Τι είναι το emotional buffering και γιατί το βλέπουμε πολύ έντονα στις σχέσεις;

Η ανάγκη για συναισθηματική ασφάλεια πριν από έναν χωρισμό και ο φόβος της μοναξιάς που ωθούν πολλούς σε παράλληλα φλερτ

Υπάρχουν άνθρωποι που μοιάζουν να μην μένουν ποτέ πραγματικά μόνοι. Πριν τελειώσει μία σχέση, έχει ήδη εμφανιστεί ένα νέο πρόσωπο στο προσκήνιο. Ένα φλερτ, μια έντονη συνομιλία, μια συναισθηματική σύνδεση που λειτουργεί σαν «γέφυρα» πριν τον επόμενο σταθμό. Η συμπεριφορά αυτή περιγράφεται συχνά με τον όρο emotional buffering. Πρόκειται ουσιαστικά για μια μορφή συναισθηματικού “μαξιλαριού ασφαλείας”. Αντί κάποιος να βιώσει πλήρως το τέλος μιας σχέσης και τη μοναξιά που μπορεί να ακολουθήσει, δημιουργεί από πριν μια νέα συναισθηματική διέξοδο.

Τι είναι το emotional buffering και γιατί πολλοί ξεκινούν νέο φλερτ πριν τελειώσει η σχέση τους

Στην πράξη, το emotional buffering δεν σημαίνει πάντα απιστία με τη στενή έννοια. Μπορεί να ξεκινήσει ως αθώα επικοινωνία, έντονο ενδιαφέρον ή συναισθηματική εγγύτητα με κάποιον νέο. Όμως ψυχολογικά λειτουργεί σαν προετοιμασία εξόδου από τη σχέση που ήδη φθίνει.

Η ψυχολογία εξηγεί πως πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται να αντέξουν το κενό που αφήνει ένας χωρισμός. Η μοναξιά, η αβεβαιότητα και η απώλεια της συναισθηματικής σταθερότητας προκαλούν έντονο άγχος. Έτσι, ένα νέο φλερτ λειτουργεί σαν προσωρινή ανακούφιση.

Το emotional buffering συνδέεται συχνά με τον φόβο εγκατάλειψης. Άτομα που νιώθουν έντονη ανασφάλεια δυσκολεύονται να υπάρξουν χωρίς συναισθηματική επιβεβαίωση. Η προσοχή ενός νέου ανθρώπου λειτουργεί σαν υπενθύμιση ότι εξακολουθούν να είναι επιθυμητοί και σημαντικοί.

Υπάρχει επίσης η ανάγκη της συναισθηματικής μετάβασης. Για κάποιους ανθρώπους, το τέλος μιας σχέσης δεν συμβαίνει ξαφνικά. Ξεκινά πολύ πριν τον επίσημο χωρισμό. Όταν η σύνδεση έχει ήδη αποδυναμωθεί, το άτομο μπορεί ασυνείδητα να αναζητά αλλού όσα λείπουν: ενθουσιασμό, κατανόηση, επιβεβαίωση ή τρυφερότητα.

Τα social media και οι εφαρμογές γνωριμιών έχουν κάνει αυτή τη διαδικασία ακόμα πιο εύκολη. Η δυνατότητα συνεχούς επικοινωνίας δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για μικρές συναισθηματικές διαφυγές. Ένα DM, μια καθημερινή συνομιλία ή ένα επίμονο ενδιαφέρον μπορεί σταδιακά να εξελιχθεί σε emotional buffer.

Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι χειριστικοί ή ανώριμοι. Συχνά πρόκειται για άτομα που φοβούνται βαθιά τη συναισθηματική κατάρρευση μετά από έναν χωρισμό. Αντί να μείνουν μόνοι με τη θλίψη ή την απώλεια, προσπαθούν να μειώσουν το σοκ. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή η στρατηγική συχνά εμποδίζει την πραγματική επεξεργασία του τέλους. Όταν περνάς κατευθείαν από τη μία συναισθηματική σύνδεση στην άλλη, δεν αφήνεις χώρο για αυτογνωσία, πένθος και ουσιαστική αποφόρτιση. Το αποτέλεσμα είναι συχνά να μεταφέρονται άλυτα μοτίβα και τραύματα στη νέα σχέση.

Από την πλευρά του νέου προσώπου, το emotional buffering μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση. Πολλοί άνθρωποι βρίσκονται ξαφνικά σε μια έντονη σύνδεση χωρίς να γνωρίζουν ότι ο άλλος δεν έχει αποδεσμευτεί πραγματικά συναισθηματικά από το προηγούμενο κεφάλαιο της ζωής του.

Η ανάγκη για συναισθηματική ασφάλεια είναι ανθρώπινη. Όλοι θέλουμε να νιώθουμε ότι κάποιος μας βλέπει, μας επιθυμεί και μας καταλαβαίνει. Όμως όταν ένα νέο φλερτ χρησιμοποιείται κυρίως για να καλύψει τον φόβο της μοναξιάς, τότε δύσκολα μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι πραγματικά υγιές. Ίσως τελικά η πιο δύσκολη αλλά και πιο απαραίτητη διαδικασία μετά από μια σχέση να είναι ακριβώς αυτή: να αντέξεις για λίγο το κενό, να υπάρξεις χωρίς άμεσο αντικαταστάτη και να επιτρέψεις στον εαυτό σου να κλείσει έναν κύκλο πριν ανοίξει τον επόμενο.