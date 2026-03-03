Ο Γιάννης Αθανασόπουλος στο Women's Forum 2026: Είμαι Εδώ Για Εσένα - Πού κρύβεται το φως όταν όλα ραγίζουν;

Είναι και εκείνες οι φράσεις που σε ακολουθούν μια ζωή. Φράσεις που δεν καταλαβαίνεις όταν τις ακούς για πρώτη φορά — μόνο όταν η ζωή τις δικαιώνει.

Ο Γιάννης Αθανασόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή του Είμαι Εδώ Για Eσένα για να μιλήσει για εκείνο το «να προσέχεις» που του έλεγε η μητέρα του, όχι από φόβο για τον κόσμο, αλλά από φόβο μήπως κάποτε χάσει την πίστη του στους ανθρώπους.Και, τελικά, χάνει τον ίδιο του τον εαυτό.

Σε μια βαθιά βιωματική ομιλία, θα μας καλέσει να περπατήσουμε μαζί στους πιο κοινούς και πιο κρυφούς τόπους της ανθρώπινης εμπειρίας. Εκεί όπου ο φόβος, η ενοχή και ο πόνος δεν κρύβονται. Εκεί όπου οι ρωγμές δεν είναι αδυναμία, αλλά το σημείο απ’ όπου μπορεί να περάσει το φως. Γιατί, όπως ο ίδιος πιστεύει, μέσα από τα πιο σακατεμένα μας μπερδέματα, το φως περιμένει πάντα να μας βρει. Αρκεί να έχουμε το θάρρος να το προσκαλέσουμε.

Ποιος είναι ο Γιάννης Αθανασόπουλος που θα μιλήσει στο Women's Forum 2026: Είμαι Εδώ Για Εσένα

Ο Γιάννης Αθανασόπουλος είναι κλινικός ψυχολόγος, απόφοιτος του Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές στην κλινική ψυχολογία του Πανεπιστημίου του Leiden και Υπ. Διδάκτωρ Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Έχει διατελέσει Υπεύθυνος Βάρδιας στο «Χαμόγελο του Παιδιού», στις Γραμμές Έκτακτης Ανάγκης, καθώς και Αναπληρωτής Συντονιστής της Κινητής Μονάδας Παρέμβασης στον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ).

Είναι ευρέως γνωστός από την μεγάλη απήχηση του στα social media, ξεπερνώντας τους μισό εκατομμύριο ακόλουθους σε Instagram και Tiktok. Είναι ο πρώτος ψυχολόγος στην Ελλάδα που συνδύασε την επιστήμη της ψυχολογίας με το θέατρο. Αυτή την πρωτοπορία του ακολούθησαν και άλλοι συνάδελφοι του στη συνέχεια. Το 2024 και το 2025, οι παραστάσεις - ομιλίες του "Το παιδί που ανταμώσαμε" και "Το μαγικό 7" γνώρισαν τεράστια επιτυχία σε όλη την Ελλάδα, την Κύπρο και τη

Γερμανία.

Το πρώτο του βιβλίο από τις εκδόσεις ψυχογιός "ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ" έγινε το Νο1 best seller στην ελληνική αγορά, ξεπερνώντας τα 40.000 αντίτυπα σε 6 μήνες. Το δεύτερο βιβλίο του "ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΜΕΓΑΛΗ" γνώρισε εξίσου μεγάλη επιτυχία ξεπερνώντας τα 30.000 αντίτυπα λίγο μετά από την κυκλοφορία του.