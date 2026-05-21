6 "περίεργα" σημάδια αφυδάτωσης που δείχνουν ότι το σώμα σου χρειάζεται νερό

Κάθε ζωντανός οργανισμός χρειάζεται νερό για να επιβιώσει. Η αφυδάτωση συμβαίνει όταν δεν λαμβάνετε αρκετά υγρά ώστε το σώμα σας να λειτουργεί με τον βέλτιστο τρόπο.

Η αφυδάτωση μπορεί να είναι ήπια, μέτρια ή σοβαρή, ανάλογα με την ποσότητα σωματικών υγρών που χάνονται μέσω της εφίδρωσης, της ούρησης, του εμέτου ή της διάρροιας. Εκτός από νερό, χάνετε επίσης ηλεκτρολύτες, όπως νάτριο, μαγνήσιο και κάλιο, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για να αναπνέετε, να κινείστε, να μιλάτε και γενικά να παραμένετε σε εγρήγορση.

Συμβουλές για να παραμένετε ενυδατωμένοι

Η σοβαρή αφυδάτωση μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό ή ακόμη και σε απειλητικές για τη ζωή επιπλοκές και απαιτεί άμεση επίσκεψη στα Επείγοντα. Επιληπτικές κρίσεις, καρδιακή αρρυθμία ή υποογκαιμικό σοκ μπορεί να εμφανιστούν επειδή ο όγκος του αίματος έχει μειωθεί σημαντικά. Ωστόσο, αυτό συμβαίνει σπάνια.

Τις περισσότερες φορές, μπορείτε εύκολα να αναπληρώσετε τα αποθέματα υγρών σας και να αποτρέψετε την αφυδάτωση πίνοντας νερό καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η δίψα, η ξηροστομία και η κόπωση είναι συνηθισμένα σημάδια ότι ήρθε η ώρα να πιείτε νερό ή ένα αθλητικό ποτό με χαμηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη και υψηλή περιεκτικότητα σε ηλεκτρολύτες. Ωστόσο, κάποια άλλα σημάδια αφυδάτωσης δεν είναι πάντα τόσο προφανή.

6 ασυνήθιστα σημάδια αφυδάτωσης

Κακή αναπνοή

Το σάλιο έχει αντιβακτηριακές ιδιότητες, αλλά η αφυδάτωση μπορεί να εμποδίσει το σώμα σας να παράγει επαρκή ποσότητα σάλιου. Εάν δεν παράγετε αρκετό σάλιο, μπορεί να αναπτυχθούν υπερβολικά βακτήρια στο στόμα και μία από τις παρενέργειες είναι η κακοσμία του στόματος. Είναι ο ίδιος λόγος για τον οποίο μπορεί να ξυπνάτε με άσχημη αναπνοή: η παραγωγή σάλιου επιβραδύνεται κατά τη διάρκεια του ύπνου, οδηγώντας σε δυσάρεστη γεύση στο στόμα καθώς τα βακτήρια πολλαπλασιάζονται. Έτσι, την επόμενη φορά που θα νιώσετε ξηροστομία και η αναπνοή σας δεν είναι τόσο φρέσκια, ίσως είναι ώρα να ενυδατωθείτε.

Ξηρό ή ερεθισμένο δέρμα

Πολλοί πιστεύουν ότι όταν κάποιος αφυδατώνεται ιδρώνει υπερβολικά. Στην πραγματικότητα, όμως, καθώς περνάτε από διαφορετικά στάδια αφυδάτωσης, το δέρμα γίνεται πολύ ξηρό και μπορεί επίσης να φαίνεται κοκκινισμένο. Ένα ακόμη βασικό σύμπτωμα αφυδάτωσης που σχετίζεται με το δέρμα είναι η απώλεια της ελαστικότητάς του. Αυτό μπορεί να κάνει το δέρμα να παραμένει «τσαλακωμένο» ή ερεθισμένο μετά από ένα μικρό τσίμπημα, χρειάζοντας περισσότερο χρόνο για να επανέλθει στη φυσιολογική του κατάσταση.

