Ονειρεύτηκες έναν πρώην, έναν παλιό φίλο ή κάποιον που έχεις χρόνια να δεις; Οι 7 λόγοι που εμφανίστηκε στον ύπνο σου

Ονειρεύτηκες έναν άνθρωπο που έχει φύγει από τη ζωή σου; Ίσως δεν σημαίνει ότι τον θέλεις πίσω. Ο εγκέφαλος μπορεί να χρησιμοποιεί το πρόσωπό του για να επεξεργαστεί κάτι σημερινό

Υπάρχουν όνειρα που ξεχνάμε λίγα λεπτά αφότου ξυπνήσουμε. Και υπάρχουν εκείνα που μας ακολουθούν όλη την ημέρα. Βλέπουμε στον ύπνο μας έναν πρώην που έχουμε χρόνια να σκεφτούμε, έναν παλιό φίλο με τον οποίο έχουμε χάσει κάθε επαφή ή ακόμη και έναν άνθρωπο που κάποτε ήταν σημαντικός στη ζωή μας και σήμερα βρίσκεται εντελώς έξω από την καθημερινότητά μας.

Ξυπνάμε και για λίγα δευτερόλεπτα όλα μοιάζουν αληθινά. Γιατί εμφανίστηκε τώρα; Με σκέφτεται; Μήπως σημαίνει ότι δεν τον έχω ξεπεράσει; Ή μήπως το όνειρο προσπαθεί να μου πει κάτι; Η αλήθεια είναι πολύ πιο ενδιαφέρουσα.

Τα όνειρα δεν αποτελούν αξιόπιστο σύστημα προβλέψεων ούτε υπάρχει ένα «λεξικό» που να δίνει μία συγκεκριμένη ερμηνεία για κάθε πρόσωπο που βλέπουμε στον ύπνο μας. Ο εγκέφαλος, όμως, κατά τη διάρκεια του ύπνου επεξεργάζεται αναμνήσεις, συναισθήματα και εμπειρίες. Και μερικές φορές χρησιμοποιεί πρόσωπα από το παρελθόν για να αφηγηθεί κάτι που αφορά το παρόν.

Και οι λόγοι μπορεί να είναι περισσότεροι από ένας.

1. Μια σημερινή εμπειρία ξύπνησε μια παλιά ανάμνηση

Μπορεί να μην έχεις σκεφτεί τον συγκεκριμένο άνθρωπο εδώ και μήνες ή ακόμη και χρόνια. Κι όμως, μια ασήμαντη λεπτομέρεια της ημέρας μπορεί να τον «φέρει» ξανά στην επιφάνεια. Ένας τρόπος ομιλίας. Ένα τραγούδι. Ένα μέρος. Μια μυρωδιά. Μια συμπεριφορά ενός συναδέλφου.

Ο εγκέφαλος λειτουργεί μέσα από συνδέσεις. Μια σημερινή εμπειρία μπορεί να ενεργοποιήσει μια παλιότερη μνήμη που συνδέεται με παρόμοιο συναίσθημα. Και στον ύπνο, αυτές οι συνδέσεις μπορεί να εμφανιστούν με έναν απρόβλεπτο τρόπο.

Για παράδειγμα, ένας άνθρωπος που γνώρισες πρόσφατα μπορεί να σου θυμίσει, χωρίς να το συνειδητοποιείς, έναν πρώην σύντροφο. Το όνειρο δεν χρειάζεται να αφορά τον πρώην. Μπορεί να αφορά το συναίσθημα που σου προκαλεί ο καινούργιος άνθρωπος.

2. Υπάρχει κάτι που δεν έχεις πραγματικά «κλείσει»

Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θέλεις να επιστρέψεις. Μπορεί απλώς να υπάρχει ένα συναίσθημα που δεν έχει βρει ακόμη τη θέση του. Ένας χωρισμός που τελείωσε απότομα. Μια φιλία που διαλύθηκε χωρίς εξηγήσεις. Μια σχέση στην οποία έμειναν ανείπωτα πράγματα.

Όταν μια εμπειρία έχει έντονο συναισθηματικό φορτίο, μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει στη μνήμη μας ακόμη και όταν έχουμε προχωρήσει. Έτσι, το πρόσωπο που εμφανίζεται στο όνειρο μπορεί να λειτουργεί σαν σύμβολο μιας εκκρεμότητας και όχι σαν πραγματική επιθυμία επανασύνδεσης. Και αυτό οδηγεί σε μια σημαντική διάκριση: Το ότι ονειρεύεσαι κάποιον δεν σημαίνει ότι θέλεις να είναι ξανά στη ζωή σου. Μπορεί να σημαίνει απλώς ότι ο εγκέφαλός σου επεξεργάζεται ακόμη όσα συνέβησαν.

3. Μπορεί να είναι απλώς νοσταλγία

Μερικές φορές η εξήγηση είναι πολύ πιο απλή. Μας λείπει κάτι. Όχι απαραίτητα ο άνθρωπος. Μπορεί να μας λείπει η εποχή της ζωής μας στην οποία ανήκε.

