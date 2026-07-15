Κρεατίνη: 5 λόγοι για τους οποίους ίσως πρέπει να σταματήσεις να την παίρνεις

Παρότι θεωρείται ένα από τα πιο ασφαλή και καλά μελετημένα συμπληρώματα, υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες η κρεατίνη μπορεί να μην είναι η κατάλληλη επιλογή για όλους.

Για ένα υγιές άτομο, η κρεατίνη αποτελεί ένα ασφαλές και καλά μελετημένο συμπλήρωμα. Έχει αποδειχθεί ότι συμβάλλει στην αύξηση της δύναμης και της αθλητικής απόδοσης, στην ενίσχυση της μυϊκής μάζας, ενώ μπορεί ακόμη να προσφέρει και γνωστικά οφέλη. Επιπλέον, θεωρείται ασφαλής για τους περισσότερους ανθρώπους και συνδέεται με πολύ λίγες παρενέργειες. Ωστόσο, όπως συμβαίνει με τα περισσότερα συμπληρώματα, η κρεατίνη δεν είναι κατάλληλη για όλους και υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες κάποιος μπορεί να χρειάζεται να διακόψει ή να αποφύγει τη λήψη της. Παρακάτω θα δείτε ορισμένες περιπτώσεις στις οποίες αξίζει να εξετάσετε το ενδεχόμενο διακοπής του συμπληρώματος, καθώς και πότε είναι σημαντικό να συμβουλευτείτε έναν ειδικό.

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Η κρεατίνη είναι εκτός προϋπολογισμού

Αν ένα συμπλήρωμα κρεατίνης επιβαρύνει σημαντικά τον προϋπολογισμό σας, ίσως δεν αξίζει να αποτελεί προτεραιότητα. Για τους περισσότερους ανθρώπους, το μεγαλύτερο μέρος του διατροφικού τους προϋπολογισμού θα πρέπει να κατευθύνεται σε ολόκληρες, θρεπτικές τροφές και όχι σε ακριβά συμπληρώματα. Τα καλά νέα είναι ότι η κρεατίνη υπάρχει φυσικά σε ορισμένες τροφές, αν και η ποσότητα που προσλαμβάνεται μέσω της διατροφής είναι σημαντικά μικρότερη από αυτή που μπορεί να προσφέρει ένα συμπλήρωμα.

Ωστόσο, η κατανάλωση τροφίμων που περιέχουν φυσικά κρεατίνη μπορεί να αποτελέσει έναν καλό τρόπο αύξησης της πρόσληψής της χωρίς τη χρήση συμπληρωμάτων. Το ψάρι και το κόκκινο κρέας αποτελούν σημαντικές πηγές κρεατίνης. Τα κόκκινα κρέατα, όπως το μοσχάρι, το χοιρινό και το αρνί, είναι ιδιαίτερα πλούσια σε κρεατίνη. Οι πηγές από ψάρια προσφέρουν επίσης μέτριες ποσότητες, όπως η ρέγκα, ο σολομός, οι σαρδέλες και ο τόνος. Η υπόλοιπη ποσότητα κρεατίνης που χρειάζεται ο οργανισμός παράγεται από τα αμινοξέα μεθειονίνη, αργινίνη και γλυκίνη, τα οποία λαμβάνονται μέσω της διατροφής από διάφορες άλλες πηγές.

Είστε έγκυος ή θηλάζετε

Η αξιολόγηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας των συμπληρωμάτων κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του θηλασμού είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Για αυτόν τον λόγο, πολλά συμπληρώματα δεν διαθέτουν επαρκή επιστημονικά δεδομένα που να υποστηρίζουν τη χρήση τους σε αυτές τις περιόδους. Η κρεατίνη φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο στη φυσιολογική υγεία τόσο του εμβρύου όσο και της μητέρας, ενώ νεότερες έρευνες έχουν εξετάσει τα πιθανά οφέλη της συμπλήρωσής της κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία ώστε να συστήνεται η συστηματική λήψη συμπληρωμάτων κρεατίνης κατά την εγκυμοσύνη ή τον θηλασμό. Για αυτόν τον λόγο, εάν σκέφτεστε να πάρετε κρεατίνη σε αυτή την περίοδο, θα πρέπει πρώτα να συζητήσετε την επιλογή σας με τον γυναικολόγο ή τον μαιευτήρα σας.

Έχετε διαγνωσμένη ψυχική πάθηση

Η κρεατίνη φαίνεται να υποστηρίζει τη λειτουργία του εγκεφάλου και τη γνωστική υγεία. Ορισμένες έρευνες δείχνουν ότι μπορεί να έχει οφέλη σε άτομα με κατάθλιψη, λόγω της επίδρασής της στα ενεργειακά αποθέματα του εγκεφάλου. Ωστόσο, τα επιστημονικά δεδομένα δεν είναι ακόμη απόλυτα ξεκάθαρα και σε ορισμένες ψυχικές διαταραχές η χρήση της μπορεί να χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, ειδικά σε περιπτώσεις διπολικής διαταραχής.

Πιο πρόσφατες μελέτες υποδεικνύουν ότι η λήψη συμπληρωμάτων κρεατίνης σε άτομα με διπολική κατάθλιψη ενδέχεται να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης μανιακών επεισοδίων.Αυτό συμβαίνει επειδή η κρεατίνη μπορεί να βοηθήσει τα κύτταρα να παράγουν περισσότερη ενέργεια, κάτι που ορισμένοι ειδικοί θεωρούν ότι θα μπορούσε ενδεχομένως να ενισχύσει μανιακά συμπτώματα, αν και δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι η κρεατίνη προκαλεί άμεσα μανία. Θα πρέπει πάντα να συμβουλεύεστε έναν επαγγελματία υγείας πριν προσθέσετε κρεατίνη στη διατροφή ή στη ρουτίνα σας, ιδιαίτερα εάν έχετε διαγνωσμένη ψυχική διαταραχή ή λαμβάνετε φάρμακα για την αντιμετώπισή της.

