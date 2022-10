Συναισθηματικές αγορές: Τι είναι και πώς μπορείς να τις μειώσεις

Σάββατο σήμερα, και μήπως βγήκες να ψωνίσεις από το στρες της εβδομάδας που πέρασε, από νεύρα ή απλά επειδή βαριέσαι;

Όταν κατακλύζεσαι από συναισθήματα, που είναι κατά κύριο λόγο αρνητικά, πιάνεις τον εαυτό σου να κάνει σπατάλες που υπό άλλες περιπτώσεις δεν θα έκανε. Αν αυτό που μόλις περιγράψαμε, σε χαρακτηρίζει, τότε μάλλον είσαι περισσότερο «συναισθηματικός» καταναλωτής και καλό είναι να εξετάσεις λίγο καλύτερα τις πραγματικές σου ανάγκες.

Ξοδεύεις χρήματα γιατί νιώθεις καλύτερα αλλά η ευχαρίστηση είναι παροδική, σωστά; Το shopping therapy είναι λυτρωτικό όταν γίνεται με μέτρο αλλά όταν γίνεται για να καλύψει (φαινομενικά) μια συναισθηματική ανάγκη, τότε ξεφεύγει από τον έλεγχο.

Κάπως έτσι είναι πιθανό να αφήνεις απλήρωτους λογαριασμούς, να λες ψέματα και να κρύβεις άσκοπες αγορές, νιώθοντας ενοχές. Όταν τα συναισθήματα επηρεάζουν τον τρόπο που ψωνίζεις, μπορεί να έχουν καταστροφικές συνέπειες, σύμφωνα με το Stylist, επιβαρύνοντας τελικά κι άλλο την ψυχολογία σου.

Τι μπορείς να κάνεις όμως γι' αυτό;

Ο μοναδικός τρόπος για να τσεκάρεις πόσες από τις αγορές που κάνεις, είναι συναισθηματικές, είναι να τις παρακολουθήσεις. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να καταγράφεις τι ξοδεύεις καθημερινά και για ποιον σκοπό, κρατώντας τις αποδείξεις ή κατεβάζοντας κατάλληλες εφαρμογές στο κινητό.

🔟Control emotional spending



It’s easy to buy something you don’t need or want when you’re bored or unhappy. It’s also easy to treat yourself when you’re happy.



Did you buy yourself a treat the last time you hit a milestone❓