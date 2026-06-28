10 φαινομενικά “κανονικές” συμπεριφορές των γονιών που κάνουν τα παιδιά να νιώθουν ανεπιθύμητα

Μπορεί για τους γονείς αυτές οι συμπεριφορές να δείχνουν “φυσιολογικές”, όμως στην πραγματικότητα τραυματίζουν εσωτερικά τα παιδιά.

Η σχέση ανάμεσα στους γονείς και τα παιδιά αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία χτίζεται η αυτοπεποίθηση, η συναισθηματική ασφάλεια και η μελλοντική ψυχική υγεία ενός ανθρώπου, σύμφωνα με ψυχολογικές έρευνες. Οι καθημερινές αλληλεπιδράσεις, ακόμη και εκείνες που μοιάζουν ασήμαντες ή συνηθισμένες, μπορούν να επηρεάσουν βαθιά τον τρόπο με τον οποίο ένα παιδί αντιλαμβάνεται τον εαυτό του και τη θέση του μέσα στην οικογένεια. Για τον λόγο αυτό, είναι σημαντικό οι γονείς να αναγνωρίζουν ότι οι προθέσεις τους δεν συμβαδίζουν πάντα με το αποτέλεσμα των πράξεών τους.

Πολλές συμπεριφορές που θεωρούνται «φυσιολογικές» μέσα στην απαιτητική καθημερινότητα, μπορεί να κάνουν ένα παιδί να αισθανθεί ότι δεν ακούγεται, δεν κατανοείται ή ακόμη και ότι δεν είναι αρκετά σημαντικό. Αυτά τα συναισθήματα δεν εκφράζονται πάντα άμεσα, όμως μπορούν να αφήσουν το αποτύπωμά τους στη συναισθηματική ανάπτυξη και στις μελλοντικές σχέσεις του παιδιού.

Αυτό δεν σημαίνει ότι οι γονείς πρέπει να είναι τέλειοι. Όχι. Σημαίνει, όμως, ότι η επίγνωση των καθημερινών συνηθειών τους μπορεί να κάνει ουσιαστική διαφορά στη ζωή των παιδιών τους. Και αυτό είναι το σημαντικότερο. Ακολουθούν 10 φαινομενικά «κανονικές» συμπεριφορές των γονιών που, χωρίς να το αντιλαμβάνονται, ενδέχεται να κάνουν τα παιδιά να νιώθουν ανεπιθύμητα ή συναισθηματικά παραμελημένα.

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10 συμπεριφορές των γονιών που δημιουργούν αρνητικά συναισθήματα στα παιδιά