Τα 2 θρεπτικά συστατικά που μπορεί να σας λείπουν αν είστε συνέχεια κουρασμένοι

Αν η κούραση επιμένει παρά τον καλό ύπνο, η έλλειψη συγκεκριμένων θρεπτικών συστατικών μπορεί να είναι ένας παράγοντας που αξίζει να διερευνηθεί.

Πολλοί άνθρωποι υποθέτουν ότι η κούραση οφείλεται στην έλλειψη ύπνου ή στο άγχος. Αν όμως έχετε συχνά χαμηλή ενέργεια, παρόλο που κοιμάστε σταθερά και επαρκώς, η κατάσταση των θρεπτικών συστατικών στον οργανισμό σας μπορεί να παίζει ρόλο. Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο του 2026 στο περιοδικό Nutrients εξετάζει μια πιθανή σχέση μεταξύ των συμπτωμάτων που σχετίζονται με την κόπωση και της ανεπάρκειας δύο σημαντικών θρεπτικών συστατικών: της βιταμίνης Β12 και του φυλλικού οξέος.

Προκαλεί η χαμηλή βιταμίνη Β12 και το φυλλικό οξύ κόπωση; Τι δείχνει η μελέτη

Οι ερευνητές μελέτησαν 602 υγιείς ενήλικες για να διαπιστώσουν εάν υπήρχε σχέση μεταξύ των επιπέδων ομοκυστεΐνης στο αίμα και του αισθήματος κόπωσης. Η ομοκυστεΐνη είναι ένα αμινοξύ που το σώμα παράγει φυσιολογικά. Υπό κανονικές συνθήκες, τα επίπεδά της παραμένουν χαμηλά, καθώς βιταμίνες του συμπλέγματος Β, όπως η Β12 και το φυλλικό οξύ (Β9), συμβάλλουν στη διάσπασή της και στη μετατροπή της σε άλλες χρήσιμες ουσίες. Όταν όμως δεν υπάρχουν επαρκείς ποσότητες Β12 ή φυλλικού οξέος, η διαδικασία αυτή επιβραδύνεται και η ομοκυστεΐνη μπορεί να συσσωρευτεί στο αίμα.

Οι ερευνητές της συγκεκριμένης μελέτης μέτρησαν τα επίπεδα ομοκυστεΐνης, βιταμίνης Β12 και φυλλικού οξέος σε κάθε συμμετέχοντα και τους ζήτησαν να αξιολογήσουν τα επίπεδα κόπωσης και κινήτρου τους. Όσοι είχαν υψηλότερα επίπεδα ομοκυστεΐνης ήταν πιο πιθανό να αναφέρουν ότι αισθάνονταν σωματικά κουρασμένοι ή λιγότερο κινητοποιημένοι, παρόλο που κατά τα άλλα ήταν υγιείς. Παρατήρησαν επίσης ότι τα υψηλότερα επίπεδα ομοκυστεΐνης συσχετίζονταν σταθερά με χαμηλότερα επίπεδα βιταμίνης Β12 και φυλλικού οξέος.

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Τα αποτελέσματα αυτά υποδηλώνουν ότι μπορεί να υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ των επιπέδων βιταμίνης Β12 και φυλλικού οξέος και του βαθμού κόπωσης που βιώνει κάποιος στην καθημερινότητά του. Ωστόσο, αυτή είναι μόνο μία πιθανή εξήγηση για την κόπωση και όχι η μοναδική. Όταν τα επίπεδα βιταμίνης Β12 ή φυλλικού οξέος είναι χαμηλά, η ομοκυστεΐνη μπορεί να αυξηθεί. Αυτό όμως δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η υψηλή ομοκυστεΐνη είναι η αιτία της κόπωσης.

Τα ευρήματα της μελέτης δεν σημαίνουν ότι όλοι όσοι αισθάνονται κουρασμένοι έχουν ανεπάρκεια σε αυτά τα θρεπτικά συστατικά, αλλά υποδηλώνουν ότι πρόκειται για έναν πιθανό παράγοντα που αξίζει να ληφθεί υπόψη, ιδιαίτερα όταν η κόπωση δεν έχει προφανή αιτία. Τα χαμηλά επίπεδα βιταμίνης Β12 και φυλλικού οξέος μπορεί να συμβάλλουν στην εμφάνιση κόπωσης, ειδικά όταν η ανεπάρκεια είναι αρκετά σοβαρή ώστε να επηρεάζει τα ερυθρά αιμοσφαίρια, τη λειτουργία του νευρικού συστήματος ή άλλες σημαντικές διεργασίες του οργανισμού.

Πώς να καταλάβετε εάν έχετε χαμηλά επίπεδα βιταμίνης Β12 ή φυλλικού οξέος

Εάν αισθάνεστε συχνά κουρασμένοι, ίσως είναι καλή ιδέα να ζητήσετε από τον γιατρό σας να ελέγξει τα επίπεδα βιταμίνης Β12, φυλλικού οξέος ή ομοκυστεΐνης. Οι ανεπάρκειες σε βιταμίνη Β12 και φυλλικό οξύ μπορεί να αναπτυχθούν σταδιακά και τα συμπτώματα να εμφανιστούν με την πάροδο του χρόνου.

Το αίσθημα κόπωσης είναι ένα συχνό σύμπτωμα, όμως συνήθως δεν αποτελεί το μοναδικό σημάδι. Τα άτομα με χαμηλά επίπεδα βιταμίνης Β12 μπορεί να αντιμετωπίζουν δυσκολία στη συγκέντρωση ή προβλήματα μνήμης. Ορισμένοι αναφέρουν επίσης μούδιασμα ή μυρμήγκιασμα στα χέρια και τα πόδια, καθώς και προβλήματα ισορροπίας. Επιπλέον, μπορεί να παρατηρηθεί χλωμό δέρμα ή να εμφανιστεί δύσπνοια.

Η έλλειψη φυλλικού οξέος μπορεί να προκαλέσει παρόμοια συμπτώματα, όπως χλωμό δέρμα και δυσκολία συγκέντρωσης. Παράλληλα, τα άτομα με χαμηλά επίπεδα φυλλικού οξέος μπορεί να εμφανίσουν πονοκεφάλους, ευερεθιστότητα και αδυναμία. Οι ηλικιωμένοι, τα άτομα που ακολουθούν φυτικές δίαιτες, όσοι πάσχουν από πεπτικές διαταραχές που επηρεάζουν την απορρόφηση θρεπτικών συστατικών και όσοι λαμβάνουν συγκεκριμένα φάρμακα διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης ανεπάρκειας.

Μην αυτοδιαγιγνώσκετε την κόπωση ως πρόβλημα που σχετίζεται με τις βιταμίνες του συμπλέγματος Β με βάση μία μόνο μελέτη. Ωστόσο, αξίζει να λάβετε υπόψη τη διατροφή ως μέρος της ευρύτερης εικόνας όταν προσπαθείτε να κατανοήσετε την αιτία της κόπωσης. Εάν κάποιος αισθάνεται χρόνια κουρασμένος, ίσως αξίζει να συζητήσει με τον γιατρό του το ενδεχόμενο εργαστηριακών εξετάσεων, όπως ο έλεγχος της βιταμίνης Β12, του φυλλικού οξέος, του σιδήρου και της φερριτίνης, των δεικτών θυρεοειδικής λειτουργίας, της βιταμίνης D και της ομοκυστεΐνης, πριν προσθέσει οποιοδήποτε συμπλήρωμα στη ρουτίνα του.