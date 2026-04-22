Ο μύθος της δύναμης της θέλησης – και γιατί δεν χάνουν όλοι βάρος το ίδιο εύκολα

Τι πραγματικά συμβαίνει στο σώμα και τον εγκέφαλο όταν προσπαθείτε να χάσετε βάρος και γιατί η θέληση δεν είναι αρκετή.

«Οι παχύσαρκοι χρειάζονται απλώς περισσότερο αυτοέλεγχο.» «Πρόκειται για προσωπική ευθύνη.» «Είναι απλό, απλώς τρώτε λιγότερο.» Αυτά είναι μερικά από τα χιλιάδες σχόλια που γράφονται ή λέγονται από πολλούς προς εκείνους που προσπαθούν να χάσουν βάρος. Η ιδέα ότι η παχυσαρκία είναι απλώς θέμα θέλησης υποστηρίζεται από πάρα πολλούς — συμπεριλαμβανομένων και ορισμένων επαγγελματιών υγείας. Οκτώ στους 10 ανθρώπους δήλωσαν ότι η παχυσαρκία θα μπορούσε να αποτραπεί πλήρως μόνο με επιλογές τρόπου ζωής, σύμφωνα με μελέτη στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και τις ΗΠΑ, η οποία δημοσιεύθηκε στο ιατρικό περιοδικό The Lancet. Όμως αυτή η προσέγγιση είναι λανθασμένη.

«Όροι όπως «δύναμη θέλησης» και «αυτοέλεγχος» δεν είναι οι σωστές λέξεις». Για δεκαετίες, στους ανθρώπους έλεγαν να τρώνε λιγότερο και να κινούνται περισσότερο για να χάσουν βάρος... Όμως η παχυσαρκία είναι πολύ πιο σύνθετη. Υπάρχουν μυριάδες λόγοι για τους οποίους ένα άτομο μπορεί να είναι παχύσαρκο, μερικοί από τους οποίους δεν είναι ακόμη πλήρως κατανοητοί. Αυτό που είναι σαφές, όμως, είναι ότι δεν υπάρχουν ίσοι όροι για όλους. Το να περιμένουμε ότι η διαχείριση και η διατήρηση του βάρους βασίζονται αποκλειστικά στη δύναμη της θέλησης είναι τόσο μη ρεαλιστικό όσο και άδικο.

Μια μάχη ενάντια στη βιολογία

Το πόσο βάρος παίρνει ένας άνθρωπος επηρεάζεται σημαντικά από τα γονίδιά του - και αυτά παίζουν ρόλο για όλους. Ορισμένα γονίδια επηρεάζουν τις εγκεφαλικές οδούς που ρυθμίζουν την πείνα και το αίσθημα κορεσμού, ως απόκριση στα σήματα που στέλνει το στομάχι στον εγκέφαλο. Παραλλαγές ή αλλαγές σε αυτά τα γονίδια εντοπίζονται σε άτομα με παχυσαρκία, κάτι που σημαίνει ότι αισθάνονται πιο έντονα την πείνα και είναι λιγότερο πιθανό να νιώσουν χορτάτοι μετά το φαγητό. Ίσως το πιο σημαντικό από αυτά τα γονίδια - τουλάχιστον από όσα γνωρίζουμε μέχρι σήμερα - είναι το γονίδιο MC4R. Μια μετάλλαξη σε αυτό το γονίδιο, που ενθαρρύνει την υπερκατανάλωση τροφής και μειώνει το αίσθημα κορεσμού, εμφανίζεται περίπου στο ένα πέμπτο του παγκόσμιου πληθυσμού. Άλλα γονίδια επηρεάζουν τον μεταβολισμό - δηλαδή το πόσο γρήγορα καίμε ενέργεια. Αυτό σημαίνει ότι κάποιοι άνθρωποι μπορεί να πάρουν περισσότερο βάρος και να αποθηκεύσουν περισσότερο λίπος τρώγοντας την ίδια ποσότητα τροφής με άλλους, ή να καίνε λιγότερες θερμίδες κατά την άσκηση. Εκτιμάται επίσης ότι υπάρχουν πιθανώς χιλιάδες γονίδια που επηρεάζουν το σωματικό βάρος, ενώ γνωρίζουμε σε βάθος μόνο περίπου 30 έως 40 από αυτά.

