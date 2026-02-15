Τι να φας όταν έχεις φουσκωμένη κοιλιά αλλά πεινάς

Ποιες τροφές μπορούν να σας ανακουφίσουν από το φούσκωμα, να μην επιβαρύνουν το στομάχι και ταυτόχρονα να ικανοποιήσουν την πείνα σας.

Όλοι γνωρίζουν την ενόχληση που προκαλεί το φούσκωμα κατά καιρούς. Νιώθετε το στομάχι σας πολύ γεμάτο και τα ρούχα σας μπορεί να είναι ακόμη πιο σφιχτά. Μερικές φορές, ένα μεγάλο γεύμα μπορεί να προκαλέσει φούσκωμα. Άλλες φορές, μπορεί να οφείλεται σε κάποια ιατρική πάθηση. Τα καλά νέα είναι ότι μπορείτε να αποτρέψετε αυτή την ενόχληση τρώγοντας περισσότερες τροφές που μειώνουν το φούσκωμα και αποφεύγοντας τροφές που μπορούν να το προκαλέσουν.

Όταν έχετε φούσκωμα, μερικές φορές η διατροφή σας μπορεί να είναι η αιτία. Δίνοντας προσοχή στις τροφές που τρώτε, μπορείτε να βοηθήσετε στην πρόληψη του φουσκώματος, καθώς και να υποστηρίξετε την υγεία του πεπτικού σας συστήματος.

Τι προκαλεί φούσκωμα

Το φούσκωμα συμβαίνει όταν ο γαστρεντερικός σας σωλήνας, ο οποίος διατρέχει ολόκληρο το πεπτικό σας σύστημα, γεμίζει με αέρια ή αέρα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει πόνο στο στομάχι σας, μαζί με αέρια και γουργούρισμα και μερικές φορές φαίνεται ακόμη μεγαλύτερο. Το φούσκωμα μπορεί επίσης να είναι σημάδι κατακράτησης υγρών. Το προσωρινό φούσκωμα μπορεί να έχει πολλές διαφορετικές αιτίες:

Δυσκοιλιότητα

Κατανάλωση τροφών που προκαλούν αέρια

Αύξηση βάρους

Έχοντας γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση

Έχετε περίοδο

Υπερκατανάλωση τροφής

Κατάποση αέρα (από τσίχλα, κάπνισμα ή πολύ γρήγορο φαγητό)

Το φούσκωμα μπορεί επίσης να υποδηλώνει μια υποκείμενη ιατρική πάθηση, ειδικά αν συμβαίνει συχνά. Αυτές οι παθήσεις περιλαμβάνουν:

Απόφραξη του εντέρου

Κοιλιακή νόσος

Ορισμένοι καρκίνοι, συμπεριλαμβανομένων των καρκίνων των ωοθηκών, της μήτρας, του παγκρέατος, του παχέος εντέρου και του στομάχου

Νόσος του Crohn

Μόλυνση

Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου

Δυσανεξία στη λακτόζη

Ηπατική νόσος

Φλεγμονώδης νόσος της πυέλου

Πώς μπορείτε να μειώσετε το φούσκωμα

Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορείτε να δοκιμάσετε για να περιορίσετε το φούσκωμα:

Αποφύγετε τροφές που προκαλούν αέρια, όπως το λάχανο, τα λαχανάκια Βρυξελλών, τα φασόλια και τις φακές.

Αποφύγετε τα καλαμάκια για την κατανάλωση ποτών.

Μειώστε τα γαλακτοκομικά προϊόντα εάν προκαλούν φούσκωμα και μιλήστε με τον πάροχο υγειονομικής περίθαλψης.

Μην μασάτε τσίχλα.

Περιορίστε τα ανθρακούχα ποτά καθώς και τα τρόφιμα και τα ποτά που περιέχουν τεχνητά γλυκαντικά.

Χαλαρώστε όταν τρώτε.

