Η πρωινή συνήθεια που θα σε κάνει να θέλεις να τρως γλυκά όλη την ημέρα

Αυτή η πρωινή συνήθεια επηρεάζει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα, την ορμονική ισορροπία και τελικά την έντονη επιθυμία για γλυκά που εμφανίζεται μέσα στην ημέρα.

Αν ένας από τους στόχους σας είναι να τρώτε πιο υγιεινά, πιθανότατα κάνετε ό,τι καλύτερο μπορείτε για να περιορίσετε την πρόσληψη ζάχαρη. Ενώ δεν υπάρχει τίποτα κακό στο να απολαμβάνετε μια γλυκιά λιχουδιά πού και πού, μια διατροφή με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη συνδέεται με ορισμένα προβλήματα υγείας.

Η υπερβολική ζάχαρη δεν επηρεάζει μόνο το βάρος σας — μπορεί να επηρεάσει τα επίπεδα ενέργειάς σας, τη διάθεσή σας, τις ορμόνες σας, ακόμη και το πόσο καλά κοιμάστε το βράδυ. Με την πάροδο του χρόνου, οι συχνές απότομες αυξήσεις και οι κατακόρυφες μειώσεις του σακχάρου στο αίμα μπορεί να σας κάνουν να νιώθετε εξαντλημένοι και ευερέθιστοι, καθιστώντας πιο δύσκολο να τηρήσετε υγιεινές συνήθειες μακροπρόθεσμα.

Μια δίαιτα με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη είναι επίσης επιζήμια για το έντερό σας (και η υγεία του εντέρου είναι σημαντική για τα πάντα), μπορεί να οδηγήσει σε παχυσαρκία, να αυξήσει τον κίνδυνο άνοιας και είναι επικίνδυνη για την υγεία της καρδιάς. Αλλά ακόμα και όταν κάνετε μια συνειδητή προσπάθεια να ελαχιστοποιήσετε την πρόσληψη ζάχαρης, μπορεί να νιώθετε σαν το σώμα σας να επαναστατεί εναντίον σας, κάνοντάς σας να λαχταράτε ζάχαρη όλη μέρα.

Αυτός είναι ένας απογοητευτικός κύκλος που μπορεί να σας κάνει να νομίζετε ότι δεν έχετε θέληση, ενώ στην πραγματικότητα υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που παίζουν ρόλο. Πράγματα όπως η ανισορροπία του σακχάρου στο αίμα, η ανεπαρκής πρόσληψη πρωτεϊνών ή φυτικών ινών , το χρόνιο στρες και ο κακός ύπνος μπορούν να ενισχύσουν την επιθυμία για ζάχαρη - ακόμα κι αν ακολουθείτε μια συνολικά υγιεινή διατροφή. Υπάρχουν πολλές αιτίες που οδηγούν στην επιθυμία για ζάχαρη, συμπεριλαμβανομένης μιας πολύ συνηθισμένης πρωινής συνήθειας. Δείτε τι πρέπει να γνωρίζετε.

Η πρωινή συνήθεια που μπορεί να οδηγήσει σε λαχτάρα για ζάχαρη

Αυτό που τρώτε για πρωινό μπορεί να επηρεάσει τον τύπο της λιγούρας που έχετε —ή δεν έχετε— για το υπόλοιπο της ημέρας. Εάν το πρωινό σας δεν έχει επαρκή πρωτεΐνη (ή παραλείψετε εντελώς το πρωινό), μπορεί να οδηγήσει σε λιγούρες για ζάχαρη. Η συμπερίληψη πρωτεΐνης στο πρωινό επιβραδύνει την πέψη, υποστηρίζει τη σταθερή ενέργεια και σας βοηθά να αισθάνεστε χορτάτοι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Επίσης, σηματοδοτεί στο σώμα σας νωρίς στην ημέρα ότι λαμβάνει ό,τι χρειάζεται, κάτι που μπορεί να μειώσει την επιθυμία για γλυκά το πρωί ή το απόγευμα.

Με απλά λόγια όταν τρώτε πρωτεΐνη, η πέψη επιβραδύνεται, γεγονός που βοηθά στην πρόληψη των αυξομειώσεων και των κατακόρυφων αλλαγών στο σάκχαρο του αίματος που συχνά οδηγούν σε έντονη επιθυμία για γρήγορη ενέργεια, όπως τα γλυκά. Η πρωτεΐνη ενεργοποιεί επίσης τις ορμόνες του κορεσμού, βοηθώντας τον εγκέφαλό σας να καταγράψει το αίσθημα πληρότητας, ώστε να είναι λιγότερο πιθανό να συνεχίσετε να ψάχνετε για φαγητό αναζητώντας ικανοποίηση.

