Έχεις σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου; 4 πράγματα που μπορεί να σε εμποδίζουν να νιώσεις καλύτερα

Γεια σου, πολεμιστή του Συνδρόμου Ευερέθιστου Εντέρου. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Αντιμετωπίζετε τα συμπτώματα εδώ και μήνες (ή χρόνια;) — απρόβλεπτο φούσκωμα, φουσκωμένη κοιλιά που σκληραίνει σαν πέτρα και κενώσεις που νιώθετε ότι δεν έχετε κανέναν έλεγχο.

Το Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέρου (ΣΕΕ) είναι μια πραγματική ιατρική πάθηση και δεν είστε οι μόνοι που το έχετε. Ωστόσο, ξέρω ότι συχνά νιώθετε σαν να είστε οι μόνοι που το αντιμετωπίζετε, ειδικά όταν τα πράγματα δεν βελτιώνονται πραγματικά. Ή, ακόμα χειρότερα, τα συμπτώματά σας έχουν επιδεινωθεί με την πάροδο του χρόνου. Λοιπόν, αυτό το άρθρο είναι για εσάς σήμερα. Ως Διαιτολόγος θα ήθελα να επισημάνω τα 5 πιο συνηθισμένα πράγματα που μπορεί να σας εμποδίζουν να έχετε πραγματική ανακούφιση από το Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέρου. Μπορεί να μην ταυτίζεστε με όλα αυτά, αλλά μπορεί να ταυτιστείτε τουλάχιστον με ένα από αυτά.

4 πράγματα που σας εμποδίζουν να νιώσετε καλύτερα με Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέρου

Υπερβολική έμφαση στους περιορισμούς της διατροφής

Έχετε δοκιμάσει κάποια δίαιτα της μόδας ή κάποιους περιορισμούς (χωρίς γαλακτοκομικά, κετογονική δίαιτα) για να απαλλαγείτε από το χρόνιο φούσκωμα και τον πόνο, αλλά τελικά έχετε ακόμη χειρότερα συμπτώματα; Όταν αντιμετωπίζετε μια χρόνια γαστρεντερική πάθηση όπως το Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέρου, είναι φυσικό να θέλετε να κάνετε ό,τι χρειάζεται για να νιώσετε καλύτερα. Δυστυχώς, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι συνεχίζετε να κόβετε τροφές μέχρι να μείνετε με μια πολύ μικρή λίστα για κατανάλωση. Ωστόσο, οι περιοριστικές δίαιτες συχνά ΔΕΝ είναι ιδανικές για τη διαχείριση του συνδρόμου ευερέθιστου εντέρου ή των επίμονων συμπτωμάτων του εντέρου. Δείτε γιατί:

Χαμηλότερη ποικιλομορφία μικροβιώματος : Ο περιορισμός των φυτικών τροφών μπορεί να οδηγήσει σε έλλειψη ποικιλομορφίας στο μικροβίωμα του εντέρου, η οποία μπορεί να προκαλέσει την ανάπτυξη κακών βακτηρίων. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη του εντερικού βλεννογόνου και, ναι, σε χειρότερα συμπτώματα μακροπρόθεσμα.

Περισσότερο άγχος για το φαγητό: Ο περιορισμός των τροφίμων μπορεί να σας οδηγήσει σε περισσότερο άγχος και στρες σχετικά με το φαγητό και να αναπτύξετε περιττούς φόβους σχετικά με ορισμένα είδη τροφίμων.

Ελλείψεις θρεπτικών συστατικών ή/και υποσιτισμός: Το γαστρεντερικό σας σύστημα χρειάζεται επαρκή θρεπτικά συστατικά για να λειτουργήσει σωστά. Στο Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέρου, συχνά υπάρχει αργή ή γρήγορη κινητικότητα στο παχύ έντερο. Θρεπτικά συστατικά όπως το μαγνήσιο, το κάλιο, ο ψευδάργυρος και οι φυτικές ίνες μπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία και την κινητικότητα των εντέρων. Επιπλέον, η ορμονική ισορροπία, όπως οι θυρεοειδικές ορμόνες και τα οιστρογόνα, επηρεάζει τις πεπτικές εκκρίσεις και την κινητικότητα, αλλά αυτές οι ορμόνες μπορούν να διαταραχθούν εάν δεν τρώτε αρκετά .

Δεν αντιμετωπίζετε το νευρικό σας σύστημα

Το έντερο και ο εγκέφαλός σας είναι αλληλένδετα και αν το νευρικό σας σύστημα βρίσκεται σε εγρήγορση, το ίδιο ισχύει και για το έντερό σας. Η σύνδεση εντέρου-εγκεφάλου είναι πολύ σημαντική όταν πρόκειται για το Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέρου (IBS) και, ειλικρινά, είναι λίγο περίπλοκη. Βλέπω αυτή τη σύνδεση να εκδηλώνεται πολύ συχνά σε ανθρώπους με πεπτικά προβλήματα όπως το Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέρου (IBS) και το Σύνδρομο Ιπποφαούς Βλεννογόνου (SIBO). Τις περισσότερες φορές, γνωρίζουν ότι το άγχος είναι μια τεράστια αιτία για τις εξάρσεις.

