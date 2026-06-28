5 πιθανές αιτίες χαμηλής θερμοκρασίας σώματος και τι μπορεί να σημαίνουν

Η χαμηλή θερμοκρασία σώματος δεν σημαίνει πάντα κάτι ανησυχητικό. Ποιες είναι οι πιο συχνές αιτίες, πότε θεωρείται φυσιολογική και πότε αποτελεί ένδειξη προβλήματος.

Η κοινή αντίληψη λέει ότι η θερμοκρασία του σώματος πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 36,6°C και 37°C και ότι μια υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία αποτελεί ένδειξη ότι κάτι δεν πάει καλά. Ωστόσο, αυτό δεν είναι απόλυτα ακριβές. Μπορεί να έχετε χαμηλή θερμοκρασία σώματος είτε είστε άρρωστοι είτε απολύτως υγιείς. Η μέση θερμοκρασία του σώματος μπορεί να αυξομειώνεται ανάλογα με παράγοντες όπως η ηλικία, το φύλο και η ώρα της ημέρας, ενώ ακόμη και η σωματική άσκηση μπορεί να επηρεάσει τις μετρήσεις.

Γενικά, μια ελαφρώς χαμηλότερη από τη συνηθισμένη θερμοκρασία δεν αποτελεί συνήθως λόγο ανησυχίας. Στην πραγματικότητα, έρευνες δείχνουν ότι η μέση θερμοκρασία του ανθρώπινου σώματος ενδέχεται να έχει μειωθεί ελαφρώς τις τελευταίες δεκαετίες και ότι οι 36,4°C μπορεί να αποτελούν το «νέο φυσιολογικό». Αυτό πιθανώς σχετίζεται με το γεγονός ότι οι άνθρωποι περνούν περισσότερο χρόνο σε περιβάλλοντα με ελεγχόμενη θερμοκρασία ή με μια γενικότερη μείωση του μεταβολικού ρυθμού και της φλεγμονής στον πληθυσμό.

Ποια θερμοκρασία θεωρείται, όμως, υπερβολικά χαμηλή;

Μια σταθερά χαμηλή θερμοκρασία σώματος, ιδιαίτερα όταν βρίσκεται κάτω από τους 36°C, μπορεί να υποδηλώνει υποθερμία ή κάποιο υποκείμενο πρόβλημα υγείας. Αυτό συμβαίνει επειδή όταν η θερμοκρασία του σώματος πέφτει σημαντικά, η καρδιά, το νευρικό σύστημα και τα υπόλοιπα όργανα δυσκολεύονται να λειτουργήσουν φυσιολογικά. Η υποθερμία αποτελεί επείγουσα ιατρική κατάσταση. Εάν η θερμοκρασία του σώματος πέσει κάτω από τους 34°C, θα πρέπει να αναζητήσετε άμεσα ιατρική βοήθεια.

5 πιθανές αιτίες χαμηλής θερμοκρασίας σώματος

Υποθερμία

Η θερμοκρασία του σώματος αντικατοπτρίζει την ισορροπία ανάμεσα στη θερμότητα που παράγει ο οργανισμός και στη θερμότητα που χάνει. Η παρατεταμένη έκθεση σε χαμηλές θερμοκρασίες μπορεί να οδηγήσει σε υποθερμία λόγω υπερβολικής απώλειας θερμότητας. Τα βρέφη και οι ηλικιωμένοι είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι, καθώς ο οργανισμός τους δεν ρυθμίζει τη θερμοκρασία τόσο αποτελεσματικά όσο σε άλλες ηλικιακές ομάδες.

Η σοβαρή υποθερμία είναι πιθανότερο να εμφανιστεί σε ακραίες συνθήκες — για παράδειγμα, εάν το αυτοκίνητό σας ακινητοποιηθεί κατά τη διάρκεια μιας χιονοθύελλας και δεν έχετε πρόσβαση σε πηγή θερμότητας — παρά επειδή περάσατε λίγες ώρες σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα μια κρύα ημέρα.

Ωστόσο, εάν πρόκειται να παραμείνετε για αρκετή ώρα σε ψυχρό περιβάλλον, φροντίστε να ντυθείτε ζεστά και να αποφύγετε την κατανάλωση αλκοόλ, καθώς προκαλεί διαστολή των επιφανειακών αιμοφόρων αγγείων και αυξάνει την απώλεια θερμότητας από το σώμα. Ζητήστε ιατρική βοήθεια το συντομότερο δυνατό εάν υποψιάζεστε υποθερμία. Μέχρι τότε, μπορείτε να βοηθήσετε τον οργανισμό σας ως εξής:

Μετακινηθείτε σε ζεστό περιβάλλον.

Αφαιρέστε τυχόν βρεγμένα ρούχα.

Τυλιχτείτε με κουβέρτες.

Καταναλώστε ζεστά ροφήματα.

Αποφύγετε την εφαρμογή άμεσης θερμότητας, όπως πολύ ζεστό νερό ή θερμοφόρες.

Υποθυρεοειδισμός

Οι ορμόνες ρυθμίζουν πολλές λειτουργίες του οργανισμού, συμπεριλαμβανομένης της θερμοκρασίας του σώματος. Οι ορμονικές διαταραχές, όπως ο υποθυρεοειδισμός, που χαρακτηρίζεται από μειωμένη παραγωγή θυρεοειδικών ορμονών, μπορούν να οδηγήσουν σε χαμηλότερη από τη φυσιολογική θερμοκρασία σώματος ή σε αυξημένη ευαισθησία στο κρύο. Μάλιστα, η χαμηλή θερμοκρασία σώματος μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να αποτελεί σημαντική ένδειξη ενός ορμονικού προβλήματος, όπως ο υποθυρεοειδισμός.