Όσον αφορά την ποσότητα πρωτεΐνης συνιστώ να λαμβάνετε μεταξύ 15 και 40 γραμμαρίων, ανάλογα με την ηλικία, το φύλο και το πόσο δραστήριοι είστε. Μερικές ιδέες για πρωινό, σύμφωνα είναι τα αυγά με μισή γλυκοπατάτα ή ένα smoothie υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες. Καλό είναι επίσης να προσθέσετε μονοακόρεστα λιπαρά, όπως αβοκάντο, που είναι υγιή για την καρδιά και διαλυτές φυτικές ίνες, βοηθώντας στην ολοκλήρωση του γεύματος και στην αύξηση του κορεσμού.

pexels

Άλλοι λόγοι για τους οποίους μπορεί να λαχταράτε ζάχαρη

Ενώ η επαρκής πρόσληψη πρωτεΐνης στο πρωινό μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη της επιθυμίας για ζάχαρη αργότερα μέσα στην ημέρα, υπάρχουν και άλλοι λόγοι για τους οποίους μπορεί να λαχταράτε ζάχαρη. Για παράδειγμα η έλλειψη ύπνου το προηγούμενο βράδυ μπορεί να οδηγήσει σε επιθυμία για ζάχαρη την επόμενη μέρα. Όταν δεν κοιμάστε αρκετά, το σώμα σας αναζητά ενέργεια και ο ευκολότερος τρόπος για να αποκτήσει το σώμα σας μια γρήγορη πηγή ενέργειας είναι η ζάχαρη. Επιπλέον, η έλλειψη ύπνου διαταράσσει βασικές ορμόνες της όρεξης, αυξάνοντας τη γκρελίνη που προκαλεί την πείνα και μειώνοντας τη λεπτίνη, η οποία σηματοδοτεί το αίσθημα πληρότητας, καθιστώντας τα τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες και ζάχαρη ιδιαίτερα ελκυστικά.

Επίσης, η έλλειψη ύπνου επηρεάζει το σάκχαρο στο αίμα, το οποίο μπορεί στη συνέχεια να οδηγήσει σε έντονη επιθυμία για ζάχαρη. Έρευνες δείχνουν ότι η ευαισθησία στην ινσουλίνη μειώνεται μετά από έναν μη ποιοτικό ύπνο, που σημαίνει ότι το σώμα μας δεν χρησιμοποιεί τη γλυκόζη τόσο αποτελεσματικά. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερες διακυμάνσεις του σακχάρου στο αίμα, οι οποίες τροφοδοτούν περαιτέρω την επιθυμία για γρήγορες λύσεις, όπως τα γλυκά. Με λίγα λόγια, δεν είναι έλλειψη θέλησης, είναι η φυσιολογία σας που αντιδρά στην υπερβολική κόπωση.

Υπάρχουν όμως και άλλες αιτίες για την επιθυμία για ζάχαρη, όπως το να βλέπετε γλυκά φαγητά που φαίνονται νόστιμα, οι ορμονικές αλλαγές, το στρες, το να αφήνετε τον εαυτό σας να πεινάει πολύ και τα μη ισορροπημένα γεύματα. Έτσι, εάν κάνετε συνειδητή προσπάθεια να λαμβάνετε επαρκή πρωτεΐνη στο πρωινό και εξακολουθείτε να λαχταράτε ζάχαρη όλη μέρα, μπορεί να είναι χρήσιμο να λάβετε υπόψη αυτές τις άλλες πιθανές αιτίες.

Ξεκινώντας την ημέρα σας με ένα πρωινό πλούσιο σε πρωτεΐνες, όχι μόνο θα μειώσετε τις πιθανότητες να λαχταράτε ζάχαρη αργότερα, αλλά θα νιώσετε επίσης πιο ενεργητικοί και σε καλύτερη διάθεση, χάρη στη θετική επίδραση της πρωτεΐνης στο σάκχαρο του αίματος. Είναι ένας εύκολος τρόπος για να ξεκινήσετε τη μέρα σας με υγιεινό τρόπο.