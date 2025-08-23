Ζώδια σήμερα (24/8): Αναθεώρηση συνηθειών και λήψη αποφάσεων- Τι προβλέπεται για κάθε ζώδιο

Οι αστρολογικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια για σήμερα (24/8)

Η Κυριακή αυτή φέρνει μαζί της την αίσθηση ότι κάτι μετατοπίζεται σιγά-σιγά στην καθημερινότητα. Η ατμόσφαιρα ζητά ισορροπία: λίγη δουλειά για να “στρώσει” η εβδομάδα που έρχεται, αλλά και χώρο για ξεκούραση, παρέες και ουσιαστικές συζητήσεις. Οι ενέργειες των ζωδίων ευνοούν την αναθεώρηση συνηθειών και τη λήψη μικρών, πρακτικών αποφάσεων που αποδίδουν σε βάθος χρόνου.

Αναλυτικά, οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Κριός

Ο Κριός συνήθως τρέχει μπροστά, αλλά σήμερα το σώμα και το μυαλό στέλνουν μήνυμα: χρειάζεται διακοπή. Οι ώρες του πρωινού μπορούν να αξιοποιηθούν για πρακτικά ζητήματα ή για να "μαζέψεις" εκκρεμότητες.

Ταύρος

Η Κυριακή σου δίνει έδαφος για να ασχοληθείς με οικονομικά και ζητήματα σπιτιού. Μικρές αγορές που βελτιώνουν την καθημερινότητα είναι στο πρόγραμμα, αλλά κράτα τον έλεγχο στα έξοδα.

Δίδυμοι

Ο Δίδυμος νιώθει έντονη διάθεση να βγει, να μιλήσει, να μοιραστεί. Ωστόσο, δεν χρειάζεται να σκορπιστείς σε δέκα διαφορετικές παρέες. Επικεντρώσου σε λίγες αλλά ουσιαστικές επαφές.

Καρκίνος

Σήμερα ο Καρκίνος βρίσκει παρηγοριά στην οικιακή θαλπωρή. Η τακτοποίηση του σπιτιού, ακόμα και σε μικρές λεπτομέρειες, φέρνει ανακούφιση και αίσθηση ελέγχου.

Λέων

Ο Λέων σήμερα βρίσκει ξανά τη χαμένη του λάμψη. Οι ιδέες σου αποκτούν πρακτική μορφή, ενώ μια ανανεωτική διάθεση σε ωθεί να δοκιμάσεις νέα πράγματα.

Παρθένος

Η Κυριακή καλεί τον Παρθένο να χαλαρώσει τον αυστηρό έλεγχο. Δώσε προτεραιότητα σε δύο δραστηριότητες που σε αποσυμπιέζουν και σε γεμίζουν ενέργεια.

Ζυγός

Η μέρα λειτουργεί σαν καθρέφτης για τον Ζυγό. Μοιράζεσαι ανάμεσα σε κοινωνικές επαφές και προσωπικό χρόνο, και το ζητούμενο είναι η ποιότητα, όχι η ποσότητα.

Σκορπιός

Ο Σκορπιός νιώθει έντονη την εσωτερική του φωνή και καλό είναι να την ακούσει. Σήμερα ευνοούνται οι αποφάσεις για το τι κλείνεις και τι αφήνεις να ανοίξει στη ζωή σου.

Τοξότης

Ο Τοξότης έχει ανάγκη από αλλαγή παραστάσεων. Μια μικρή εκδρομή, ακόμα και σε κοντινή περιοχή, είναι αρκετή για να γεμίσει τις μπαταρίες σου.

Αιγόκερως

Η μέρα ζητά από τον Αιγόκερω να κόψει το περιττό. Ένα "όχι" σε υποχρεώσεις που στραγγίζουν ενέργεια είναι πιο απελευθερωτικό απ' όσο νομίζεις.

Υδροχόος

Σήμερα το μυαλό του Υδροχόου παράγει ιδέες σε ρυθμό καταιγιστικό. Σημείωσέ τες, γιατί κάποιες έχουν προοπτική για το μέλλον.

Ιχθύες

Η Κυριακή καλεί τον Ιχθύ να προστατεύσει την ενέργειά του. Βάλε μικρά όρια, τόσο σε ανθρώπους όσο και σε καταστάσεις που απορροφούν τη διάθεσή σου.