Τροφές που μπορείτε να φάτε εάν είστε φουσκωμένοι αλλά πεινάτε

Εκτός από την αποφυγή ορισμένων τροφών, μπορείτε να βοηθήσετε στον έλεγχο του φουσκώματος τρώγοντας τροφές που μειώνουν τη φλεγμονή και την κατακράτηση υγρών και βελτιώνουν την υγεία του εντέρου. Αυτές περιλαμβάνουν:

Μήλα: Τα μήλα περιέχουν υψηλά επίπεδα καλίου, το οποίο μπορεί να βοηθήσει το σώμα σας να διατηρήσει μια υγιή ισορροπία υγρών, καθώς και φυτικές ίνες, οι οποίες μπορούν να μειώσουν τη δυσκοιλιότητα. Τα μήλα έχουν επίσης πηκτίνη, έναν τύπο φυτικών ινών που βοηθά την τροφή να κινείται μέσω του πεπτικού σωλήνα και να αποτρέπει το φούσκωμα.

Σπαράγγια: Μια άλλη καλή πηγή φυτικών ινών, τα σπαράγγια περιέχουν επίσης ινουλίνη, ένα πρεβιοτικό που έχει αποδειχθεί ότι υποστηρίζει την υγεία του πεπτικού συστήματος.

Αβοκάντο : Όπως και τα μήλα, τα αβοκάντο αποτελούν εξαιρετική πηγή καλίου και φυτικών ινών.

Μπανάνες: Αυτές είναι μια ακόμη εξαιρετική πηγή καλίου και φυτικών ινών.

Μούρα: Ο ι φράουλες, τα μύρτιλλα και τα βατόμουρα έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες.

Σέλινο: Το σέλινο αποτελείται κυρίως από νερό και μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη του φουσκώματος που προκαλείται από την αφυδάτωση. Η σέλινο είναι επίσης ένα φυσικό διουρητικό, που σημαίνει ότι βοηθά στην απομάκρυνση της περίσσειας νερού και νατρίου από το σώμα σας.

Αγγούρια: Όπως και το σέλινο, έτσι και τα αγγούρια, τα οποία αποτελούνται από 95% νερό, μπορούν να βοηθήσουν στην ανακούφιση του φουσκώματος που σχετίζεται με την αφυδάτωση.

Βρώμη: Η βρώμη περιέχει έναν συγκεκριμένο τύπο φυτικών ινών που ονομάζεται βήτα-γλυκάνη, η οποία βοηθά στην καταπολέμηση της φλεγμονής.

Ανανάς: Εκτός από μια ποικιλία σημαντικών βιταμινών, ο ανανάς περιέχει ένα ένζυμο που ονομάζεται βρομελίνη, το οποίο μπορεί να μειώσει τη φλεγμονή.

Κινόα: Ένα δημητριακό χωρίς γλουτένη, η κινόα είναι ένα καλό δημητριακό πλούσιο σε φυτικές ίνες για άτομα που έχουν ευαισθησία στη γλουτένη.

Ένα δημητριακό χωρίς γλουτένη, η κινόα είναι ένα καλό δημητριακό πλούσιο σε φυτικές ίνες για άτομα που έχουν ευαισθησία στη γλουτένη. Γιαούρτι: Πλούσιο σε προβιοτικά, το γιαούρτι μπορεί να βελτιώσει την υγεία του πεπτικού συστήματος και να αποτρέψει το φούσκωμα.

Πότε πρέπει να ανησυχείτε

Όταν το φούσκωμα δεν υποχωρεί ή συνοδεύεται από άλλα συμπτώματα, μπορεί να αποτελεί ένδειξη γαστρεντερικής πάθησης που απαιτεί ιατρική φροντίδα. Επικοινωνήστε με τον γιατρό σας εάν εμφανίσετε φούσκωμα μαζί με οποιοδήποτε από τα ακόλουθα συμπτώματα:

Σημαντική απώλεια βάρους

Αίμα στα κόπρανά σας

Ναυτία

Έμετος

Διάρροια

Καούρα

Πυρετός

Κολπική αιμορραγία μεταξύ περιόδων (ή εάν είστε μετεμμηνοπαυσιακή)

Όταν νιώθετε την κοιλιά σας φουσκωμένη αλλά η πείνα υπάρχει, η κατάλληλη επιλογή τροφών μπορεί να κάνει τη διαφορά στην καθημερινή σας ευεξία. Μάθετε να ακούτε τα σημάδια του σώματός σας και να επιλέγετε τρόφιμα που σας ανακουφίζουν — έτσι το φούσκωμα δεν θα σας σταματά από το να τρώτε με άνεση και απόλαυση