Ένας παλιός φίλος μπορεί να συμβολίζει τα χρόνια του σχολείου. Ένας πρώην σύντροφος μπορεί να συνδέεται με μια περίοδο κατά την οποία αισθανόμασταν διαφορετικοί. Ένα πρόσωπο από την παιδική ηλικία μπορεί να μας θυμίζει μια εποχή περισσότερης ανεμελιάς.

Γι' αυτό ένα τέτοιο όνειρο μπορεί να εμφανιστεί ιδιαίτερα σε περιόδους μοναξιάς, ανασφάλειας ή αλλαγών. Ίσως να μη σου λείπει ο άνθρωπος. Ίσως σου λείπει ο εαυτός σου όπως ήσουν τότε.

4. Ο άνθρωπος στο όνειρο μπορεί να συμβολίζει ένα κομμάτι του εαυτού σου

Εδώ τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο ενδιαφέροντα. Στην αναλυτική ψυχολογία του Carl Jung, τα πρόσωπα που εμφανίζονται στα όνειρα μπορούν, σε ορισμένες ερμηνείες, να λειτουργούν συμβολικά και να αντιπροσωπεύουν πλευρές του ίδιου μας του εαυτού.

Αν, για παράδειγμα, ονειρευτείς έναν παλιό φίλο που ήταν ιδιαίτερα αυθόρμητος, μπορεί το όνειρο να μη σχετίζεται τόσο με εκείνον όσο με τη δική σου ανάγκη να ξαναβρείς λίγη από την αυθορμητισμό που είχες τότε. Ένας πρώην μπορεί να συνδέεται με την αυτοπεποίθηση που είχες σε μια συγκεκριμένη περίοδο. Ένας παλιός συμμαθητής μπορεί να αντιπροσωπεύει μια εποχή κατά την οποία ένιωθες πιο ελεύθερος.

Το πρόσωπο γίνεται έτσι ένα είδος καθρέφτη. Και ίσως η ερώτηση δεν είναι «γιατί ονειρεύτηκα αυτόν;». Ίσως είναι: «Τι αντιπροσωπεύει για εμένα αυτός ο άνθρωπος;»

5. Και αν πρόκειται για πρώην;

Εδώ βρίσκεται ίσως το πιο ευαίσθητο σημείο. Το να ονειρευτείς έναν πρώην μπορεί να σε αναστατώσει περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο όνειρο. Ειδικά αν έχεις προχωρήσει, έχεις μια νέα σχέση ή έχεις να τον σκεφτείς πολύ καιρό. Όμως το όνειρο δεν αποτελεί απόδειξη ότι θέλεις να γυρίσεις πίσω.

Αν ο πρώην εμφανίζεται σε ένα θετικό ή τρυφερό όνειρο, μπορεί να αντανακλά την ανάγκη σου να ξαναζήσεις παρόμοια συναισθήματα - όχι απαραίτητα με το ίδιο πρόσωπο.

Αν το όνειρο είναι γεμάτο ένταση ή συγκρούσεις, μπορεί να συνδέεται με συναισθήματα που εξακολουθούν να επεξεργάζονται μέσα σου.

Και αν ο πρώην είναι κάποιος από πολλά χρόνια πριν, υπάρχει μια ακόμη πιο ενδιαφέρουσα πιθανότητα.

Ίσως το όνειρο να μην αφορά εκείνον καθόλου. Ίσως αφορά εσένα όπως ήσουν τότε.

6. Γιατί εμφανίζονται ξαφνικά παλιοί φίλοι που έχουμε χάσει από τη ζωή μας;

Ένας άνθρωπος με τον οποίο δεν μιλάμε πλέον μπορεί να εμφανιστεί στον ύπνο μας ακόμη κι αν δεν υπάρχει κάποια προφανής αφορμή. Και αυτό δεν είναι απαραίτητα παράξενο.

Ο εγκέφαλος διαθέτει ένα τεράστιο αρχείο προσώπων, στιγμών και εμπειριών. Όταν ονειρευόμαστε, μπορεί να αντλήσει από αυτό το αρχείο και να συνδυάσει στοιχεία με τρόπους που δεν θα κάναμε συνειδητά.

Ένας παλιός φίλος μπορεί να συμβολίζει: την ανάγκη για σύνδεση, την αίσθηση του ανήκειν, την απουσία, την ασφάλεια ή ακόμη και την επιθυμία να ξαναβρούμε ένα κομμάτι του παρελθόντος μας.

Και υπάρχει ένας λόγος που τέτοια όνειρα μπορεί να γίνονται πιο έντονα σε περιόδους αλλαγών. Νέα δουλειά. Μετακόμιση. Χωρισμός. Νέα σχέση. Μια σημαντική απόφαση. Όταν η ζωή αλλάζει, συχνά επανεξετάζουμε - συνειδητά ή ασυνείδητα - το ποιοι ήμασταν και ποιοι γινόμαστε. Και τότε, πρόσωπα από το παρελθόν μπορεί να επιστρέψουν στα όνειρά μας.

