Οι 4 τύποι των ανθρώπων που θέλουν να ευχαριστούν πάντα τους άλλους

Τα κίνητρα, που μας κάνουν να θέλουμε να ευχαριστούμε διαρκώς τους άλλους, διαφέρουν όσο και οι τύποι των ατόμων που ανήκουν στην ομάδα των people- pleasers

Η Emma Reed Turrell, συγγραφέας του Please Yourself: How To Stop People-Pleasing And Transform The Way You Live, μοιράστηκε πρόσφατα τη θεωρία της πάνω στους 4 διαφορετικούς τύπους των ανθρώπων που θέλουν να ευχαριστούν συνέχεια τους άλλους και το ένα κοινό γνώρισμα που τους συνδέει.

Αν νιώθεις ότι έχεις διαρκώς την ανάγκη να απολογείσαι ή νιώθεις άβολα όταν πρέπει να ζητήσεις από τον άλλον κάτι, τότε οι τέσσερις παρακάτω διαφορετικοί τύποι σε αφορούν πολύ.

Ο Κλασικός τύπος

Θέλουν όλα να είναι τέλεια και περηφανεύονται ότι κάνουν τα πάντα σωστά, λαμβάνοντας επαίνους και ευχαριστίες. Αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία για αυτά τα άτομα είναι να είναι ξεχωριστά για τους άλλους και η αυτοεκτίμησή τους επηρεάζεται σημαντικά από τον βαθμό που τους εκτιμούν οι άλλοι.

Ο τύπος Σκιά

Σύμφωνα με την Turrell, αυτά τα άτομα μοιάζουν να υπηρετούν τους ανθρώπους που έχουν μεγαλύτερη δύναμη και μονοπωλούν την προσοχή του κόσμου. Υποτιμούν τις δυνατότητες και τον εαυτό τους και γίνονται θαυμαστές των ατόμων που θέλουν να ευχαριστούν συνεχώς. Ακριβώς όμως επειδή θέλουν διαρκώς να κερδίζουν τη συμπάθεια των άλλων, μπορεί να γίνουν πολύ κουραστικοί στη συναναστροφή.

Ο Ειρηνοποιός

Αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο τον συγκεκριμένο τύπο, είναι να μη δυσαρεστεί κανέναν και να τα έχει καλά με όλους. Αυτό όμως σχετίζεται περισσότερο με έναν διαρκή φόβο παρά με την ανάγκη να κάνει το σωστό.

Μάλιστα, τα συγκεκριμένα άτομα δύσκολα εξωτερικεύουν τα συναισθήματά τους από τον φόβο τους να πουν την αλήθεια, κάτι που σταδιακά που μπορεί να απομακρύνει κάποιους από κοντά τους.

Ο Αντιστασιακός

Αυτά τα άτομα δεν θεωρούν τον εαυτό τους ως εκείνον που θέλει να ευχαριστεί τους άλλους. Δεν θέλουν να δυσαρεστούν κανέναν και σίγουρα δεν θέλουν να δέχονται ποτέ κριτική ή απόρριψη.

Λειτουργούν αποστασιοποιημένα και αποφεύγουν κάθε είδους οικειότητα με τους γύρω τους, προστατεύοντας τον εαυτό τους χωρίς να δείχνουν αυτό που πραγματικά είναι. Μπορεί εκ πρώτης όψεως να μη θυμίζουν τους ανθρώπους που θέλουν να τους ευχαριστούν όλους, αλλά πιέζονται κατά βάθος να το πετυχαίνουν, προκαλώντας άγχος στους γύρω τους.