Μυϊκές κράμπες

Όταν το σώμα χάνει αρκετά υγρά, δεν μπορεί να δροσιστεί επαρκώς, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε θερμοπληξία. Ένα από τα συμπτώματα που πρέπει να προσέξετε είναι οι μυϊκές κράμπες, οι οποίες μπορεί να εμφανιστούν κατά τη διάρκεια της άσκησης, ιδιαίτερα σε ζεστό καιρό. Όσο μεγαλύτερη είναι η θερμότητα που αισθάνεστε, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες εμφάνισης μυϊκών κραμπών, λόγω της άμεσης επίδρασης της θερμότητας στους μύες. Καθώς οι μύες εργάζονται πιο έντονα, απορροφούν θερμότητα. Επιπλέον, οι αλλαγές στους ηλεκτρολύτες, όπως το νάτριο και το κάλιο, μπορούν επίσης να προκαλέσουν μυϊκές κράμπες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, όσον αφορά την ενυδάτωση μετά από έντονη άσκηση, δεν είναι όλα τα ροφήματα ίδια. Μια μελέτη σε 86 αθλητές που συμμετείχαν σε ημιμαραθώνιο διαπίστωσε ότι όσοι ενυδατώθηκαν με ρόφημα που περιείχε ηλεκτρολύτες είχαν λιγότερες πιθανότητες να εμφανίσουν μυϊκές κράμπες σε σύγκριση με όσους έπιναν μόνο νερό. Ακόμη και σε πιο δροσερό καιρό, η αφυδάτωση είναι πιθανή εάν δεν αναπληρώνετε τα χαμένα υγρά πίνοντας μικρές ποσότητες νερού κατά τη διάρκεια της άσκησης. Τα συμπτώματα μπορεί να είναι πιο ήπια ή να εμφανίζονται πιο αργά, όμως η αφυδάτωση ενέχει τους ίδιους κινδύνους ανεξάρτητα από την εξωτερική θερμοκρασία.

Πυρετός και ρίγη

Ο πυρετός μπορεί να επιδεινώσει την αφυδάτωση. Όσο υψηλότερος είναι ο πυρετός, τόσο πιο σοβαρή μπορεί να γίνει η αφυδάτωση. Εάν δεν μειωθεί η θερμοκρασία του σώματος, το δέρμα σταδιακά χάνει τη δροσερή και υγρή υφή του και γίνεται ζεστό, κοκκινισμένο και ξηρό στην αφή. Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να δροσιστείτε άμεσα και να αναζητήσετε ιατρική βοήθεια. Η εφαρμογή πάγου, τα δροσερά βρεγμένα πανιά και η μεταφορά σε ένα πιο δροσερό περιβάλλον μπορούν να λειτουργήσουν ως προσωρινές λύσεις μέχρι να λάβετε ιατρική φροντίδα.

Τα παιδιά και τα βρέφη χάνουν μεγαλύτερο ποσοστό σωματικών υγρών λόγω πυρετού και έχουν περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν σοβαρή διάρροια ή εμετό όταν αρρωσταίνουν. Ένα βρέφος ή μικρό παιδί μπορεί επίσης να εμφανίζει άλλα σημάδια αφυδάτωσης, όπως απουσία δακρύων όταν κλαίει ή λιγότερες βρεγμένες πάνες από το συνηθισμένο. Οποιοσδήποτε πυρετός σε βρέφος ή νήπιο χρειάζεται προσοχή. Συμβουλευτείτε τον παιδίατρό σας σχετικά με το πότε πρέπει να επικοινωνήσετε άμεσα με γιατρό.

Λαχτάρα για φαγητό, ιδιαίτερα για γλυκά

Όταν είστε αφυδατωμένοι, μπορεί να είναι πιο δύσκολο για όργανα όπως το ήπαρ, που χρησιμοποιεί νερό για να λειτουργήσει σωστά, να απελευθερώσουν γλυκογόνο και άλλα συστατικά των ενεργειακών αποθεμάτων του οργανισμού. Έτσι, μπορεί να εμφανίσετε έντονη επιθυμία για φαγητό. Αν και μπορεί να λαχταράτε διάφορες τροφές —από σοκολάτα μέχρι αλμυρά σνακ— η επιθυμία για γλυκά είναι ιδιαίτερα συχνή, επειδή το σώμα δυσκολεύεται να διασπάσει το γλυκογόνο ώστε να απελευθερώσει γλυκόζη στο αίμα για ενέργεια.