Ωστόσο, ακόμη και αυτό αποτελεί μόνο ένα μέρος της συνολικής εικόνας

Ο καθένας έχει ένα «προκαθορισμένο» βάρος, το οποίο ο εγκέφαλός του αντιλαμβάνεται ως το φυσιολογικό για τον οργανισμό του — ανεξάρτητα από το αν αυτό είναι υγιές ή όχι. Αυτό το σημείο ρύθμισης καθορίζεται από τη γενετική, αλλά και από άλλους παράγοντες, όπως το διατροφικό περιβάλλον, το στρες και ο ύπνος. Με έναν τρόπο, το σωματικό βάρος λειτουργεί σαν θερμοστάτης: το σώμα προσπαθεί να διατηρήσει αυτό το εύρος. Αν το βάρος πέσει κάτω από αυτό το επίπεδο, η πείνα αυξάνεται και ο μεταβολισμός επιβραδύνεται - όπως ακριβώς ένας θερμοστάτης αυξάνει τη θερμοκρασία όταν κάνει κρύο. Αυτό μπορεί να εξηγήσει και το φαινόμενο της δίαιτας γιο-γιο. Για παράδειγμα, αν ζυγίζετε 90 κιλά και ο εγκέφαλός σας «θέλει» να παραμείνετε σε αυτό το βάρος, τότε ακόμη και μια μικρή απώλεια μέσω δίαιτας μπορεί να ενεργοποιήσει μηχανισμούς που μοιάζουν με αντίδραση σε λιμοκτονία.

Είναι επίσης σημαντικό να αναφερθεί ο ρόλος της λεπτίνης, μιας ορμόνης που παράγεται από τα λιποκύτταρα και λειτουργεί ως σήμα προς τον υποθάλαμο - το μέρος του εγκεφάλου που ρυθμίζει το σημείο ισορροπίας του βάρους. Η λεπτίνη «ενημερώνει» τον εγκέφαλο για το πόση ενέργεια είναι αποθηκευμένη στο σώμα. Όταν τα επίπεδα είναι υψηλά, ο εγκέφαλος θα έπρεπε να μειώνει την όρεξη και να αυξάνει τον μεταβολισμό. Ωστόσο, αυτός ο μηχανισμός συχνά δεν λειτουργεί σωστά, ιδιαίτερα στο σύγχρονο δυτικό περιβάλλον. Ένας λόγος είναι ότι η λεπτίνη μοιράζεται κοινές οδούς σηματοδότησης με την ινσουλίνη. Όταν τα επίπεδα ινσουλίνης είναι αυξημένα, το σήμα της λεπτίνης αποδυναμώνεται και ο εγκέφαλος δεν «αντιλαμβάνεται» σωστά την αποθηκευμένη ενέργεια. Τα καλά νέα είναι ότι αυτό το σημείο ρύθμισης δεν είναι απόλυτα σταθερό - μπορεί να αλλάξει σταδιακά μέσω βελτιώσεων στον τρόπο ζωής, στον ύπνο, στη διαχείριση του στρες και στις καθημερινές συνήθειες. Όπως ένας θερμοστάτης, μπορεί να «ρυθμιστεί» με αργές και σταθερές αλλαγές.

Η συζήτηση για την προσωπική ευθύνη

Δεν σημαίνει ότι η προσωπική ευθύνη δεν παίζει ρόλο. Όμως αξίζει να αναρωτηθούμε: τι έχει αλλάξει; Δεν έχουμε ξαφνικά λιγότερη θέληση. Ζούμε σε ένα περιβάλλον που ευνοεί την υπερκατανάλωση. Η παχυσαρκία δεν είναι αποτυχία χαρακτήρα. Είναι μια σύνθετη, χρόνια κατάσταση που διαμορφώνεται από τη βιολογία και το περιβάλλον. Η δύναμη της θέλησης από μόνη της δεν αρκεί και η αντιμετώπιση της απώλειας βάρους ως ζήτημα αποκλειστικά πειθαρχίας μπορεί να είναι επιζήμια. Επιπλέον, οι αυστηρές απαγορεύσεις σε τρόφιμα που οι άνθρωποι απολαμβάνουν συνήθως κάνουν τη διαδικασία πιο δύσκολη και λιγότερο βιώσιμη.

Όπως γίνεται φανερό, η διαχείριση του βάρους είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που απαιτεί να ληφθούν υπόψη πολλοί παράγοντες - με βασικότερο την υγεία. Η αναζήτηση βοήθειας θα πρέπει να εστιάζει στην αντιμετώπιση των ανισορροπιών που οδηγούν στην αύξηση βάρους και όχι απλώς στην προσαρμογή σε κοινωνικά πρότυπα εμφάνισης. Η καθοδήγηση από έναν ειδικό μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό υποκείμενων προβλημάτων και στη δημιουργία ενός εξατομικευμένου πλάνου που ανταποκρίνεται στον τρόπο ζωής σας και στις πραγματικές ανάγκες της υγείας σας.