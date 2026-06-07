Γιατί κάποιοι άνθρωποι λένε συνεχώς «θα δούμε» και γιατί μας εκνευρίζει τόσο

Η φράση που μοιάζει αθώα, αλλά συχνά δημιουργεί ανασφάλεια, σύγχυση και συναισθηματική απόσταση στις σχέσεις.

Υπάρχουν άνθρωποι που απαντούν σχεδόν πάντα με τον ίδιο τρόπο: «θα δούμε». Είτε πρόκειται για μια έξοδο, ένα επαγγελματικό σχέδιο, ένα ταξίδι ή ακόμα και για μια σχέση, η συγκεκριμένη φράση μοιάζει να λειτουργεί σαν μόνιμη στάση ζωής. Δεν είναι ακριβώς «ναι», αλλά ούτε και «όχι». Είναι μια ενδιάμεση απάντηση που αφήνει τα πάντα ανοιχτά.

Και ενώ πολλές φορές ακούγεται αθώα ή χαλαρή, για αρκετούς ανθρώπους μπορεί να γίνει εξαιρετικά εκνευριστική. Γιατί όμως κάποιοι αποφεύγουν τόσο πολύ τις ξεκάθαρες απαντήσεις; Και γιατί αυτή η στάση μάς προκαλεί τόσο έντονη δυσφορία;

Τι κρύβεται πίσω από τους ανθρώπους που αποφεύγουν τις ξεκάθαρες απαντήσεις

Η ψυχολογία εξηγεί πως πίσω από το διαρκές «θα δούμε» κρύβεται συχνά η δυσκολία δέσμευσης. Κάποιοι άνθρωποι νιώθουν άβολα όταν πρέπει να πάρουν οριστικές αποφάσεις ή να δεσμευτούν συναισθηματικά και πρακτικά. Μια ξεκάθαρη απάντηση συνεπάγεται ευθύνη, συνέπεια και πιθανές υποχρεώσεις. Όταν λες «ναι», πρέπει να το υποστηρίξεις. Όταν λες «όχι», ίσως χρειαστεί να απογοητεύσεις κάποιον. Το «θα δούμε», αντίθετα, αφήνει πάντα μια έξοδο κινδύνου.

Για πολλούς, αυτή η συμπεριφορά λειτουργεί σαν μηχανισμός αυτοπροστασίας. Η αβεβαιότητα τούς κάνει να νιώθουν ασφαλείς, επειδή δεν χρειάζεται να εκτεθούν πλήρως ούτε να πάρουν άμεσα θέση. Αν αλλάξουν γνώμη αργότερα, μπορούν εύκολα να απομακρυνθούν χωρίς να αισθανθούν ότι αθέτησαν κάτι ξεκάθαρο.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, το συνεχές «θα δούμε» συνδέεται με τον φόβο της δέσμευσης ή της συναισθηματικής εγγύτητας. Άτομα με αποφευκτικό τύπο σύνδεσης συχνά δυσκολεύονται να νιώσουν άνετα όταν μια σχέση ή μια κατάσταση γίνεται πιο σοβαρή. Η ξεκάθαρη δέσμευση μπορεί να τους δημιουργεί αίσθηση πίεσης ή απώλειας ελευθερίας.

Υπάρχει όμως και μια πιο σύγχρονη εξήγηση. Ζούμε σε μια εποχή όπου οι επιλογές μοιάζουν ατελείωτες. Από τις εφαρμογές γνωριμιών μέχρι τις επαγγελματικές ευκαιρίες και την κοινωνική ζωή, πολλοί άνθρωποι φοβούνται ότι αν πουν «ναι» σε κάτι, μπορεί να χάσουν κάτι καλύτερο που ίσως εμφανιστεί αργότερα. Έτσι, κρατούν όλες τις πιθανότητες ανοιχτές όσο περισσότερο μπορούν.

Το πρόβλημα είναι ότι αυτή η στάση συχνά κουράζει τους άλλους. Η αβεβαιότητα δημιουργεί σύγχυση και συναισθηματική ανασφάλεια. Όταν κάποιος δεν παίρνει ποτέ ξεκάθαρη θέση, οι γύρω του δυσκολεύονται να καταλάβουν τι πραγματικά θέλει. Ενδιαφέρεται ή όχι; Θέλει να προχωρήσει ή απλώς αποφεύγει να απαντήσει;

Και εδώ βρίσκεται ένας από τους βασικούς λόγους που το «θα δούμε» μάς εκνευρίζει τόσο πολύ: επειδή μπλοκάρει την αίσθηση σταθερότητας. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος δυσκολεύεται να διαχειριστεί την αβεβαιότητα. Θέλουμε σαφήνεια, προβλεψιμότητα και ξεκάθαρα σήματα στις σχέσεις μας. Όταν αυτά απουσιάζουν, δημιουργείται ένταση.

Επιπλέον, το διαρκές «θα δούμε» συχνά εκλαμβάνεται σαν έλλειψη σεβασμού προς τον χρόνο και το συναίσθημα του άλλου ανθρώπου. Όταν κάποιος αποφεύγει συνεχώς να δεσμευτεί ή να αποφασίσει, ο άλλος μένει σε αναμονή. Και η αναμονή κουράζει περισσότερο από μια ξεκάθαρη αρνητική απάντηση.

Φυσικά, δεν σημαίνει ότι κάθε άνθρωπος που χρησιμοποιεί αυτή τη φράση έχει κακές προθέσεις. Κάποιοι είναι απλώς αυθόρμητοι, αναποφάσιστοι ή δυσκολεύονται να οργανώσουν το πρόγραμμά τους. Άλλοι φοβούνται τη σύγκρουση και χρησιμοποιούν το «θα δούμε» για να αποφύγουν ένα άμεσο «όχι».

Ωστόσο, όταν αυτή η στάση γίνεται μόνιμος τρόπος επικοινωνίας, μπορεί να επηρεάσει βαθιά τις σχέσεις. Γιατί οι ουσιαστικές συνδέσεις βασίζονται στην αίσθηση ασφάλειας και συνέπειας. Οι άνθρωποι νιώθουν πιο κοντά όταν ξέρουν πού βρίσκονται και τι μπορούν να περιμένουν. Το παράδοξο είναι πως πολλοί άνθρωποι που αποφεύγουν τη δέσμευση επιθυμούν ταυτόχρονα βαθιά σύνδεση και σταθερότητα. Απλώς φοβούνται όσα συνοδεύουν αυτή τη σύνδεση: την ευαλωτότητα, την ευθύνη και την πιθανότητα απογοήτευσης.

Έτσι, το «θα δούμε» μετατρέπεται σε μια ασφαλή γκρίζα ζώνη. Ούτε κοντά ούτε μακριά. Ούτε απόλυτα διαθέσιμοι ούτε πραγματικά απόντες. Μόνο που κάποια στιγμή, η διαρκής ασάφεια αρχίζει να μοιάζει περισσότερο με απουσία παρά με χαλαρότητα. Γιατί στις ανθρώπινες σχέσεις, η ξεκάθαρη στάση είναι συχνά πιο καθησυχαστική ακόμα κι από μια δύσκολη απάντηση.