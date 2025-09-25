Πώς αντιδρά το σώμα σου όταν σταματάς να τρως υδατάνθρακες

Η μακροχρόνια τήρηση μιας δίαιτας χαμηλών υδατανθράκων μπορεί να προκαλέσει προβλήματα υγείας.

Οι υδατάνθρακες είναι η κύρια πηγή ενέργειας του σώματος και ένα από τα τρία μακροθρεπτικά συστατικά. Η διακοπή τους μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του σώματος και πιθανώς να κάνει περισσότερο κακό παρά καλό.

Όταν σταματάτε να τρώτε υδατάνθρακες, το σώμα σας περνάει από δύο κύριες αλλαγές. Καταρχάς, ξεκινά τη γλυκονεογένεση, η οποία παράγει γλυκόζη από εναλλακτικές πηγές όπως αμινοξέα από τους μύες και γλυκερόλη από τα λίπη. Και ενώ μπορεί να είναι χρήσιμη για βραχυπρόθεσμη επιβίωση, το σώμα δεν πρέπει να παραμένει σε αυτή την κατάσταση για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, καθώς θα μπορούσε να οδηγήσει σε ορμονικές ανισορροπίες, υπεργλυκαιμία, διαταραχές στο ήπαρ και τον θυρεοειδή.

Μέσα σε 24 έως 48 ώρες από τη διακοπή των υδατανθράκων, τα αποθέματα γλυκογόνου σας - η εφεδρική παροχή ενέργειας του σώματος - αρχίζουν να εξαντλούνται. Για να διατηρηθεί η λειτουργία του εγκεφάλου και των μυών, το σώμα αναγκάζεται να κάψει λίπος για καύσιμα, κάτι που είναι γνωστό ως κέτωση.

Ποιες είναι οι παρενέργειες της κέτωσης

Δεν μπορούμε να επιβιώσουμε χωρίς υδατάνθρακες. Το ανθρώπινο σώμα χρειάζεται τουλάχιστον 130 γραμμάρια υδατανθράκων ημερησίως μόνο για βασικές λειτουργίες, και περισσότερα αν είστε σωματικά δραστήριοι. Ορισμένες συνήθεις βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις της κέτωσης περιλαμβάνουν:

Δυσκοιλιότητα

Κούραση

Ευερεθιστότητα

Η μακροχρόνια κέτωση μπορεί επίσης να οδηγήσει σε αφυδάτωση, ηλεκτρολυτικές ανισορροπίες και διαβητική κετοξέωση, μια δυνητικά θανατηφόρα κατάσταση στην οποία οι κετόνες συσσωρεύονται στο αίμα σε άτομα με διαβήτη.

pexels

Είναι οι κετογονικές δίαιτες κατάλληλες για εσάς;

Μια γνωστή δίαιτα χαμηλών υδατανθράκων είναι η κετογονική δίαιτα, η οποία περιορίζει τους υδατάνθρακες σε μόλις 50 γραμμάρια ημερησίως για να διατηρείται το σώμα σε κέτωση. Παρόλο που οι κετογονικές δίαιτες μπορούν να είναι χρήσιμες για άτομα με επιληψία βραχυπρόθεσμα, η ασφάλειά τους παραμένει λίγο ασαφής, καθώς δεν υπάρχει καθολικά αποδεκτός ορισμός και τα στοιχεία παραμένουν αντικρουόμενα σχετικά με τη μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητά τους. Ο κίνδυνος δεν προέρχεται στην πραγματικότητα από το να βρίσκεστε σε αυτή την κατάσταση για βραχυπρόθεσμο χρονικό διάστημα. Προέρχεται στην πραγματικότητα από την αποφυγή των θρεπτικών τροφών που περιέχουν υδατάνθρακες. Μπορεί να διακινδυνεύσετε γιατί περιορίζετε την κατανάλωση βασικών θρεπτικών συστατικών που βρίσκονται στους υδατάνθρακες όπως:

Βιταμίνη C

Φολικό οξύ

Βιταμίνες Β

Φυτικές

Γιατί οι υδατάνθρακες είναι απαραίτητοι για την υγεία σας

Οι υδατάνθρακες είναι απαραίτητοι για τις διεργασίες του σώματός σας, ειδικά με τη χρήση ενέργειας και την αποκατάσταση. Για παράδειγμα, μια μελέτη διαπίστωσε ότι οι αθλητές ανέκαμψαν καλύτερα με υδατάνθρακες παρά με μόνο πρωτεΐνες, δείχνοντας ότι οι υδατάνθρακες είναι εξίσου σημαντικοί για την αποκατάσταση και την ανάπτυξη των μυών. Πέρα από την παροχή ενέργειας, οι υδατάνθρακες είναι επίσης ο τρόπος με τον οποίο το σώμα λαμβάνει φυτικές ίνες, βιταμίνες και αντιοξειδωτικά. Όταν σταματάτε να τρώτε υδατάνθρακες, στερείτε ακούσια από το σώμα τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται για να είναι υγιές. Τέλος, η πλήρης μείωση των υδατανθράκων μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο χοληστερόλης, λίθων στα νεφρά, κακής υγείας των οστών , προβλημάτων στο έντερο, ακόμη και καρκίνου.