Πονοκέφαλοι

Ακόμη και η ήπια αφυδάτωση μπορεί να προκαλέσει πονοκέφαλο. Παρότι υπάρχουν πολλοί παράγοντες που μπορεί να ευθύνονται για έναν πονοκέφαλο, η κατανάλωση ενός μεγάλου ποτηριού νερού και η συνέχιση της ενυδάτωσης μέσα στη μέρα είναι ένας απλός τρόπος να ανακουφίσετε τον πόνο, εφόσον η αιτία είναι η αφυδάτωση.

Είστε αφυδατωμένοι ή μήπως συμβαίνει κάτι άλλο;

Αν διψάτε, είστε ήδη αφυδατωμένοι. Ωστόσο, το γεγονός ότι δεν διψάτε δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είστε σωστά ενυδατωμένοι. Ακολουθούν δύο ακόμη τρόποι για να ελέγξετε την ενυδάτωσή σας:

Ελέγξτε τα ούρα σας: Εάν είστε καλά ενυδατωμένοι, τα ούρα σας θα είναι κυρίως διαυγή με μια ανοιχτή κιτρινωπή απόχρωση, παρόμοια με το χρώμα της ανοιχτής λεμονάδας. Το κεχριμπαρένιο ή πορτοκαλί χρώμα είναι προειδοποιητικό σημάδι. Εάν τα ούρα σας είναι σκούρα, αρχίστε να πίνετε περισσότερα υγρά. Από την άλλη πλευρά, τα τελείως διαφανή ούρα μπορεί να σημαίνουν ότι πίνετε υπερβολικά μεγάλη ποσότητα νερού. Παρότι η ήπια αφυδάτωση μπορεί συνήθως να αντιμετωπιστεί εύκολα στο σπίτι με περισσότερο νερό ή ποτά που περιέχουν ηλεκτρολύτες, η σοβαρή αφυδάτωση απαιτεί άμεση ιατρική φροντίδα.

Δοκιμάστε αυτό το δερματικό τεστ: Χρησιμοποιήστε δύο δάχτυλα για να πιάσετε λίγο δέρμα στο πίσω μέρος του χεριού σας και μετά αφήστε το. Το δέρμα θα πρέπει να επανέλθει στην κανονική του θέση σε λιγότερο από μερικά δευτερόλεπτα. Αν το δέρμα επιστρέψει στο φυσιολογικό πιο αργά, μπορεί να έχετε αφυδατωθεί.

Καλέστε άμεσα τα επείγοντα εάν εσείς ή κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο εμφανίσει τα ακόλουθα συμπτώματα:

Πυρετό 39,4°C ή υψηλότερο

Μυϊκές συσπάσεις

Ταχυπαλμία

Ναυτία και έμετο

Ζάλη ή λιποθυμία

Σύγχυση ή ψευδαισθήσεις

Επιληπτικές κρίσεις

Συμπερασματικά, η αφυδάτωση δεν εκδηλώνεται πάντα μόνο με δίψα ή ξηροστομία. Το σώμα μπορεί να στέλνει πιο «σιωπηλά» προειδοποιητικά σημάδια, όπως πονοκέφαλο, κακή αναπνοή, μυϊκές κράμπες ή ακόμη και έντονη επιθυμία για γλυκά. Η σωστή ενυδάτωση είναι απαραίτητη για τη λειτουργία σχεδόν κάθε συστήματος του οργανισμού και γίνεται ακόμη πιο σημαντική κατά τη διάρκεια της ζέστης, της άσκησης ή μιας ασθένειας. Η τακτική κατανάλωση νερού και ηλεκτρολυτών, όταν χρειάζεται, μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη της αφυδάτωσης και στη διατήρηση της ενέργειας, της συγκέντρωσης και της συνολικής υγείας