Η σύνδεση εντέρου-εγκεφάλου είναι απαραίτητη όταν θέλουμε να υποστηρίξουμε την υγεία του εντέρου μας. Ενώ δεν μπορούμε να αποφύγουμε εντελώς το άγχος, η διαχείριση των στρεσογόνων παραγόντων πριν μετατραπούν σε χρόνιο άγχος και οδηγήσουν σε εξουθένωση είναι εξαιρετικά σημαντική. Τόσο η ισορροπημένη διατροφή, όσο και ο ύπνος, η κίνηση και οι δραστηριότητες ενδυνάμωσης του πνευμονογαστρικού νεύρου, βοηθούν στην υποστήριξη της ανθεκτικότητάς μας στο άγχος. Επομένως, αν δεν έχετε εξετάσει την υποστήριξη του νευρικού σας συστήματος από όλες τις οπτικές γωνίες (διατροφή, τρόπος ζωής, συμπεριφορές), ήρθε η ώρα να το σκεφτείτε.

Δοκιμάζετε τυχαίες προσεγγίσεις

«Δοκίμασε την κετογονική δίαιτα... Κάνε ένα κλύσμα με καφέ... Διάλεξε αυτό το μαγνήσιο αντί για εκείνο...» Γιατί συμβαίνει αυτό; Λοιπόν, ζούμε σε μια κουλτούρα όπου ο καθένας μπορεί να μοιραστεί οτιδήποτε ελεύθερα στο διαδίκτυο. Και μερικοί από αυτούς τους ανθρώπους μπορούν να βγάλουν χρήματα και να επωφεληθούν από αυτό. Ωστόσο, δεν υπάρχει ρύθμιση για το τι μπορούν να μοιραστούν οι άνθρωποι στο διαδίκτυο (καθώς ζούμε σε μια κοινωνία ελευθερίας του λόγου). Ωστόσο, τα πράγματα μπορούν να γίνουν επικίνδυνα και εκτός ελέγχου όταν πολλές από αυτές τις πληροφορίες είναι άκυρες ή διαστρεβλωμένες, προκειμένου να αποκομίσουν μερικοί κάποιος κέρδος.

Ενώ λοιπόν ξέρω ότι πιστεύετε ότι το να ακολουθείτε μια influencer που «θεράπευσε» το Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέρου της μπορεί να λειτουργήσει για εσάς, παρόλα αυτά θα μπορούσε να χειροτερέψει τα πράγματα αν αυτό που έκανε δεν είναι κατάλληλο για τις δικές σας μοναδικές ανάγκες. Επιπλέον, η συνεχής προσπάθεια και λήψη τυχαίων πληροφοριών μπορεί να οδηγήσει σε αίσθημα υπερφόρτωσης — και ναι, μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργία του νευρικού συστήματος. Αυτό που θα πρότεινα λοιπόν είναι:

Κάντε μια αποτοξίνωση από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: σταματήστε να ακολουθείτε λογαριασμούς που δεν είναι αξιόπιστοι ή σας μπερδεύουν.

Περιορίστε τον χρόνο που περνάτε online: κρατήστε τις εφαρμογές μακριά από το τηλέφωνό σας και ορίστε χρονικά όρια για να τις βλέπετε.

Αναζητήστε μερικούς πόρους υψηλής ποιότητας για να βασιστείτε.

Δεν αντιμετωπίζετε τα υποκείμενα συμπτώματα

Το Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέρου θεωρείται λειτουργική διαταραχή του εντέρου — που σημαίνει ότι οι τυπικές εξετάσεις (ενδοσκόπια και εξετάσεις αίματος) θα βγουν«φυσιολογικές». Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα προβλήματα με τον τρόπο που συστέλλεται το εντερικό σας σύστημα και με την ευαισθησία των νευρικών απολήξεων. Οι ερευνητές μαθαίνουν όλο και περισσότερα για το τι συμβάλλει πραγματικά στην ανάπτυξη του Συνδρόμου Ευερέθιστου Εντέρου (IBS). Αναγνωρίζουμε πλέον ότι υπάρχουν κοινά συμπτώματα σε άτομα με IBS, όπως:

Δυσβίωση (ανισορροπία στο εντερικό μικροβίωμα - βακτήρια, ζύμες, μύκητες)

Μη φυσιολογική κινητικότητα (γνωστή και ως ο τρόπος με τον οποίο το έντερο μετακινεί την τροφή).

Σπλαχνική υπερευαισθησία (μη φυσιολογική αίσθηση πόνου στις νευρικές απολήξεις του εντέρου).

Χαμηλού βαθμού φλεγμονή

Αυτά πιστεύεται ότι συμβάλλουν στην ανάπτυξη και την επιμονή των συμπτωμάτων του Συνδρόμου Ευερέθιστου Εντέρου.

Τέλος είναι απαραίτητο να υπερασπίζεστε τον εαυτό σας, καθώς και να αναζητάτε υποστήριξη από ειδικούς. Η δημιουργία μιας ομάδας φροντίδας με τον γαστρεντερολόγο σας, τον διαιτολόγο που ειδικεύεται στο Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέρου και την υγεία του εντέρου, τον ψυχοθεραπευτή και ενδεχομένως τον φυσιοθεραπευτή του πυελικού εδάφους, θα σας βοηθήσει να διαχειριστείτε πραγματικά και να βρείτε ανακούφιση από την πάθηση. Μην ρίχνετε όλη την ευθύνη στον γιατρό σας για υποστήριξη. Δεν θα σας προσφέρει την ανακούφιση που αναζητάτε.