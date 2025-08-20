Ζώδια σήμερα (21/8): Είναι μια καλή στιγμή για συζητήσεις, ανταλλαγή ιδεών και μικρές συμφωνίες - Τι προβλέπεται για κάθε ζώδιο

Οι αστρολογικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια για σήμερα (21/8)

Η σημερινή ημέρα ξεκινά με θετική διάθεση και διάθεση για επικοινωνία, καθώς η Σελήνη συναντά τον Ερμή σε ιδιαίτερα ευνοϊκές θέσεις. Είναι μια καλή στιγμή για συζητήσεις, ανταλλαγή ιδεών, μικρές συμφωνίες και για να εκφράσουμε τα συναισθήματά μας με περισσότερη άνεση. Ωστόσο, όσο περνά η μέρα, οι ενέργειες γίνονται πιο μπερδεμένες∙ μπορεί να υπάρξουν δισταγμοί, ανασφάλειες ή και μικρές παρεξηγήσεις στις σχέσεις. Χρειάζεται υπομονή, γείωση και αποφυγή βιαστικών αποφάσεων. Κρατήστε ό,τι θετικό δίνει το πρώτο μισό της ημέρας και αφήστε τα πιο κρίσιμα για αργότερα.

Οι αστρολογικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Κριός

Η συνάντηση Σελήνης–Ερμή σου χαρίζει διαύγεια και ευκολία στην επικοινωνία. Η μέρα ξεκινά με δημιουργική διάθεση και εύνοια σε θέματα που σχετίζονται με την έμπνευση και την ψυχαγωγία. Διαβάστε περισσότερα εδώ

Ταύρος

Η Σελήνη στον τομέα του σπιτιού σε κάνει να στραφείς προς την οικογένεια και τα προσωπικά σου. Νιώθεις την ανάγκη να βάλεις σε τάξη τα συναισθήματά σου και να βρεις ρίζες. Διαβάστε περισσότερα εδώ



Δίδυμοι

Η περιέργεια σου είναι αυξημένη και έχεις διάθεση να μάθεις, να επικοινωνήσεις και να εκφραστείς. Οι ιδέες σου βρίσκουν αποδέκτες και οι συζητήσεις κυλούν ευχάριστα. Διαβάστε περισσότερα εδώ



Καρκίνος

Η Σελήνη στον 2ο οίκο σου σε στρέφει στα οικονομικά και στις αξίες σου. Σήμερα μπορείς να σκεφτείς πρακτικά και να απολαύσεις απλά πράγματα που σε γεμίζουν. Διαβάστε περισσότερα εδώ



Λέων

Με τη Σελήνη στο ζώδιό σου και σε σύνοδο με τον Ερμή, η αυτοπεποίθηση και η διάθεση για έκφραση είναι έντονες. Μιλάς, εκφράζεσαι και κερδίζεις εντυπώσεις. Διαβάστε περισσότερα εδώ



Παρθένος

Η Σελήνη στον 12ο οίκο σε καλεί να ξεκουραστείς, να κλείσεις εκκρεμότητες και να φροντίσεις την ψυχική σου ισορροπία. Διαβάστε περισσότερα εδώ



Ζυγός

Η Σελήνη και ο Ερμής στον 11ο οίκο σου φέρνουν όμορφες επαφές με φίλους και κοινωνικά δίκτυα. Οι ιδέες σου εμπνέουν και δέχεσαι στήριξη από το περιβάλλον σου. Διαβάστε περισσότερα εδώ



Σκορπιός

Η σημερινή μέρα φέρνει κινητικότητα στον τομέα της καριέρας και της δημόσιας εικόνας σου. Μπορεί να λάβεις αναγνώριση ή να ανοίξει μια ενδιαφέρουσα συζήτηση γύρω από επαγγελματικά. Διαβάστε περισσότερα εδώ



Τοξότης

Η διάθεσή σου για νέες εμπειρίες είναι έντονη και η Σελήνη–Ερμής σε βοηθά να δεις τα πράγματα από ευρύτερη προοπτική. Διαβάστε περισσότερα εδώ



Αιγόκερως

Η ενέργεια της ημέρας σε οδηγεί σε πιο βαθιές σκέψεις και σε αναζήτηση ουσίας. Μπορεί να προκύψουν νέες ιδέες γύρω από εργασία ή θέματα υγείας. Διαβάστε περισσότερα εδώ



Υδροχόος

Η Σελήνη στον 7ο οίκο σε φέρνει πιο κοντά σε σχέσεις και συνεργασίες. Οι συζητήσεις είναι εποικοδομητικές και οι ιδέες σου βρίσκουν απήχηση στους άλλους. Διαβάστε περισσότερα εδώ



Ιχθύες

Η Σελήνη στον τομέα της εργασίας και της υγείας σου σε βοηθά να τακτοποιήσεις πρακτικά ζητήματα. Έχεις καθαρό μυαλό και μπορείς να βρεις λύσεις σε καθημερινά θέματα. Διαβάστε περισσότερα εδώ