Ζώδια σήμερα (5/10): Ενισχύεται η διαίσθηση και η ευαισθησία - Τι προβλέπεται για κάθε ζώδιο

Οι αστρολογικές προβλέψεις για κάθε ζώδιο (5/10)

Την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025 η Σελήνη κινείται στο ζώδιο των Ιχθύων. Αυτή η θέση φέρνει μεγαλύτερη συναισθηματική ευαισθησία, ενισχύει τη διαίσθηση και μας καλεί σε πιο συμπονετικές, ψυχικές προσεγγίσεις των σχέσεων και των καθηκόντων. Επιπλέον, την ίδια μέρα σχηματίζεται ένα λεπτό αλλά ενδιαφέρον Venus biquintile Chiron, μια όψη που υποδεικνύει ευκαιρίες για θεραπεία μέσα από σχέσεις, δημιουργικότητα ή κοινωνική διπλωματία: μικρές, ουσιαστικές κινήσεις μπορούν να ανοίξουν δρόμους επούλωσης.

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Κριός

Η Σελήνη στους Ιχθύς μαλακώνει την εγωϊκή σας τάση και σας καλεί σε ενσυναίσθηση — ιδανικό για να εξομαλύνετε σχέσεις που «τρίζουν». Επαγγελματικά, μην πιέσετε καταστάσεις με ωμό τρόπο. Διαβάστε περισσότερα εδώ

Ταύρος

Η ευαίσθητη Σελήνη φέρνει στο προσκήνιο παθογόνα μοτίβα στις σχέσεις — αλλά και ευκαιρίες για απαλό επαναπροσδιορισμό. Ο οικονομικός ρεαλισμός σας λειτουργεί καλά σήμερα, αρκεί να μην κλείσετε τα αυτιά σας σε δημιουργικές ιδέες. Διαβάστε περισσότερα εδώ

Δίδυμοι

Η ημέρα σας ζητά να ακούσετε περισσότερο απ’ ό,τι να μιλήσετε. Η διαίσθηση λειτουργεί ως φίλτρο για τη σωστή πληροφορία — μην εμπιστεύεστε κάθε ρηχό ενθουσιασμό. Διαβάστε περισσότερα εδώ

Καρκίνος

Η Σελήνη αγγίζει ευαίσθητα οικογενειακά ζητήματα — ίσως ανακύψουν ανάγκες που απαιτούν πρακτική λύση, όχι μόνο συναισθηματική. Είναι καλή μέρα για πρακτικές συζητήσεις σχετικά με το σπίτι, διακανονισμούς ή μικρές ανακαινίσεις. Διαβάστε περισσότερα εδώ

Λέων

Η δημιουργική σας πυρά θέλει έκφραση, αλλά οι Ιχθύες Σελήνη σας συστήνει αυτοπεριορισμό — μην εκθέτετε όλο το σχέδιο νωρίς. Στις σχέσεις, πιο ακαδημαϊκές ή καλλιτεχνικές προσεγγίσεις ωφελούν. Διαβάστε περισσότερα εδώ

Παρθένος

Η πρακτικότητα σας παραμένει όπλο, αλλά σήμερα χρειάζεται να την ισορροπήσετε με ευαισθησία. Οι λεπτομέρειες δουλεύουν υπέρ σας σε οικονομικά ζητήματα. Διαβάστε περισσότερα εδώ

Ζυγός

Η ημέρα σας βάζει μπροστά την ανάγκη για αρμονία αλλά και για ουσιαστική σύνδεση. Οι Ιχθύες Σελήνη ενισχύει τη διαίσθηση στις σχέσεις· ακούστε αυτό που δεν λέγεται. Διαβάστε περισσότερα εδώ

Σκορπιός

Ενέργεια μετασχηματισμού: σήμερα ανοίγουν θέματα προς «καθάρισμα» — σχέσεις ή οικονομικές εκκρεμότητες μπορεί να απαιτήσουν ειλικρίνεια. Η ενσυναίσθηση που φέρνει η Σελήνη στους Ιχθύς σάς βοηθά. Διαβάστε περισσότερα εδώ

Τοξότης

Οι μακροπρόθεσμοι στόχοι και η φιλοσοφία σας περνούν από «συναισθηματικό φίλτρο» — αναθεωρήστε ιδέες που έρχονται με μεγάλο ενθουσιασμό αλλά χωρίς ρίζες. Διαβάστε περισσότερα εδώ

Αιγόκερως

Η μέρα θέλει ισορροπία ανάμεσα σε καθήκον και ανάπαυση. Η Σελήνη στους Ιχθύς απαλύνει την αυστηρότητά σας — επιτρέψτε στους άλλους να μιλήσουν και αποφύγετε την αυτομόνωση. Διαβάστε περισσότερα εδώ

Υδροχόος

Η δημιουργικότητά σας και οι ιδέες για το κοινό καλό ανθούν, αλλά χρειάζονται τρυφερότητα στην παρουσίαση. Στις ομαδικές δραστηριότητες, να είστε προετοιμασμένοι να ακούσετε την πιο «συναισθηματική» πλευρά των συνεργατών. Διαβάστε περισσότερα εδώ

Ιχθύες

Η Σελήνη είναι στο δικό σας ζώδιο — οι αισθήσεις είναι πιο βαθιές, η διαίσθηση κορυφώνεται. Αυτό είναι καλό για δημιουργική εργασία, θεραπευτικές πρακτικές ή για να κλείσετε κύκλους που αφορούν συναισθηματικές δεσμεύσεις. Διαβάστε περισσότερα εδώ