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Διαταραχές του νευρικού συστήματος

Οι διαταραχές του νευρικού συστήματος μπορούν να επηρεάσουν τους μηχανισμούς που ρυθμίζουν τη θερμοκρασία του σώματος ή τον τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός αντιδρά στο κρύο, οδηγώντας σε χαμηλότερες θερμοκρασίες. Παραδείγματα τέτοιων παθήσεων είναι:

Τραυματισμός του νωτιαίου μυελού

Νόσος Πάρκινσον

Πολλαπλή σκλήρυνση

Μια περιοχή του εγκεφάλου που ονομάζεται υποθάλαμος λειτουργεί ως το βασικό κέντρο ρύθμισης της θερμοκρασίας του σώματος, στέλνοντας σήματα που οδηγούν είτε στη διατήρηση είτε στην απώλεια θερμότητας.

Λοίμωξη ή ασθένεια

Οι περισσότεροι άνθρωποι συνδέουν τις λοιμώξεις με τον πυρετό — και συχνά έχουν δίκιο. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστεί και χαμηλή θερμοκρασία σώματος. Για παράδειγμα, μια σοβαρή λοίμωξη όπως η πνευμονία μπορεί να προκαλέσει πτώση της θερμοκρασίας του σώματος, ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους ή σε άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα.

Η υποθερμία που σχετίζεται με σοβαρή λοίμωξη συχνά αποτελεί ένδειξη μιας σοβαρής επιπλοκής που ονομάζεται σήψη. Η σήψη είναι μια ανεξέλεγκτη φλεγμονώδης αντίδραση του οργανισμού σε μια λοίμωξη και μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργία ζωτικών οργάνων. Η χαμηλή θερμοκρασία σώματος, ακόμη και όταν συνοδεύεται από αίσθημα καύσου, μπορεί να αποτελεί προειδοποιητικό σημάδι σήψης, ιδιαίτερα εάν συνυπάρχουν συμπτώματα όπως:

Γρήγορη αναπνοή,

Ταχυκαρδία,

Σύγχυση ή αποπροσανατολισμός.

Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται άμεση ιατρική αξιολόγηση, καθώς η σήψη μπορεί να εξελιχθεί σε κατάσταση απειλητική για τη ζωή.

Άλλες παθήσεις

Λιγότερο συχνές αιτίες χαμηλής θερμοκρασίας σώματος περιλαμβάνουν:

Νευρική ανορεξία

Χρόνια ανεπάρκεια βιταμίνης Β1 (σύνδρομο Wernicke-Korsakoff)

Ορισμένες δερματικές παθήσεις

Ένας ακόμη παράγοντας που αξίζει να γνωρίζετε είναι η σχέση μεταξύ θερμοκρασίας και αρτηριακής πίεσης. Η αρτηριακή πίεση τείνει να αυξάνεται όταν επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες και να μειώνεται όταν κάνει ζέστη. Αυτό συμβαίνει επειδή το κρύο προκαλεί στένωση των αιμοφόρων αγγείων, με αποτέλεσμα να απαιτείται μεγαλύτερη πίεση για τη διατήρηση της φυσιολογικής κυκλοφορίας του αίματος. Έρευνες έχουν δείξει επίσης ότι οι χαμηλότερες θερμοκρασίες του δέρματος — οι οποίες σε ορισμένες μελέτες χρησιμοποιούνται ως έμμεσος δείκτης της θερμοκρασίας του πυρήνα του σώματος — ενδέχεται να σχετίζονται με αυξημένη αρτηριακή πίεση.

Πώς να μετρήσετε σωστά τη θερμοκρασία σας

Ορισμένες φορές μια χαμηλή ένδειξη στο θερμόμετρο μπορεί να οφείλεται απλώς σε λανθασμένη μέτρηση. Για πιο αξιόπιστο αποτέλεσμα:

Χρησιμοποιείτε πάντα ψηφιακό θερμόμετρο. Υπάρχουν θερμόμετρα στόματος, ορθού, μασχάλης, αυτιού και κροταφικής αρτηρίας (μετώπου). Τα θερμόμετρα στόματος και ορθού θεωρούνται συνήθως πιο ακριβή.

Βεβαιωθείτε ότι το θερμόμετρο βρίσκεται σε σωστή επαφή με το δέρμα ή το κατάλληλο σημείο μέτρησης.

Κρατήστε το σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της μέτρησης.

Μην το αφαιρείτε πριν ακουστεί το ηχητικό σήμα ή πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία μέτρησης.

Επαναλάβετε τη μέτρηση μία ή δύο φορές εάν έχετε αμφιβολίες για την ακρίβεια του αποτελέσματος.

Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε κάθε φορά που η θερμοκρασία του σώματός σας αυξομειώνεται κατά λίγα δέκατα του βαθμού. Μια θερμοκρασία γύρω στους 36°C μπορεί να είναι απολύτως φυσιολογική, εφόσον αισθάνεστε καλά και δεν έχετε άλλα συμπτώματα. Ωστόσο, καλό είναι να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας εάν η θερμοκρασία του σώματός σας παραμένει συστηματικά χαμηλή — ιδιαίτερα κάτω από τους 36,1°C — ή εάν συνοδεύεται από άλλα συμπτώματα που σας ανησυχούν.