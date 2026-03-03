Η Νατάσα Εξηνταβελώνη και η Λίλα Μπακλέση στο Women’s Forum 2026: Είμαι εδώ για εσένα - Γυναικεία φιλία: Μύθος ή η πιο δυνατή μας συμμαχία;

Η γυναικεία φιλία έρχεται στο επίκεντρο μέσα από τις ματιές και τα βιώματα της Νατάσας Εξηνταβελώνη και της Λίλας Μπακλέση.

Η Νατάσσα Εξηνταβελώνη και η Λίλα Μπακλέση ανεβαίνουν στη σκηνή του Είμαι εδώ για εσένα όχι ως δημόσια πρόσωπα, αλλά ως δύο γυναίκες που μοιράστηκαν χρόνο, σιωπές και μεταμορφώσεις. Η διαδρομή τους δεν χτίστηκε τυχαία. Χτίστηκε στη συνειδητή επιλογή να σταθούν η μία δίπλα στην άλλη, ακόμη και όταν όλα γύρω τους άλλαζαν.

Σε μια εποχή που συχνά καλλιεργεί τον υπόγειο ανταγωνισμό μεταξύ γυναικών, εκείνες μιλούν για τη φιλία ως πράξη ωριμότητας και γενναιότητας. Ως χώρο όπου μπορείς να είσαι ευάλωτη χωρίς να μικραίνεις. Σε αυτό το fire chat, ανοίγουν έναν ειλικρινή, ανεπιτήδευτο διάλογο για τη γυναικεία φιλία ως καταφύγιο και ως πεδίο εξέλιξης.

Ποια είναι η Νατάσα Εξηνταβελώνη που θα μιλήσει στο Women’s Forum 2026: Είμαι εδώ για εσένα

Η Νατάσα Εξηνταβελώνη εργάζεται ως ηθοποιός εδώ και σχεδόν δεκατρία χρόνια. Ένας από τους λόγους που αγαπάει την τέχνη της είναι και οι φίλες που έχει αποκτήσει εξαιτίας του επαγγέλματός της - μια εξ’ αυτών είναι και η αγαπημένη της Λίλα Μπακλέση.

Αυτή τη στιγμή παίζει στο θέατρο στο Cleansed σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Καραντζά στο θέατρο Μιχάλης Κακογιάννης και πολύ σύντομα θα προβληθεί η σειρά στην οποία συμμετέχει με τίτλο «Super Ήρωες», στον ANT1. Τον Απρίλη θα επαναλάβει τον μονόλογο που ερμήνευσε και την περασμένη σεζόν «Girls and Boys», σε σκηνοθεσία της Λητούς Τριανταφυλλίδου.

Ποια είναι η Λίλα Μπακλέση που θα μιλήσει στο Women’s Forum 2026: Είμαι εδώ για εσένα

Η Λίλα Μπακλέση σπούδασε θέατρο στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου και κινηματογράφο στη σχολή Giles Forman Centre for Acting στο Λονδίνο. Η αποκέντρωση του θεάτρου την αφορά άμεσα. Θεωρεί ότι η περιοδεία είναι μια ουσιαστική διαδικασία για την εξέλιξη των παραστάσεων, καθώς επιτρέπει τη συνομιλία των συντελεστών με ένα ευρύτερο κοινό,το οποίο συνδιαμορφώνει την πορεία και το κοινωνικό αποτύπωμα της θεατρικής πράξης.

Έχει ταξιδέψει με παραστάσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, έχοντας την τύχη να μοιράζεται τη σκηνή με αγαπημένους φίλους και συνεργάτες όπως η Νατάσα Εξηνταβελώνη. Μόλις ολοκλήρωσε τα γυρίσματα της μεγάλου μήκους ταινίας «Η Βαλίτσα» - σε σκηνοθεσία Δημήτρη Παπαθανάση και σενάριο Κατερίνας Μπέη - η οποία θα προβληθεί στους κινηματογράφους το Φθινόπωρο του 2026.