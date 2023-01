Έχεις άγχος; O λόγος που πρέπει να μάθεις να το διαχειρίζεσαι σαν λιοντάρι (κι όχι σαν γαζέλα)

Μήπως τελευταία νιώθεις να κυριεύεσαι με περισσότερο άγχος; Μία απλή αλλαγή στον τρόπο που το εκλαμβάνεις, μπορεί να κάνει τη διαφορά

Στρες. Μία λέξη, χίλιες σκέψεις. Ποιες σου έρχονται πρώτες στο μυαλό; Αν αμέσως σκέφτηκες το burnout, τον φόβο, την αγωνία, το συσσωρευμένο άγχος, (όπως εμείς), ήρθε η ώρα να αναθεωρήσεις τον τρόπο που έχεις μάθει να το εκλαμβάνεις.

Έχεις σκεφτεί ποτέ τι θα συμβεί αν σταματήσεις να βλέπεις το στρες σαν κάτι τεράστιο, τρομακτικό και απαίσιο; Κι αν άρχιζες να πιστεύεις ότι συνδέεται με πολλά θετικά; Η ψυχολόγος Dr Elissa Epel πιστεύει ότι αυτό πρέπει να αρχίσουμε να κάνουμε αμέσως και εξηγεί τη θέση της με επιστημονικούς λόγους.

Σε μια μελέτη, μαθητές κλήθηκαν να δουν το στρες ως κάτι βοηθητικό κι όχι καταστροφικό, ως κάτι που θα μπορούσε να τους βοηθήσει να τα πάνε καλύτερα στις εξετάσεις. Όπως διαπιστώθηκε, όσοι έμειναν πιστοί σε αυτό, είχαν καλύτερες επιδόσεις. Σε άλλη έρευνα που διεξήχθη στο πανεπιστήμιο του Stanford από τη Dr Alia Crum, παρατηρήθηκε ότι όταν οι άνθρωποι βομβαρδίζονται με πληροφορίες γύρω από τις αρνητικές επιπτώσεις του άγχους και του στρες, τα πηγαίνουν πολύ χειρότερα σε ό,τι καλούνται να φέρουν εις πέρας. Αν από την άλλη, τους μιλάς για τα οφέλη του στρες, τείνουν να διαπρέπουν.

However you approach your mental health, don’t feel ashamed about it, says @amateuradam.



Read more tips on dealing with stress: https://t.co/ehZ2B7XbMs