Τι σημαίνει η σύσταση των νέων διατροφικών οδηγιών για περισσότερη πρωτεΐνη

Μια αναλυτική ματιά στις νέες συστάσεις διατροφής και τι σημαίνει η έμφαση στην πρωτεΐνη για την καθημερινή μας διατροφή

Οι πρόσφατα δημοσιευμένες Διατροφικές Οδηγίες για τους Αμερικανούς δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην πρωτεΐνη από ό,τι οι προηγούμενες συστάσεις. Η νέα οδηγία συνιστά την κατανάλωση 1,2 έως 1,6 γραμμαρίων πρωτεΐνης ανά κιλό σωματικού βάρους την ημέρα, περίπου διπλάσια από την προηγούμενη συνιστώμενη ποσότητα . Για να κατανοήσετε καλύτερα τι σημαίνουν αυτές οι συστάσεις για την καθημερινή διατροφή, συνεχίστε την ανάγνωση.

Χρειαζόμαστε πραγματικά πρωτεΐνη σε κάθε γεύμα;

Όσον αφορά την πρωτεΐνη, αν δεν λαμβάνετε αρκετή, είναι καλό να προσπαθήσετε να καταναλώνετε περισσότερη. Ωστόσο, δεν υπάρχει λόγος να υπερβαίνετε την ποσότητα που χρειάζεται το σώμα σας. Προσπαθήστε να λαμβάνετε πρωτεΐνη από πολλές διαφορετικές πηγές , όπως ψάρια, πουλερικά, κρέας, αυγά και γαλακτοκομικά, τα οποία επισημαίνονται στην κορυφή της νέας ανεστραμμένης πυραμίδας. Καλό είναι να λαμβάνετε πρωτεΐνη από όσπρια, ξηρούς καρπούς, σπόρους. Είναι επίσης σημαντικό να έχετε πρωτεΐνη σε κάθε γεύμα, επειδή δεν απορροφάται τόσο καλά αν την καταναλώνετε όλη μαζί. Ενώ η πρωτεΐνη αποτελεί σημαντικό μέρος των γευμάτων μας, το να την έχετε στο πιάτο σας δεν σημαίνει ότι πρέπει να αποκλείσετε άλλες θρεπτικές τροφές.

Η ποσότητα πορτεϊνης που χρειάζεστε πραγματικά εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως η ηλικία, ο τρόπος ζωής σας, οι χρόνιες παθήσεις και το οικογενειακό ιστορικό. Συνεργαστείτε με έναν διαιτολόγο για να καθορίσετε τους σωστούς στόχους πρωτεΐνης για τις ατομικές σας ανάγκες και στόχους.

Η έμφαση στην πρωτεΐνη εγείρει επίσης ερωτήματα σχετικά με συγκεκριμένα τρόφιμα που επισημαίνονται στις νέες οδηγίες

Μία από τις ανησυχίες σχετικά με τη νέα πυραμίδα είναι η έμφαση στο βούτυρο, το βοδινό λίπος, το κόκκινο κρέας και τα γαλακτοκομικά προϊόντα πλήρους λιπαρών. Αυτό φαίνεται ασυμβίβαστο με τη σύσταση της κατευθυντήριας γραμμής για περιορισμό των κορεσμένων λιπαρών στο 10% των θερμίδων σας. Νομίζω ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σύγχυση για ορισμένους ανθρώπους. Τα στοιχεία δείχνουν σταθερά ότι η αντικατάσταση των κορεσμένων λιπαρών με ακόρεστα λιπαρά, ειδικά με πολυακόρεστα λιπαρά φυτικής προέλευσης, μπορεί να μειώσει τη χοληστερόλη και τις καρδιαγγειακές παθήσεις.

Αν και ορισμένες από τις νέες συστάσεις είναι συγκεχυμένες, ορισμένες από τις βασικές αρχές ευθυγραμμίζονται με την μακροχρόνια επιστήμη της διατροφής: Κατανάλωση περισσότερων φρούτων και λαχανικών, ενσωμάτωση δημητριακών ολικής αλέσεως, έμφαση στην υγεία των φυτικών ινών και του μικροβιώματος, περιορισμός των υπερεπεξεργασμένων τροφίμων, παρακολούθηση τροφών με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη και νάτριο, ιεράρχηση υγιεινότερων λιπαρών και περιορισμός των κορεσμένων λιπαρών σε όχι περισσότερο από 10% των συνολικών θερμίδων.

unsplash

Πολλές φορές είναι απλώς πιο δύσκολο να δημιουργήσουμε σταθερές υγιεινές συνήθειες παρά να γνωρίζουμε τι είναι καλό να τρώμε. Σίγουρα υπάρχουν πράγματα που γνωρίζουμε ότι δεν λαμβάνουμε αρκετά και τα οποία θα μπορούσαμε να ενσωματώσουμε σε μια υγιεινή διατροφή — δεν χρειάζεται απαραίτητα να περιλαμβάνει κόκκινο κρέας. Θέλω οι άνθρωποι να αρχίσουν να αισθάνονται ότι έχουν τη δύναμη να διαχειριστούν τη διαδικασία, αντί να νιώθουν ότι κάνουν κάτι κακό ή ότι δεν ακολουθούν την «τέλεια» διατροφή.

Συνιστώ να αφιερώνετε χρόνο για να σκεφτείτε ποια τρόφιμα σας αρέσουν, ποια είναι διαθέσιμα σε εσάς και τι λέει η επιστήμη. Επομένως, λάβετε υπόψη αυτούς τους παράγοντες και εξετάστε μερικές διαφορετικές επιστημονικές και τεκμηριωμένες πηγές για να βρείτε την καλύτερη ισορροπία μεταξύ αυτού που σας αρέσει να τρώτε, αυτού που πολιτισμικά και παραδοσιακά σας φαίνεται λογικό και αυτού που είναι οικονομικά προσιτό, προσβάσιμο και προσιτό καθώς προσπαθείτε να αναπτύξετε ένα θρεπτικό πρόγραμμα γευμάτων.