Αυτό το δημοφιλές "υγιεινό" πρωινό θα μπορούσε να αυξήσει το σάκχαρο στο αίμα σου

Αν και θεωρείται μια θρεπτική επιλογή, υπάρχουν περιπτώσεις όπου το συγκεκριμένο πρωινό μπορεί να προκαλέσει απότομες αυξήσεις στο σάκχαρό σας.

Αν αντιμετωπίζετε μεγάλες αυξομειώσεις στη διάθεσή σας ή στα επίπεδα ενέργειάς σας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να έχει να κάνει με το σάκχαρο στο αίμα σας. Η έρευνα δείχνει ότι όσο λιγότερο σταθερά είναι τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα, τόσο πιο πιθανό είναι κάποιος να βιώσει αρνητική διαθέση, όπως άγχος, θυμό ή κατάθλιψη .

Η γλυκόζη στο αίμα είναι η κύρια πηγή ενέργειας του σώματος. Όταν είναι σταθερή, τα επίπεδα ενέργειάς σας πιθανότατα είναι επίσης σταθερά. Όταν δεν είναι, μπορεί να οδηγήσει σε υπερδιέγερση, ακολουθούμενη από υπερκόπωση. Το κλειδί για τη διατήρηση σταθερού σακχάρου στο αίμα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας ξεκινάει με αυτό που τρώτε το πρωί και υπάρχει ένα δημοφιλές πρωινό που πολλοί θεωρούν ωφέλιμο, αλλά μπορεί να αυξήσει σημαντικά τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα.

Το «υγιεινό» πρωινό που ανεβάζει απότομα το σάκχαρο στο αίμα

Ένα πρωινό που σίγουρα έχει μια θετική επίδραση στην υγεία είναι η βρώμη. Έχει αποδειχθεί ότι υποστηρίζει την υγεία της καρδιάς, του εγκεφάλου και του εντέρου. Αλλά το είδος της βρώμης, μπορεί άθελά σας να αυξάνει απότομα το σάκχαρο στο αίμα σας. Υπάρχουν νιφάδες βρώμης που περιέχουν μόνο τους υδατάνθρακες από τη βρώμη και υπάρχουν άλλες με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων συστατικών όπως αποξηραμένα φρούτα που προσθέτουν περισσότερους υδατάνθρακες. Οι απλοί υδατάνθρακες (όπως η προστιθέμενη ζάχαρη) αυξάνουν τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα πιο γρήγορα από τους σύνθετους υδατάνθρακες (που είναι η απλή βρώμη). Αυτή η ταχεία αύξηση ακολουθείται από ταχεία μείωση του σακχάρου στο αίμα, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε αισθήματα πείνας, κόπωσης, ζάλης και άλλων συμπτωμάτων.

pexels

Πώς να απολαύσετε τη βρώμη χωρίς την απότομη αύξηση του σακχάρου στο αίμα

Δεν περιέχουν όλες οι νιφάδες βρώμης άμεσης παρασκευής προστιθέμενη ζάχαρη. Αν θέλετε να αγοράσετε νιφάδες βρώμης, αλλά δεν θέλετε να αυξήσετε απότομα το σάκχαρο στο αίμα σας, ελέγξτε τη λίστα συστατικών και τον πίνακα διατροφικών στοιχείων για να βρείτε ποιες δεν περιέχουν προστιθέμενη ζάχαρη. Αντί να αγοράσετε βρώμη αρωματισμένη με ζάχαρη, μπορείτε να τη γλυκάνετε μόνοι σας με μπαχαρικά όπως κανέλα και μοσχοκάρυδο, τα οποία έχουν τα πρόσθετα οφέλη της υψηλής περιεκτικότητας σε αντιοξειδωτικά. Μπορείτε επίσης να γαρνίρετε τη βρώμη σας με ξηρούς καρπούς, σπόρους, βούτυρο ξηρών καρπών για να αυξήσετε την πρωτεΐνη, κάνοντας τη πιο χορταστική. Επιπλέον, η πρωτεΐνη και τα ακόρεστα λιπαρά σε αυτά τα τρόφιμα βοηθούν στη διατήρηση σταθερού σακχάρου στο αίμα αντί να το αυξάνουν απότομα.

Ξεκινώντας τη μέρα σας με ένα γεύμα που υποστηρίζει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα αντί να προκαλεί γρήγορη αύξηση, προετοιμάζετε τον εαυτό σας για να συνεχίσει να παίρνει υγιεινές αποφάσεις καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Άλλωστε, είναι πολύ πιο εύκολο να κάνετε θρεπτικές επιλογές όταν η διάθεσή σας και τα επίπεδα ενέργειάς σας είναι ισορροπημένα.