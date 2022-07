Οι 5 τύποι προσωπικότητας στη δουλειά, που καθορίζονται από το άγχος

Μήπως υποψιάζεστε ότι είστε ο ορισμός του τελειομανή ή του people pleaser;

Πόσες φορές έχετε πιάσει τον εαυτό σας να κυριεύεται από άγχος στη δουλειά; Αν νιώθετε ότι το στομάχι σας γίνεται κόμπος, να ξέρετε ότι δεν είστε οι μόνοι και γι΄αυτό που σας συμβαίνει, υπάρχει συγκεκριμένη εξήγηση.

«Πίσω από κάθε άγχος που σας κυριεύει, κρύβεται κι ένας φόβος», σύμφωνα με την κλινική ψυχολόγο Tanisha Ranger. «Ένας φόβος για μια επερχόμενη καταστροφή. Δεν μπορείς να εξηγήσεις τι ακριβώς είναι, απλά ξέρεις ότι σε κατακλύζει». Αν θέλετε να δείτε σε ποιον τύπο εργασιακό τύπο προσωπικότητας ανήκετε, ανάλογα με το άγχος που σας καταβάλλει, δεν έχετε παρά να δώσετε την προσοχή σας στους παρακάτω όρους.

Η τελειομανία είναι η πιο συχνή απάντηση που δίνουν οι υποψήφιοι για δουλειά όταν τους ρωτούν ποιο είναι το πιο αδύναμο χαρακτηριστικό τους. Αλλά το να είσαι τελειομανής σύμφωνα με τους επιστήμονες, είναι σημάδι άγχους. Τα άτομα που θέλουν να είναι τέλεια σε όλα τους, ασκούν έντονη κριτική στους άλλους και αμύνονται εύκολα όταν οι άλλοι τους κάνουν το ίδιο.

Perfectionism often feels like it’s helpful. But it’s usually just counterproductive. https://t.co/9BwstzvSbu

Σύμφωνα με την ψυχολόγο, Lacherza-Drew: «Συνήθως, οι εργαζόμενοι που έχουν χαρακτηριστικά τελειομανίας, έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση ή τον φόβο της αποτυχίας. Προσπαθούν απεγνωσμένα να μην αποτύχουν και πιστεύουν ότι για να τα καταφέρουν, πρέπει να τα κάνουν όλα τέλεια αλλά συνήθως γίνεται το αντίθετο».

Είσαι το άτομο που θέλει πάντα να βοηθάει τους άλλους στο γραφείο. Συγχαρητήρια, γιατί είσαι και ο πιο συμπαθής. Ωστόσο, αυτό μπορεί να αρχίσει να λειτουργεί εναντίον αυτών των ατόμων γιατί λένε σε όλα «ναι» ακόμη κι αν δεν έχουν καθόλου χρόνο. Έτσι, σπαταλούν όλη τους την ενέργεια και όπως περιγράφει εύστοχα η ειδικός:

«Το people- pleasing είναι μια μορφή άγχους επειδή προέρχεται από την ανησυχία του τι θα πουν οι άλλοι για εμάς αν αρνηθούμε να κάνουμε κάτι που μας ζήτησαν».

🤔 Interestingly, people-pleasers don’t see themselves as such.



Their visible complaints can be:



—being stuck in abusive relationships

—fear of saying no

—low self-esteem

—burnout

—stress