10 λόγοι για τους οποίους λαχταράς ένα σνακ πριν τον ύπνο

Το να τρώτε σνακ το βράδυ μπορεί να οφείλεται σε διάφορους παράγοντες. Δείτε ποιοι είναι αυτοί ώστε να διαχειριστείτε καλύτερα τις ανάγκες σας.

Το βραδινό αίσθημα πείνας ή η έντονη επιθυμία για ένα σνακ λίγο πριν τον ύπνο είναι κάτι που οι περισσότεροι έχουμε βιώσει. Ενώ η ημέρα πλησιάζει στο τέλος της και το σώμα ετοιμάζεται να ξεκουραστεί, το μυαλό φαίνεται να στρέφεται προς το φαγητό — συχνά με έντονη λαχτάρα για κάτι γλυκό ή αλμυρό. Είναι όμως πραγματική πείνα ή απλώς μια συνήθεια που έχει παγιωθεί με τον χρόνο;

Η λιγούρα πριν τον ύπνο δεν οφείλεται πάντα στην έλλειψη τροφής. Μπορεί να σχετίζεται με τον τρόπο που οργανώνουμε τα γεύματά μας μέσα στη μέρα, με τα επίπεδα ενέργειας, το στρες ή ακόμα και με τις βιολογικές διεργασίες του οργανισμού. Σε άλλες περιπτώσεις, λειτουργεί ως μηχανισμός χαλάρωσης ή ανταμοιβής μετά από μια απαιτητική ημέρα.

Κατανοώντας τους λόγους που οδηγούν σε αυτή την επιθυμία για σνακ, μπορούμε να διαχειριστούμε καλύτερα τις ανάγκες του σώματός μας και να κάνουμε πιο συνειδητές επιλογές. Ακολουθούν 10 πιθανοί λόγοι που εξηγούν γιατί σας «πιάνει» λιγούρα λίγο πριν πέσετε για ύπνο.

10 λόγοι για τους οποίους λαχταράτε ένα σνακ πριν τον ύπνο

Σάκχαρο αίματος

Η κατανάλωση ενός δείπνου που ανεβάζει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα μπορεί να οδηγήσει σε απότομη πτώση του σακχάρου στο αίμα αργότερα. Αυτή η πτώση του σακχάρου σχετίζεται με αυξημένη επιθυμία για γλυκά και τροφές με πολλές θερμίδες. Ανάλογα με την ώρα του δείπνου και τα τρόφιμα που καταναλώνονται, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε έντονη επιθυμία για κάτι πριν τον ύπνο. Συμβουλή : Καταναλώστε ένα ισορροπημένο γεύμα με αρκετές πρωτεΐνες και φυτικές ίνες για δείπνο, για να αποτρέψετε τις απότομες αυξήσεις του σακχάρου στο αίμα.

Αφυδάτωση

Η αφυδάτωση μπορεί να οδηγήσει σε έντονη επιθυμία για φαγητό. Είναι απαραίτητο να πίνετε αρκετό νερό, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως το περιβάλλον, την υγρασία, το επίπεδο δραστηριότητας και τις ατομικές σωματικές σας ανάγκες. Τα ούρα που έχουν ανοιχτόχρωμο χρώμα αποτελούν ένδειξη επαρκούς ενυδάτωσης, ενώ τα σκουρόχρωμα ούρα μπορεί να σημαίνουν πολύ λίγη ενυδάτωση. Συμβουλή: Αν η κατανάλωση επαρκούς ποσότητας νερού είναι δύσκολη, δοκιμάστε τσάι ή νερό με φρούτα για επιπλέον ώθηση στην ενυδάτωση.

Δίαιτα

Η δίαιτα και η αποφυγή ορισμένων τροφών όλη την ημέρα μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη επιθυμία για φαγητό το βράδυ. Οι διατροφικές αλλαγές που περιλαμβάνουν την αποφυγή ορισμένων τροφών μπορεί να αυξήσουν προσωρινά την επιθυμία για φαγητό, αλλά η έρευνα έχει δείξει ότι θα τη μειώσουν μακροπρόθεσμα. Συμβουλή : Όταν σας πιάσουν οι λιγούρες, υπενθυμίστε στον εαυτό σας ότι είναι μόνο προσωρινές. Αναζητήστε την παρόρμηση και προσπαθήστε να αποσπάσετε την προσοχή σας για 20 λεπτά.

Συναισθήματα

Το να επιτρέπετε στα συναισθήματα να συσσωρεύονται χωρίς να τα επεξεργάζεστε ή να δυσκολεύεστε να τα διαχειριστείτε μπορεί να οδηγήσει σε έντονη επιθυμία για φαγητό. Μπορεί να είναι πιο εύκολο να αποφεύγετε τα συναισθήματα κατά τη διάρκεια της ημέρας γιατί η προσοχή σας αποσπάται από τις δραστηριότητες της ημέρας. Όμως, όταν έρθει το βράδυ, ο εγκέφαλος μπορεί να αναζητήσει εναλλακτικούς τρόπους για να αντιμετωπίσει τα συναισθήματα. Συμβουλή: Παρατηρήστε τα συναισθήματά σας και εξερευνήστε εναλλακτικούς τρόπους για να τα διαχειριστείτε.

unsplash

Ορμόνες

Η γκρελίνη είναι η ορμόνη της πείνας, η οποία αυξάνει την όρεξη, ενώ η λεπτίνη είναι η ορμόνη του αισθήματος πληρότητας που στέλνει σήμα στον εγκέφαλο ότι το σώμα έχει καταναλώσει αρκετή τροφή. Τη νύχτα, τα επίπεδα γκρελίνης αυξάνονται και τα επίπεδα λεπτίνης μειώνονται. Η αύξηση της γκρελίνης συμβαίνει κατά τη διάρκεια του ύπνου, ιδιαίτερα στην πρώιμη φάση. Ωστόσο, τα επίπεδα γκρελίνης μπορούν να αυξηθούν σημαντικά τις ώρες που προηγούνται του ύπνου, ειδικά σε άτομα που έχουν στερηθεί ύπνου. Συμβουλή : Τηρήστε ένα τακτικό πρόγραμμα ύπνου και στοχεύστε σε επαρκή συνολική διάρκεια ύπνου.