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Έχετε νεφρική ή ηπατική νόσο

Για τα άτομα που έχουν υγιή νεφρική λειτουργία, η συμπλήρωση κρεατίνης θεωρείται ασφαλής και αποτελεσματική τόσο για βραχυπρόθεσμη όσο και για μακροπρόθεσμη χρήση. Έχει επίσης φανεί ότι είναι ασφαλής για άλλα σημαντικά όργανα, συμπεριλαμβανομένου του ήπατος. Ωστόσο, εάν έχετε κάποια χρόνια πάθηση που επηρεάζει τα νεφρά ή/και το συκώτι σας, συνιστάται να συμβουλευτείτε έναν γιατρό πριν προσθέσετε ένα συμπλήρωμα κρεατίνης στην καθημερινότητά σας. Στα άτομα με νεφρική νόσο, η αυξημένη πρόσληψη κρεατίνης μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση ενός υποπροϊόντος που ονομάζεται κρεατινίνη.

Σε ανθρώπους με υγιείς νεφρούς, η κρεατινίνη απομακρύνεται εύκολα από τον οργανισμό μέσω των ούρων. Ωστόσο, σε περιπτώσεις μειωμένης νεφρικής λειτουργίας μπορεί να συσσωρευτεί. Παρόλα αυτά, η έρευνα σχετικά με το αν αυτή η αύξηση μεταφράζεται πράγματι σε επιδείνωση της νεφρικής υγείας παραμένει περιορισμένη. Όσον αφορά τις ηπατικές παθήσεις, τα δεδομένα είναι επίσης ανάμεικτα. Ανάλογα με τον τύπο της ηπατικής νόσου, ορισμένες έρευνες δείχνουν ότι η κρεατίνη μπορεί να έχει οφέλη σε άτομα με μη αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος, ενώ σε άλλες περιπτώσεις, όπως στην αλκοολική ηπατική νόσο, ενδέχεται να επιβαρύνει την κατάσταση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το πρώτο και πιο σημαντικό βήμα είναι να συζητήσετε με έναν γιατρό πριν ξεκινήσετε τη λήψη κρεατίνης. Μπορεί να υπάρχουν πιθανές παρενέργειες ή αντενδείξεις που πρέπει να γνωρίζετε πριν εντάξετε ένα νέο συμπλήρωμα στη ρουτίνα σας.

Λαμβάνετε φάρμακα

Ορισμένα φάρμακα μπορεί να αλληλεπιδράσουν με την κρεατίνη και γι’ αυτό θα πρέπει να συζητήσετε τη χρήση της με τον γιατρό που σας τα έχει συνταγογραφήσει πριν ξεκινήσετε το συμπλήρωμα. Θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τη λήψη κρεατίνης εάν χρησιμοποιείτε συχνά μη συνταγογραφούμενα ή συνταγογραφούμενα ΜΣΑΦ (μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα), λόγω της πιθανής επίδρασής τους στη λειτουργία των νεφρών. Οποιοδήποτε φάρμακο μπορεί να επηρεάσει τη νεφρική λειτουργία δεν θα πρέπει να συνδυάζεται με κρεατίνη χωρίς την κατάλληλη ιατρική παρακολούθηση.

Πότε πρέπει να συμβουλευτείτε έναν γιατρό

Η κρεατίνη είναι ένα από τα πιο καλά μελετημένα συμπληρώματα και θεωρείται γενικά ασφαλής για τους περισσότερους υγιείς ανθρώπους. Ωστόσο, είναι πάντα προτιμότερο να συμβουλεύεστε έναν επαγγελματία υγείας πριν ξεκινήσετε οποιοδήποτε νέο συμπλήρωμα. Καθώς η βιομηχανία των συμπληρωμάτων δεν υπόκειται στους ίδιους αυστηρούς κανόνες ρύθμισης με τα φάρμακα, είναι σημαντικό να συζητάτε κάθε νέο προϊόν με τον γιατρό σας, τον διαιτολόγο σας ή άλλον επαγγελματία υγείας πριν το χρησιμοποιήσετε.

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό επειδή συνεχώς δημοσιεύονται νέες έρευνες και κυκλοφορούν νέα προϊόντα, ενώ δεν είναι όλα τα συμπληρώματα εξίσου ασφαλή, αποτελεσματικά ή αξίζουν το κόστος τους. Είναι επίσης σημαντικό να γνωρίζετε ποια συμπτώματα μπορεί να υποδηλώνουν ότι χρειάζεται να ζητήσετε ιατρική συμβουλή. Οι περισσότεροι άνθρωποι ανέχονται την κρεατίνη χωρίς σημαντικές παρενέργειες, ωστόσο σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστούν πεπτικές ενοχλήσεις, όπως φούσκωμα, ναυτία ή διάρροια, ιδιαίτερα όταν λαμβάνονται υψηλότερες δόσεις.

Όποιος εμφανίσει τέτοια συμπτώματα μετά την έναρξη ενός συμπληρώματος κρεατίνης θα πρέπει να διακόψει τη χρήση της και να συζητήσει την κατάσταση με τον γιατρό του. Η κρεατίνη μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για πολλούς ανθρώπους, όμως όπως συμβαίνει με κάθε συμπλήρωμα, η σωστή χρήση, η κατάλληλη δοσολογία και η εξατομικευμένη καθοδήγηση είναι σημαντικές για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά της.