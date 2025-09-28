Ζώδια σήμερα (29/9): Ημέρα στρατηγικής και συναισθηματικής εξισορρόπησης - Τι προβλέπεται για κάθε ζώδιο

Αναλυτικά, οι αστρολογικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια για σήμερα (29/9)

Η Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025 φέρνει μια ημέρα γεμάτη δυναμική και ευκαιρίες για όλους τους ζωδιακούς τύπους. Η Σελήνη βρίσκεται στον Αιγόκερω, ενισχύοντας την ανάγκη για σοβαρότητα, συγκέντρωση και αποφασιστικότητα.

Παράλληλα, σχηματίζεται τετράγωνο μεταξύ της Σελήνης και του Ποσειδώνα, προκαλώντας πιθανά συναισθηματικά σκαμπανεβάσματα και την ανάγκη για πνευματική ισορροπία. Επιπλέον, σχηματίζεται το τετράγωνο Ερμή-Δία, το οποίο μπορεί να προκαλέσει υπερβολική αισιοδοξία ή υπερβολικές υποσχέσεις. Η ημέρα απαιτεί προσοχή στις αποφάσεις και στις επικοινωνίες.

Οι αστρολογικές προβλέψεις της ημέρας για όλα τα ζώδια

Κριός

Η Σελήνη στον Αιγόκερω ενισχύει την ανάγκη σας για δομή και οργάνωση. Είναι μια καλή ημέρα για να εστιάσετε σε επαγγελματικά ζητήματα και να θέσετε νέους στόχους. Διάβασε περισσότερα εδώ

Ταύρος

Η ημέρα ευνοεί την επικοινωνία και τις κοινωνικές συναναστροφές. Μπορείτε να κάνετε νέες γνωριμίες που θα σας φανούν χρήσιμες στο μέλλον. Διάβασε περισσότερα εδώ

Δίδυμοι

Η ημέρα φέρνει ευκαιρίες για επαγγελματική πρόοδο. Η συγκέντρωσή σας είναι αυξημένη, επιτρέποντάς σας να ολοκληρώσετε σημαντικά έργα. Διάβασε περισσότερα εδώ

Καρκίνος

Η Σελήνη στον Αιγόκερω επηρεάζει την οικογενειακή σας ζωή. Είναι μια καλή ημέρα για να συζητήσετε θέματα που αφορούν το σπίτι και την οικογένεια. Διάβασε περισσότερα εδώ

Λέων

Η ημέρα ευνοεί τις διαπροσωπικές σχέσεις και την επικοινωνία. Μπορείτε να λύσετε παρεξηγήσεις και να ενισχύσετε τις σχέσεις σας με τους γύρω σας. Διάβασε περισσότερα εδώ

Παρθένος

Η Σελήνη στον Αιγόκερω ενισχύει την ανάγκη για πρακτικότητα και οργάνωση. Είναι μια καλή ημέρα για να ασχοληθείτε με οικονομικά ζητήματα. Διάβασε περισσότερα εδώ

Ζυγός

Η ημέρα φέρνει ευκαιρίες για προσωπική ανάπτυξη και αυτογνωσία. Μπορείτε να ασχοληθείτε με πνευματικά ή φιλοσοφικά ζητήματα που σας ενδιαφέρουν. Διάβασε περισσότερα εδώ

Σκορπιός

Η ημέρα ευνοεί τις κοινωνικές συναναστροφές και τις ομαδικές δραστηριότητες. Μπορείτε να συνεργαστείτε με άλλους για να πετύχετε κοινούς στόχους. Διάβασε περισσότερα εδώ

Τοξότης

Η Σελήνη στον Αιγόκερω επηρεάζει την επαγγελματική σας ζωή. Είναι μια καλή ημέρα για να ασχοληθείτε με επαγγελματικά ζητήματα και να θέσετε νέους στόχους. Διάβασε περισσότερα εδώ

Αιγόκερως

Η ημέρα φέρνει ευκαιρίες για προσωπική ανάπτυξη και αυτογνωσία. Μπορείτε να ασχοληθείτε με πνευματικά ή φιλοσοφικά ζητήματα που σας ενδιαφέρουν. Διάβασε περισσότερα εδώ

Υδροχόος

Η ημέρα ευνοεί τις κοινωνικές συναναστροφές και τις ομαδικές δραστηριότητες. Μπορείτε να συνεργαστείτε με άλλους για να πετύχετε κοινούς στόχους. Διάβασε περισσότερα εδώ

Ιχθύες

Η Σελήνη στον Αιγόκερω επηρεάζει την επαγγελματική σας ζωή. Είναι μια καλή ημέρα για να ασχοληθείτε με επαγγελματικά ζητήματα. Διάβασε περισσότερα εδώ

