα μεγαλύτερη σημασία στη στοματική υγεία είναι το γεγονός ότι το στόμα δεν λειτουργεί απομονωμένα από το υπόλοιπο σώμα. Οι ιστοί γύρω από τα ούλα διαθέτουν πλούσια αιμάτωση, γεγονός που επιτρέπει στα βακτήρια να περάσουν πιο εύκολα στην κυκλοφορία του αίματος, όταν υπάρχει φλεγμονή. Έτσι, η χρόνια ουλίτιδα και η περιοδοντίτιδα φαίνεται να σχετίζονται με μια γενικευμένη φλεγμονώδη κατάσταση που μπορεί να επηρεάσει πολλά συστήματα του οργανισμού.

Τα τελευταία χρόνια, αρκετές επιστημονικές μελέτες έχουν συνδέσει την καθημερινή χρήση οδοντικού νήματος με μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης ορισμένων σοβαρών παθήσεων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται: καρδιαγγειακά νοσήματα, εγκεφαλικό επεισόδιο, άνοια και νόσος Αλτσχάιμερ, αλλά και καλύτερη διαχείριση του σακχαρώδη διαβήτη. Μάλιστα, μία μεγάλη μελέτη στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 5.000 ηλικιωμένοι διαπίστωσε, ότι όσοι δεν χρησιμοποιούσαν ποτέ οδοντικό νήμα είχαν περίπου 30% μεγαλύτερο κίνδυνο θνησιμότητας σε σύγκριση με όσους το χρησιμοποιούσαν καθημερινά.

Οι επιστήμονες διευκρινίζουν, βέβαια, ότι πρόκειται για ισχυρές συσχετίσεις και όχι για απόδειξη ότι το οδοντικό νήμα από μόνο του προλαμβάνει αυτές τις ασθένειες. Ωστόσο, τα ευρήματα ενισχύουν τη σημασία της καλής στοματικής υγιεινής ως κομματιού ενός συνολικά υγιεινού τρόπου ζωής.

Πότε και πώς πρέπει να χρησιμοποιείς οδοντικό νήμα;

Οι ειδικοί προτείνουν να χρησιμοποιούμε το οδοντικό νήμα το βράδυ, πριν κοιμηθούμε. Κατά τη διάρκεια του ύπνου το στόμα παραμένει κλειστό για πολλές ώρες, δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη βακτηρίων. Η απομάκρυνση της μικροβιακής πλάκας πριν από τον ύπνο θεωρείται πιο σημαντική ακόμη και από τη χρήση του νήματος το πρωί.

Όσο για τη σωστή τεχνική, το νήμα πρέπει να αγκαλιάζει κάθε δόντι σχηματίζοντας το γράμμα C, ενώ οι κινήσεις πρέπει να είναι απαλές και κάθετες, ώστε να καθαρίζεται αποτελεσματικά η περιοχή κάτω από τη γραμμή των ούλων.