10 φαινομενικά “κανονικές” συμπεριφορές των γονιών που κάνουν τα παιδιά να νιώθουν ανεπιθύμητα
JTeam
28 Ιουνίου 2026
Η σχέση ανάμεσα στους γονείς και τα παιδιά αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία χτίζεται η αυτοπεποίθηση, η συναισθηματική ασφάλεια και η μελλοντική ψυχική υγεία ενός ανθρώπου, σύμφωνα με ψυχολογικές έρευνες. Οι καθημερινές αλληλεπιδράσεις, ακόμη και εκείνες που μοιάζουν ασήμαντες ή συνηθισμένες, μπορούν να επηρεάσουν βαθιά τον τρόπο με τον οποίο ένα παιδί αντιλαμβάνεται τον εαυτό του και τη θέση του μέσα στην οικογένεια. Για τον λόγο αυτό, είναι σημαντικό οι γονείς να αναγνωρίζουν ότι οι προθέσεις τους δεν συμβαδίζουν πάντα με το αποτέλεσμα των πράξεών τους.
Πολλές συμπεριφορές που θεωρούνται «φυσιολογικές» μέσα στην απαιτητική καθημερινότητα, μπορεί να κάνουν ένα παιδί να αισθανθεί ότι δεν ακούγεται, δεν κατανοείται ή ακόμη και ότι δεν είναι αρκετά σημαντικό. Αυτά τα συναισθήματα δεν εκφράζονται πάντα άμεσα, όμως μπορούν να αφήσουν το αποτύπωμά τους στη συναισθηματική ανάπτυξη και στις μελλοντικές σχέσεις του παιδιού.
Αυτό δεν σημαίνει ότι οι γονείς πρέπει να είναι τέλειοι. Όχι. Σημαίνει, όμως, ότι η επίγνωση των καθημερινών συνηθειών τους μπορεί να κάνει ουσιαστική διαφορά στη ζωή των παιδιών τους. Και αυτό είναι το σημαντικότερο. Ακολουθούν 10 φαινομενικά «κανονικές» συμπεριφορές των γονιών που, χωρίς να το αντιλαμβάνονται, ενδέχεται να κάνουν τα παιδιά να νιώθουν ανεπιθύμητα ή συναισθηματικά παραμελημένα.
10 συμπεριφορές των γονιών που δημιουργούν αρνητικά συναισθήματα στα παιδιά
- #1 Να μειώνουν τα προβλήματα και τις ανησυχίες των παιδιών, προσπαθώντας να τα πείσουν πως όλα είναι εντάξει.
- #2 Να τους φωνάζουν κάθε φορά που κάνουν λάθη.
- #3 Να μένουν κολλημένοι σε μια οθόνη, αντί να περνούν τον χρόνο τους δημιουργικά με τα παιδιά.
- #4 Να δουλεύουν υπερβολικά πολλές ώρες.
- #5 Να αρνούνται να ζητήσουν συγγνώμη, όταν κάνουν λάθος - επιμένοντας, πολλές φορές, ότι έχουν δίκιο.
- #6 Να κάνουν επιφανειακές ερωτήσεις μόνο για τα τυπικά, χωρίς να υποδεικνύουν ουσιαστικό ενδιαφέρον για τα παιδιά.
- #7 Να τους κόβουν τα φτερά, ακυρώνοντας τα όνειρά τους.
- #8 Να θυμώνουν εύκολα, δημιουργώντας δυσάρεστο κλίμα μέσα στο σπίτι.
- #9 Να μην αναγνωρίζουν τις επιτυχίες τους.
- #10 Να αποφεύγουν τις δύσκολες συζητήσεις από φόβο για μην εκτεθούν στα παιδιά τους.