7. Ίσως το όνειρο να αφορά περισσότερο το σήμερα παρά το χθες

Αυτό είναι ίσως το πιο σημαντικό σημείο. Όταν βλέπουμε έναν άνθρωπο από το παρελθόν, η πρώτη μας σκέψη είναι: «Γιατί αυτός;» Ίσως όμως η καλύτερη ερώτηση να είναι: «Γιατί τώρα;» Τι συμβαίνει στη ζωή σου αυτή την περίοδο; Υπάρχει κάποιο συναίσθημα που μοιάζει με αυτό που ένιωθες τότε; Νιώθεις μόνος; Αναζητάς ασφάλεια; Βρίσκεσαι μπροστά σε μια αλλαγή; Έχεις ανάγκη από σύνδεση; Ή μήπως σου λείπει μια πλευρά του εαυτού σου που είχες αφήσει πίσω;

Το πρόσωπο που εμφανίζεται μπορεί να είναι απλώς ο τρόπος με τον οποίο ο εγκέφαλος δίνει μορφή σε ένα συναίσθημα που υπάρχει σήμερα.

Και υπάρχει ένας ακόμη παράγοντας: ο ύπνος Τα όνειρα συνδέονται ιδιαίτερα με τη φάση REM (Rapid Eye Movement) του ύπνου, κατά την οποία παρατηρείται έντονη εγκεφαλική δραστηριότητα. Ο ύπνος δεν είναι μια κατάσταση κατά την οποία ο εγκέφαλος «κλείνει». Αντίθετα, συνεχίζει να επεξεργάζεται πληροφορίες, να οργανώνει μνήμες και να διαχειρίζεται εμπειρίες και συναισθήματα. Όταν ο ύπνος είναι διαταραγμένος, μπορεί να αλλάξει και ο τρόπος με τον οποίο βιώνουμε ή θυμόμαστε τα όνειρά μας.

Γι' αυτό η ποιότητα του ύπνου έχει σημασία όχι μόνο για το πόσο ξεκούραστοι αισθανόμαστε το πρωί, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλος διαχειρίζεται τις εμπειρίες της ημέρας.

Μην ψάχνεις σε κάποιο ονειροκρίτη. Τα όνειρα είναι προσωπικές εμπειρίες. Το ίδιο πρόσωπο μπορεί να έχει εντελώς διαφορετικό νόημα για δύο ανθρώπους. Γι' αυτό, αν θέλεις να καταλάβεις καλύτερα ένα όνειρο, αντί να ψάξεις μια έτοιμη ερμηνεία, δοκίμασε τρία απλά πράγματα:

Μην το πάρεις κυριολεκτικά

Το πρόσωπο μπορεί να είναι σύμβολο μιας περιόδου, μιας σχέσης, ενός συναισθήματος ή ενός χαρακτηριστικού σου.

Κράτα ένα ημερολόγιο ονείρων

Γράψε τι θυμάσαι μόλις ξυπνήσεις. Με τον καιρό μπορεί να εμφανιστούν μοτίβα που δεν είχες παρατηρήσει.

Ρώτησε «τι ένιωσα;» και όχι μόνο «ποιον είδα;»

Αυτό είναι ίσως το πιο χρήσιμο. Ο φόβος, η χαρά, η νοσταλγία, η ασφάλεια ή η θλίψη που ένιωσες μπορεί να είναι πιο σημαντικά από το ίδιο το πρόσωπο.

Τελικά, τι σημαίνει όταν ονειρεύεσαι κάποιον που έχει φύγει από τη ζωή σου;

Ίσως όχι αυτό που φοβάσαι. Το να ονειρευτείς έναν πρώην δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θέλεις να γυρίσεις πίσω. Το να δεις έναν παλιό φίλο δεν σημαίνει ότι πρέπει να τον αναζητήσεις. Και το να εμφανιστεί κάποιος που έχεις χρόνια να δεις δεν σημαίνει ότι σου στέλνει κάποιο μήνυμα από μακριά.

Μπορεί απλώς ο εγκέφαλός σου να χρησιμοποιεί ένα γνώριμο πρόσωπο για να επεξεργαστεί μια ανάμνηση, ένα συναίσθημα ή μια κατάσταση που βιώνεις σήμερα. Και ίσως αυτή να είναι η πιο ενδιαφέρουσα πλευρά των ονείρων. Οι άνθρωποι που εμφανίζονται μέσα σε αυτά μπορεί να μην είναι πάντα το πραγματικό θέμα. Μερικές φορές είναι απλώς οι «ηθοποιοί» μιας ιστορίας που αφορά εμάς.

Γιατί μπορεί να μην ονειρευόμαστε εκείνους που αφήσαμε πίσω. Μπορεί να ονειρευόμαστε ένα κομμάτι του εαυτού μας που έχουμε αφήσει πίσω μας.