Συνήθειες και ρουτίνα

Οι λιγούρες για φαγητό μπορεί να προκύψουν επειδή γίνονται μέρος ενός μοτίβου. Κάποιος που έχει συνηθίσει να τρώει μια γλυκιά λιχουδιά πριν τον ύπνο θα αρχίσει να την λαχταρά καθώς προχωρά το βράδυ. Επιπλέον, αυτά τα τρόφιμα και οι καθημερινές συνήθειες μπορούν να διαταράξουν το φυσικό σύστημα του σώματός σας, το οποίο στέλνει σήματα στον εγκέφαλο όταν πεινάει ή χορταίνει. Για παράδειγμα, τα υπέρ-επεξεργασμένα και υπερβολικά ζαχαρούχα τρόφιμα παρέχουν στο σώμα και το μυαλό υπερβολική διέγερση του συστήματος ανταμοιβής , οδηγώντας σε μελλοντικές λιγούρες που μπορεί να μην ευθυγραμμίζονται με τις ανάγκες σε θρεπτικά συστατικά. Συμβουλή : Καθιερώστε νέες συνήθειες και ρουτίνες που ευθυγραμμίζονται με τα φυσικά σας σωματικά ερεθίσματα και τα διατροφικά σας πρότυπα, υποστηρίζοντας έτσι τους μακροπρόθεσμους στόχους σας.

Πρόγραμμα

Μερικοί άνθρωποι προτιμούν να έχουν πολλές δραστηριότητες για να τους κρατούν απασχολημένους κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η πλήξη χτυπάει όταν τελειώνει ο ενθουσιασμός της ημέρας και είναι ώρα για χαλάρωση. Η έντονη επιθυμία για φαγητό και η αυξημένη κατανάλωση φαγητού έχουν συνδεθεί με την πλήξη. Συμβουλή : Σχεδιάστε και ακολουθήστε μια χαλαρωτική ρουτίνα πριν τον ύπνο που σας αρέσει.

Στρες

Τα αυξημένα επίπεδα στρες και τα υψηλότερα επίπεδα κορτιζόλης σχετίζονται με αυξημένη επιθυμία για φαγητό. Οι αγχωτικές καταστάσεις μπορούν να συσσωρεύονται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, αυξάνοντας σταθερά τα επίπεδα στρες στον οργανισμό. Όταν πλησιάζει η ώρα του ύπνου για όσους, υπάρχει αυξημένη επίγνωση του πόσες εργασίες απομένουν να ολοκληρωθούν πριν τελειώσει η μέρα. Αυτό μπορεί να αυξήσει περαιτέρω τα επίπεδα κορτιζόλης και να πυροδοτήσει την επιθυμία για φαγητό. Συμβουλή : Βρείτε και χρησιμοποιήστε τεχνικές χαλάρωσης που σας ταιριάζουν, όπως διαλογισμό ενσυνειδητότητας ή περπάτημα.

Πειρασμός και περιβάλλον

Το περιβάλλον παίζει επίσης ρόλο. Όταν το φαγητό είναι διαθέσιμο, μπορεί να προκαλέσει έντονη επιθυμία. Το να βλέπετε ή να μυρίζετε ένα φαγητό μπορεί να οδηγήσει σε επιθυμία. Το να περιβάλλεστε από πιο υγιεινές επιλογές τροφίμων αυξάνει σημαντικά την πιθανότητα να επιλέξετε πιο υγιεινά τρόφιμα. Αυτό μειώνει επίσης την επιθυμία και επιτρέπει στα φυσικά συστήματα του σώματος που ρυθμίζουν την πείνα και τον κορεσμό να λειτουργούν σωστά. Συμβουλή : Να είστε προσεκτικοί με το τι υπάρχει στο σπίτι, ειδικά σε μέρη που είναι ορατά όταν περνάτε από δίπλα.

Η επιθυμία για σνακ πριν τον ύπνο δεν είναι απαραίτητα κάτι αρνητικό ούτε σημαίνει πάντα ότι κάτι «πάει λάθος» στη διατροφή σας. Συχνά αποτελεί ένδειξη ότι το σώμα ή το μυαλό ζητούν κάτι — ενέργεια, χαλάρωση ή απλώς μια αίσθηση άνεσης. Το σημαντικό είναι να αναγνωρίζουμε το γιατί συμβαίνει και να μην λειτουργούμε αυτόματα.

Όταν οι λιγούρες εμφανίζονται συχνά, αξίζει να εξετάσουμε τη συνολική εικόνα της ημέρας: αν τα γεύματα ήταν επαρκή, αν υπήρχε ισορροπία μεταξύ πρωτεΐνης, υδατανθράκων και λιπαρών, καθώς και το επίπεδο κόπωσης ή άγχους. Σε πολλές περιπτώσεις, μικρές αλλαγές μέσα στη μέρα μπορούν να μειώσουν την ανάγκη για βραδινό τσιμπολόγημα.

Τελικά, το ζητούμενο δεν είναι η απόλυτη αποφυγή του σνακ πριν τον ύπνο, αλλά η συνειδητή επιλογή. Όταν κατανοούμε τις ανάγκες του σώματός μας, μπορούμε να το υποστηρίξουμε καλύτερα — χωρίς ενοχές και χωρίς υπερβολές.